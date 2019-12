Adio competiție internă?! Candidatul USR Mureș la Primăria Târgu-Mureș desemnat prin ”negociere directă”?!

Share



Deputatul USR de Mureș Lavinia Cosma și omul de afaceri Adrian Nemeth au rămas, teoretic, în competiția pentru desemnarea candidatului USR Mureș pentru funcția de primar al municipiului Târgu-Mureș la alegerile locale din anul 2020. Votul a avut loc miercuri, 11 decembrie, cu ocazia unei Adunări Generale a filialei USR Târgu-Mureș, și s-a încheiat la egalitate, 35 la 35, după două tururi de scrutin.

Competiția internă, confirmată de ”finaliști”

”Ieri, 11 decembrie 2019, am participat la cursa internă privind desemnarea candidatului la Primăria Târgu-Mureș. Votul s-a desfășurat în două tururi, urmând a se decide în cel de-al treilea cine va fi candidatul USR la Primărie. Mulțumesc tuturor membrilor care au fost prezenți la dezbatere și care au votat”, afirma, în urmă cu o săptămână, deputatul USR de Mureș Lavinia Cosma.

”În următoarea rundă vom alege pe cel ce va participa în competiția pentru câștigarea funcției de primar al municipiului Tg-Mureș”, a scris, tot în urmă cu o săptămână, pe pagina sa de Facebook, omul de afaceri Adrian Nemeth.

Facebook USR Mureș: candidatul va fi desemnat prin ”negociere directă”

Deși ambii finaliști au recunoscut public existența unei competiții interne pentru desemnarea candidatului la Primăria Târgu-Mureș, comunicatorii USR Mureș au scris, pe pagina de Facebook a organizației, că viitorul candidat va fi desemnat prin negociere, în cadrul Alianței USR – PLUS Mureș.

”Filialele județene Mureș ale USR (Uniunea Salvați România) și PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) se delimitează ferm de unele discuții apărute pe rețelele sociale, precum și pe unele canale media, conform cărora USR Mureș ar susține o candidatură anume la poziția de primar al municipiului Târgu-Mureș. Pentru claritate, specificăm că în această perioadă se desfășoară desemnarea candidaților ambelor formațiuni, urmând ca Alianța să stabilească prin negociere directă candidați comuni atât pentru poziția de primar, cât și pentru listele de consilieri. Mass media locală și cetățenii vor fi informați în timp util privind rezultatele acestor negocieri. Considerăm că, în lipsa desemnărilor concrete, aceste știri contravin atât principiilor USR și PLUS, cât și ale Alianței USR PLUS. Ne manifestăm totala deschidere și transparență atât față de cetățenii mureșeni, cât și față de mass media. Invităm toți cetățenii interesați de activitatea și funcționarea Alianței USR PLUS în județul Mureș să ne urmărească paginile oficiale, unde răspundem la toate întrebările și nelămuririle”, se precizează pe pagina de Facebook a USR Mureș.

Dispute între internauți

Postarea a atras după sine câteva replici în contradictoriu din partea unor internauți.

”Doar așa, de dragul corectitudinii, trebuie să confirm: nici USR, și nici PLUS nu va avea candidat. Va exista un singur candidat comun, cel al Alianței”, a scris Eva Edith Vereș.

”A avut loc sau nu în 11.12.2019, Adunarea generala a filialei USR Târgu-Mureș pentru desemnarea candidatului la primărie? Cele două publicații menționate care au difuzat știrea au mințit? Desigur, nu! Și atunci de ce nu a anunțat acest lucru conducerea filialei USR și nu dumneata care faci parte din PLUS? Totuși USR este partid parlamentar și e bine să-și prezinte activitatea din filială sau măcar să confirme ce spun ziariștii”, a răspuns Bratu Podina.

”Este vorba, eventual, despre alegeri privind PROPUNEREA USR pentru a fi desemnat de Alianță, în niciun caz de cea a USR pentru fotoliul de primar, după cum v-ați exprimat. Este vorba, din câte am înțeles, de alegeri interne, preliminare, NU de desemnarea candidatului la primărie”, a revenit Eva Edith Vereș.

”Alegerile care se desfășoară în acestă perioadă sunt pentru desemnarea candidatului intern din partea USR. Acesta poate sau nu să fie candidatul final”, și-a dat cu părerea Elena Cosmina Ravasz.

”Este vorba de propunere nu de desemnare. Alianța decide care din propuneri merge în campanie electorală”, a scris și Maria Serban.

Alex TOTH