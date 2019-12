Handbaliste mureșene cotate ca mari speranțe

Share



Înaintea ultimei partide din grupa principală 1 a Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia, unde România urma să întâlnească pentru evitarea ultimului loc în grupă formația gazdă, una dintre marile jucătoare ale echipei „tricolorelor” din anii trecuți, Carmen Amariei a făcut la un post de televiziune o succintă analiză. Fostul inter al echipei naționale, în prezent antrenoare, s-a arătat optimistă în privința viitorului handbalului feminin românesc, subliniind totodată nevoia unor schimbări radicale la nivelul conducerilor, atât la federația de specialitate, cât și la cluburi. Carmen Amariei a și menționat câteva nume ale unor foarte tinere jucătoare care s-au remarcat în ultima perioadă. Printre numele amintite au fost și cele ale două jucătoare de la CSM Târgu Mureș. Este vorba despre Andreea Târșoagă și Monica Bărăbaș, ambele încă junioare, cele care au încântat deseori publicul cu fazele spectaculoase încheiate cu „aeriene” „Din urmă vin mai multe jucătoare tinere foarte talentate, dar acestea trebuiesc sprijinite și încurajate. Din păcate Târșoagă a suferit o accidentare, dar din fericire este pe cale de a fi refăcută. Una dintre problemele de la unele cluburi este aceea că sunt unele echipe în care aceste jucătoare foarte tinere sunt așa cum este Cristina Neagu la echipa națională, sunt lidere ale echipelor lor. Acestor jucătoare nu le face bine acest lucru, ele mai au nevoie să crească, să evolueze la echipe unde mai au de la cine învăța, nu echipa să se bazeze pe aportul lor”, a fost aspectul subliniat de către fosta internațională.

Viitorul, sub semnul întrebării

Este un aspect foarte bine punctat, unul care ar trebui să dea de gândit conducerii CSM Târgu Mureș. Cele două jucătoare formate de soții Mihaela și Claudiu Evi sunt în ultimul an, de juniorat și de liceu, iar continuarea lor la echipa târgumureșeană în aceste condiții are șanse minime. Fără o reală întărire a echipei și promovarea în primul eșalon, cele două, dar nu numai, vor părăsi foarte probabil la finalul campionatului echipa în favoarea unui club unde își pot pune în valoare talentul. Neoficial, cele două jucătoare au avut deja oferte, dar au ales să rămână acasă pentru a duce la bun sfârșit munca de 10 ani. Au reușit dealtfel acest lucru și în acest an, când au câștigat detașat seria în Divizia A și au devenit campioane la junioare I, echipă care furnizează mai multe jucătoare echipelor de tineret și de junioare ale României.