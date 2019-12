Mureșeanca Ștefana Roman, coordonator regional PLUS: ”Dacă vrei o țară ca afară, trebuie să o faci tu!”

Share



Încurajarea implicării femeilor în politică, precum și reprezentarea echitabilă a comunităților etnice din Regiunea Centru, au fost câteva din punctele forte ale candidaturii tinerei Ștefana Roman, primul coordonator regional provenit din rândurile filialei Mureș a Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS). Ștefana Roman a preluat simbolic ștafeta de la fostul coordonator regional Anca Raluca Majaru, joi, 19 decembrie, în cadrul unei festivități dedicate inaugurării sediului din Târgu-Mureș al filialei județene Mureș.

Cine sunt coordonatorii Regiunii Centru

Conform Statutului PLUS, atribuțiile coordonatorilor regionali principalul rol al coordonatorilor regionali este asigurarea colaborării și schimburilor de experiență dintre filialele județene PLUS din aceeași regiune, implementarea unitară la nivel regional a hotărârilor structurilor de conducere ale PLUS de la nivel național, precum și de a asigura legătura dintre structurile centrale ale partidului și birourile județene. Cei 5 coordonatori regionali își asumă sarcinile organizării strategiilor politice, a politicilor publice regionale, extindere și consolidare organizațională, comunicare publică, și dezvoltarea activității de tineret. Ștefana Roman se va ocupa cu precădere de sectorul extinderii și consolidării organizaționale, teritorial fiind responsabilă de coordonarea județelor Mureș și Covasna. Tânăra este absolventă a Colegiului Național ”Unirea”, profil științe sociale. În prezent conduce propria firmă de topografie, fiind de profesie inginer geodez. Din echipa de coordonatori ai Regiunii Centru mai fac parte Andreea Mitrofan (economist / formator și expert fonduri europene), Oana Maria Ungur – antreprenor, specialist în mediere, Tudor Oprea – antreprenor social, și nu în ultimul rând, George Cățean – antreprenor, specialist în marketing.

Un an de muncă intensă în PLUS

Care a fost parcursul care a propulsat-o pe tânăra Ștefana Roman în această funcție de răspundere, ne povestește chiar ea.

”Nu am făcut niciodată politică, cred că în adolescență termenul nici măcar nu exista în vocabularul meu. Totul a început odată cu protestele împotriva OUG 13, a continuat cu inițiativele cetățenești “Fără Penali” și “Oameni Noi”, culminând cu înscrierea în PLUS, al cărui președinte este Dacian Cioloș. Din PLUS am făcut parte din prima zi, practic dinainte de înființarea partidului. Am făcut parte din Grupul de inițiativă județeană Mureș, iar ulterior din Biroul Județean al filialei Mureș. În prezent, în județul Mureș există aproximativ 250 de membri PLUS validați, iar Regiunea Centru se apropie de 1.500 de membri”, a relatat Ștefana Roman.

La un an de activitate, realizările sunt însemnate.

”Uitându-ne în spate, ne dăm seama cât de multe am realizat: am reușit să construim un partid într-un timp foarte scurt, fără bani de la bugetul de stat, am organizat alegeri naționale și locale. Am avut deja două campanii electorale, susținute integral din munca voluntară a colegilor din PLUS și din USR. Au fost desigur și momente dificile, în care am vrut să renunț, dar am avut parte de sprijinul colegilor. Adevărul este că, dacă vrei o țară ca afară, pe care actuala clasă politică nu ți-o oferă, trebuie să o faci tu. Să mergi mai departe, cu forțe noi, și mai determinat”, a explicat tânăra.

Cine va reprezenta Alianța la alegerile locale din 2020?

Subiectul candidaților pentru alegerile locale din 2020 a provocat deja dezbateri intense pe toate canalele media. Județele din Regiunea Centru, dar și din toată țara se află în prezent în plină campanie de alegeri interne, calendarul acestora fiind programat pentru perioada 10 octombrie 2019 – 15 aprilie 2020. După definitivarea listelor candidaților interni, acestea vor fi definitivate prin negociere direct cu USR, urmând ca Alianța USR-PLUS să se prezinte cu liste comune de candidați la alegerile locale. Alianța USR-PLUS nu exclude colaborarea cu alte partide.

S-a vorbit mult și despre relațiile din interiorul Alianței. Care este atmosfera însă, la nivelul județului Mureș?

”Colaborarea cu USR Mures decurge foarte bine, am lucrat împreună atât pentru campania de europarlamentare, cât și pentru alegerile prezidențiale. Colaborarea corectă este firească, o parte din membrii celor două partide ne cunoșteam dinainte de a avea activitate politică, de la protestele din stradă. Când scopul este comun, lucrurile nu pot merge decât în direcția bună”, a conchis Ștefana Roman.

Sandu TUDOR