Revine Raed Arafat la SMURD Târgu-Mureș dacă e demis de la DSU?!

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), dr. Raed Arafat, a vorbit duminică seară, la postul de televiziune Antena 3, la emisiunea „Ediție specială cu Mihai Gâdea și Mircea Badea”, despre ”atacurile continue”, mediatice, la care este supus, împreună cu departamentul pe care îl coordonează, precum și despre o eventuală demitere a sa de la conducerea departamentului.

”Ce se va întâmpla cu acest sistem? Este singura întrebare a mea, nu mă interesează ce se întâmplă cu doctorul Arafat”

Astfel, dr. Raed Arafat a subliniat că departamentul pe care îl coordonează funcționează pe baza unei strategii asumate de Guvern, respectiv că nu îl interesează ce se va întâmpla cu doctorul Arafat, dar îl interesează ce se întâmplă cu sistemul care gestionează situațiile de urgență din România.

„Nu sunt lipit de scaun, nu demisionez eu, dar dacă sunt demis, e dreptul oricui să mă demită. Ce consider după tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă si după atacurile intensificate, pentru că atacurile durează de foarte mult timp, sunt, atacuri continue cu mesaje prestabilite. Noi, situațiile de urgență, doctor Arafat, am fost supusi unui astfel de atac, distrugerea reputației unei persoane sau instituții, de foarte mult timp, mesajele care apar de către unele persoane dar sunt coordonate ”de prea mult timp este, a îmbătrânit, să vină tinerii” sau ”a făcut ceva bun, a făcut SMURD-ul, dar acum nu mai știe, trebuie să plece.” Toate au fost mesaje date prin social media în anumite zone și repetate în emisiuni la anumite televiziuni, după care s-au intensificat după apariția faimosului film înainte de comemorarea de la Colectiv, pe care cineva l-a ținut și abia acum l-a scos și pe baza filmului s-au intensificat atacurile respective împotriva instituției situației de urgență și împotriva mea. Eu trebuie să clarific două chestii, din start, eu nu conduc IGSU, îl coordonez pe lângă alte entități, IGSU este condus de un general care îl comandă, el este în coordonarea mea precum aviația, ambulanța pe linie operațională, UPU, Salvamontul. Rolul Departamentului este să integreze toate aceste entități pe toate tipurile de acțiuni, intervenții, să coordoneze, viziunea, strategia. Funcționează și dezvoltăm pe baza unei strategii aprobate, avem foarte multe lucruri care sunt în curs de realizare și ni s-au dat, în 2017, 600 de milioane de euro pentru o instituție care a fost neglijată ani de zile, cu foarte puține intervenții, o instituție care a ajuns în unele județe să aibă o autoscară să intervină și aceste lucruri au dus la foarte multe îmbunătățiri și încă până în 2023 avem foarte multe de făcut. Ce se va întâmpla cu acest sistem? Este singura întrebare a mea, nu mă interesează ce se întâmplă cu doctorul Arafat. În final, fie se asumă că trebuie să plec că nu mai este viziunea pe care o vrem, nu mai este persoana pe care o vrem și aducem pe cineva mai deștept, care să facă treabă. (…) Îți trebuie experiență foarte mare să conduci astfel de sistem, sistemul situațiilor de urgență integrat este extrem de complex, asta am încercat să explic, să aduc un material să explic și premierului și ministrului, un material foarte scurt care arată complexitatea sistemului, dar asta nu se poate explica așa de ușor”, a precizat dr. Raed Arafat.

”Sunt multe de lucrat pe prevenire, pe prevenirea și reducerea impactului la dezastre”

În cadrul aceleiași emisiuni, dr. Raed Arafat a explicat conceptele dezvoltate în cadrul departamentului pe care îl coordonează.

”Sunt trei concepte pe care de dezvoltăm puternic, conceptul terestru, maritim și aviatic. Cel aviatic aproape s-a realizat, sunt contractate primele elicoptere pentru salvare montană, urmează acum să finalizăm elicopterele medii – grele pentru căutare – salvare, cel maritim și fluvial sunt în curs de realizare, pentru cel terestru multe chestii s-au realizat, spuneam că nu aveam autoscări care aveau majoritatea peste 30 ani vechime, asta nu e vina unui singur Guvern, asta este o instituție de protecție civilă care prin NATO, Tratatul de la NATO dacă ne referim în articolul 5, în Tratatul de la Armată în articolul 3 ne referim la urgențele civile și implicit la protecția civilă. Asta este o instituție care a fost lăsată pe perioadă lungă nesprijinită, după ce ni s-a dat cele 60 de milioane la care s-au adăugat alte proiecte, deci aproape 900 de milioane, sunt în curs de implementare, abia după 2-3 ani vom putea spune că protecția civilă în România va atinge un standard real, cu toate echipamentele care urmează încă să vină, și nici acolo nu ne oprim, sunt multe de lucrat pe prevenire, pe prevenirea și reducerea impactului la dezastre. Nu mă interesează dacă doctorul Arafat este ținut sau nu, în final este una din două soluții: ni-l asumăm pe doctorul Arafat, atunci lucrăm cu el și-l sprijinim, sau nu ni-l asumăm pe doctorul Afarat, îl dăm afară, venim cu cineva și mergem mai departe, sau nu ni-l asumăm pe doctorul Arafat și vrem să schimbăm sistemul și atunci trebuie explicat populației în ce sens se va schimba sistemul – intră privatul, începe să ia din banii publici, în locul sectorului public și să facă el în locul ambulanței, a SMURD-ului, asta înseamnă că a dispărut sectorul public, s-a văzut în alte țări și se va vedea și aici”, a menționat coordonatorul DSU.

”Faptul că ne-am integrat, că lucrăm împreună și trebuie să facem mult mai mult împreună este cel mai mare succes al României”

Totodată, dr. Raed Arafat a spus că nu e genul care să își abandoneze echipa, precum și că sistemul de intervenții în caz de urgențe din România a devenit un model pentru alte țări europene.

”E un asalt de foarte mult timp, dar nu mă las pentru că sunt oameni care au avut înceredre în mine, colegi care și-au sacrificat viețile și ale familiei ca să vină să lucreze în acest sistem, eu nu am construit sistemul singur. Să vin eu să spun ”am plecat”, ”la revedere”, ”descurcați-vă”, este cea mai mare trădare pe care pot să o fac eu. Dacă vine altul și îmi zice ”pleacă”, asta e altă treabă. Avem oameni care s-au accidentat, care din toate sectoarele medicale, pompieri, pilot etc, nu putem spune că ei duc o viață veselă și în care nu fac nimic, veselia lor este când salvează o viață, și tristețea lor este când nu reușesc să salveze o viață. Aceste lucruri deranjează pe cei de jos, pe mine mă deranjează, tac și înghit, comandantul de la pompieri la fel poate, dar pompierul acela de jos, medicul, asistentul când aude că la noi este doar chestie de imagine și acestea sunt lucruri care s-au repetat, le-am auzit de multe ori, este foarte mare tristețe. Oamenii aceștia se urcă în elicoptere, când au făcut Medicina nu s-au angajat să urce în elicoptere care au riscurile lor, sunt primii care coboară pe troliuri să salveze oamenii din munți, pompierii care au incendiile și viața lor este în pericol și din păcate nu trec 2-3 ani până nu pierdem un pompier… Asta înseamnă că sunt misiuni grele pentru ei. Faptul că ne-am integrat, că lucrăm împreună și trebuie să facem mult mai mult împreună este cel mai mare succes al României și care este văzut de toată lumea din afară și îl laudă și vin să învețe de la noi. Am două vizite, dacă rămânem și le vom primi, sunt două țări nordice care ne-au solicitat oficial să vină și să stea cu noi de vorbă, minim 3-4 zile să viziteze nu doar Bucureștiul, ci și alte zone din țară, să vadă cum este organizat sistemul, pentru că sunt țări care reorganizează sistemele după concepte foarte similare cu noi. Nu înseamnă că ne-au copiat, centralizează sistemele în loc să le descentralizeze, pe urgență, fac niște exerciții, vor să vadă cum funcționăm. E un lucru foarte bun pentru România”, a afirmat coordonatorul DSU.

”Varianta a treia ar fi să stau la UPU Târgu-Mureș, dar după o lună, două o să mă toace”

În cazul în care va fi demis din funcția actuală, dr. Raed Arafat își va continua activitatea ”cel mai probabil” în afara României, însă după o escală scurtă la Târgu-Mureș.

”În momentul în care se vor decide că nu vor să-l folosească pe doctorul Arafat, ca el să plece, la un moment dar doctorul Arafat trebuie să-și găsească ceva ca să facă și cel mai probabil va fi în afara României, chiar dacă stau o lună – două în țară, cel mai probabil. Eu nu pot să stau să nu fac ceva, nu pot să stau să nu construiesc, iar dacă sunt blocat undeva mă duc în altă parte, nu se pune problema. Ce mi-e teamă este ce se va întâmpla cu cei care vor rămâne, cu sistemul care va rămâne și cum vor face cu acel sistem să rămână sau cum vor face să-l dărâme”, a mărturisit șeful DSU.

„Sunt destule oportunități în altă parte, unde nu mă consideră bătrân. Și sunt convins că în secunda în care zic: ”Sunt liber”, o să vină și altele. Varianta a treia ar fi să stau la UPU Târgu-Mureș, dar după o lună, două o să mă toace. Probabil că asta o voi face după ce se decide, plecarea din țară. Nu există altă alternativă. Eu nu accept poziții date, la nivel statal. Nu negociez poziții. Dacă este să mă duc afară, mă duc pe efort propriu. Mă duc în primă fază la Târgu-Mureș și știu cum să rezolv o treabă și să fac ceva util”, a adăugat dr. Raed Arafat.