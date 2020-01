INTERVIU. Chirurgie la nivel înalt la Clinica Chirurgie a Spitalului Clinic Județean Mureș

Share



Cazuri complexe și dificile, refuzate de clinici de chirurgie din multe zone ale țării, ajung să fie referite într-un număr din ce în ce mai mare la Clinica Chirurgie a Spitalului Clinic Județean Mureș. Experiența medicilor de aici și dotarea Clinicii fac ca rata de succes a acestor cazuri să ajungă și la 90%. Recent, Clinica Chirurgie a mai făcut un pas și a trecut la chirurgia laparoscopică tridimensională 3D, cu multiple beneficii pentru un act chirurgical cât mai sigur pentru pacient. În dotarea secției a intrat o trusă laparoscopică complexă cu sistem video 3D și un sistem modern de detectare a nodulilor santinelă, achiziționată cu fonduri de la Consiliul Județean Mureș. În Clinica Chirurgie sunt realizate anual peste 3.000 de intervenții chirurgicale. Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, Prof. Dr. Marius Coroș, șeful Clinicii Chirurgie, a prezentat activitatea unității pe care o conduce și a explicat care sunt beneficiile aduse de noul aparat de laparoscopie.

Reporter: Vă rog să faceți o scurtă prezentare a Secției Clinice de Chirurgie pe care o conduceți.

Prof. Dr. Marius Coroș: Secția noastră de chirurgie este cea mai veche secție de chirurgie din județ, ca și locație. Aici a funcţionat prima clinică de chirurgie din Târgu-Mureș. Au existat iniţial două clinici: Chirurgie 1 şi 2. În 1983, Clinica Chirurgie 1, condusă de Prof. Dr. Bancu V. Emilian, s-a mutat în actuala clădire a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş. Clinica Chirurgie 2 a continuat să funcţioneze în vechea locaţie, având o evoluţie ondulantă, cu anumite probleme care au dus la scindarea ei în două secţii, Chirurgie 3 şi 4. Din 2004 am preluat conducerea Clinicii Chirurgie 3 fiind hotărât să recâştig prestigiul clinicii prin implementarea unor tehnici chirurgicale de avangardă, prin perfecţionarea personalului medical şi prin îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi tratament a pacienţilor. Având în subordine o echipă de medici bine sudată, majoritatea cadre didactice, deschise la nou, am marjat foarte mult pe implementarea tehnicilor de chirurgie minim invazivă. În urma cursurilor de perfecţionare şi cu ajutorul dotărilor moderne am reuşit să lărgim paleta intervenţiilor minim invazive astfel încât, după părerea mea, astăzi ocupăm primul loc în judeţ în ceea ce priveşte experienţa în acest domeniu. De altfel, şi adresabilitatea a crescut astfel încât numărul intervenţiilor chirurgicale s-a dublat în decurs de 10 ani. Din 2018 cele două secţii au fost reunite într-o singură Clinică de Chirurgie. Tehnicile minim invazive, reprezentate în principal de abordul laparoscopic dar şi alte tehnici, sunt foarte importante pentru sănătatea pacienţilor. Acestea se realizează cu o traumă minoră, ceea ce permite vindecarea şi recuperarea mult mai rapidă. Aceste tehnici, însă, necesită aparatură şi instrumentar performant, care nu sunt ieftine, dar şi experienţă, care nu este uşor de câştigat.

Rep.: De câți ani au fost introduse tehnicile de chirurgie minim invazivă în Clinica de Chirurgie?

M.C.: Dintre clinicile de chirurgie din Târgu-Mureș clinica noastră a fost prima care a beneficiat de un laparoscop în dotarea ei, obținut prin donații și, ca atare, medicii au avut o experiență mai îndelungată. Dar aici vorbim de chirurgia laparoscopică pentru operațiile de bază, care nu sunt dificile. Există însă intervenţii chirurgicale mult mai complexe a căror dezvoltare a fost mai puternică după anul 2006, după dotarea cu un turn nou de laparoscopie high definition, cu instrumentar și aparate de sutură mecanică şi de electrochirurgie modernă. De atunci am început să abordăm toată gama de operații posibile pe cale clasică și pe cale laparoscopică. Nu au rămas prea multe de făcut în acest domeniu, cu excepţia chirurgiei robotice pentru care, din păcate, încă nu avem dotare. Un alt domeniu al chirurgiei minim invazive în care excelăm este cel legat de detecţia şi biopsia nodului santinelă în cancerul mamar, dar şi în alte forme de cancer, cum ar fi melanomul malign. Este o intervenţie mică prin care putem pune un diagnostic mai corect, cu mai puţină traumă şi complicaţii pentru pacient. Încă din anii 2004-2006 am abordat acest domeniu, iniţial utilizând colorantul albastrul de metilen, cu o rata de succes de doar 60%. Ulterior, am primit ca donaţie, din partea unui centru de mamologie din SUA, un aparat de gammadetecţie care utiliza radiotrasori, ajungând să creştem rata de succes până la 98%. Singurele centre din ţară care utilizau acest procedeu au fost Bucureştiul şi Clujul. Utilizarea radiotrasorilor presupunea o foarte bună colaborare cu centrul de medicină nucleară şi prepararea materialului izotopic întâmpina anumite oprelişti. De curând, am fost dotaţi cu un aparat mai modern care poate folosi atât gammadetecția cât şi alte substanţe, ceea ce înseamnă un pas înainte mai ales pentru pacienţi. Sunt foarte puţine astfel de aparate în ţară. Ţelul nostru este să dezvoltăm în Târgu-Mureş un centru de excelență în mamologie, pentru că avem aproape toate ingredientele necesare.

Rep.: În dotarea Clinicii ați primit recent un nou turn de laparoscopie. Ce aduce nou în paleta de intervenții?

M.C.: Tehnologia medicală avansează rapid. Aparatele devin din ce în ce mai sigure şi în mod normal, spre binele pacientului, medicii ar trebui să dispună de tehnologia avansată. Eu consider că tot la cinci ani, dacă nu mai repede, ar trebui schimbată aparatura pentru că ea devine depășită moral şi uzată fizic. Noi am primit acum un aparat de ultimă generație, care oferă o imagine tridimensională. Nu este o foarte mare noutate pe plan internaţional, dar pentru noi este. Practic tehnologia 3D ne dă posibilitatea să vedem tridimensional, să apreciem adâncimea zonei pe care se operează și asta înseamnă un mai mare grad de siguranță.

Rep.: Puteți da un exemplu în cazul unei intervenții, pentru o anumită afecțiune, care ar fi diferența cu noul aparat?

M.C.: Cea mai mai banală intervenție pe care o facem este colecistectomia laparoscopică, unde trebuie să înaintezi cu migală în anumite zone, să găsești canalul cistic precum şi artera cistică. Folosind tehnologia 3D vezi lucrurile în relief, mai detailat, și poți să diseci mai în siguranţă ţesuturile, să ai grijă să nu lezezi calea biliară principală, să nu ai hemoragii, etc. Sunt lucruri de finețe care conferă o mai mare siguranță în orice alt tip de intervenţie laparoscopică. Este, poate, un pas spre realitatea virtuală sau realitatea augumentată.

Rep.: Ce înseamnă pentru pacienții care se adresează Clinicii faptul există dotare cu echipament nou?

M.C.: Echipamentul pe care îl avem la dispoziție ne permite efectuarea intervențiilor chirurgicale minim invazive mai puțin traumatizante, care este un lucru foarte importat pentru pacient, plus ne oferă nouă o siguranță mai mare a actului chirurgical, cu reducerea incidențelor posibile. Având două aparate de laparoscopie în clinică vom putea opera simultan în două săli reducând timpii de așteptare pentru programări.

Rep.: În cadrul Clinicii Chirurgie s-au efectuat de-a lungul timpului mai multe premiere, atât pe județ cât și la nivel național. Care este adresabilitatea pacienților?

M.C.: În acești 15 ani, de când conduc această clinică, s-au efectuat peste 30 de tipuri de operații în premieră pe județ și pe țară. Curaj avem pentru că avem o mare experienţă chirurgicală și avem și șansa de a fi dotați cu materiale și aparatură. Tot timpul am încurajat inițiativa nouă, care vine mai ales din partea tinerilor chirurgi și a rezidenților. Am introdus mai multe proceduri chirurgicale care nu au fost încă abordate în regiune: în domeniul patologiei mamare, biopsia ganglionului santinelă şi chirurgia oncoplastică. În abordul laparoscopic suntem clinica care a efectuat cele mai multe intervenţii în premieră pe judeţ, cum ar fi limfadenectomia retroperitoneală, nefrectomia, colectomiile, chirurgia bariatrică şi multe multe alte proceduri. Puncţiile biopsice şi de drenaj percutante ecoghidate se fac aproape în exclusivitate la noi. Toate acestea au fost posibile numai cu o dotare corespunzătoare, adică instrumente de laparoscopie, electrochirurgie avansată, staplere, ecograf performant şi altele. Fără dotare, oricâtă experienţă şi dorinţă de nou ai avea, tot nu poţi face mare lucru. Adresabilitatea cea mai mare o au pacienții din județul Mureș și județele limitrofe. Numărul celor din alte județe este în scădere deoarece s-au dezvoltat mult și celelalte județe (n. red. – infrastructura pe zona de chirurgie), dar nouă ni se adresează cazurile din ce în ce mai dificile, mai grele, pe care ceilalți (n. red. – chirurgi), din alte orașe, le refuză sau pacienții pur și simplu solicită transferul în secția noastră pentru că nu sunt mulțumiți de serviciile care li se oferă în altă parte. Rezolvarea complicațiilor este cel mai greu lucru în chirurgie. De multe ori se întâmplă să avem pacienți operați în alte centre, care fac anumite complicații la care staff-ul medical de acolo nu face față sau nu are suficientă experiență și atunci se trenează lucrurile, bolnavul are o evoluție proastă și aparținătorii încep să se impacienteze. Și acele cazuri vin la noi să le rezolvăm, sunt cazuri grave, cu stare septică, cu complicații, cu fistule. Sigur, sunt şi cazuri pe care nu le putem salva, fiind într-o stare foarte alterată, dar ne străduim alături de medicii de la terapie intensivă să facem tot posibilul pentru a-i salva.

Rep.: Care este rata de succes privind rezolvarea acestor cazuri grele?

M.C.: Aceștia sunt bolnavi la care cărțile nu îți spun ce trebuie să faci, unde nu există protocoale, totul depinde de experiență, de aici medicina devine o artă. Cel mai greu în aceste cazuri este să iei decizia corectă: ce să fac, cum să fac, când să fac. Rata de succes în general depășește 80-90% din aceste cazuri.

Rep.: Ce patologii operate sunt cele mai frecvente în ultima perioadă?

M.C.: Există o creștere a incidenței sau adresabilității cancerului, în general – mamar, gastric, colorectal etc. Din păcate, în continuare există foarte multe cazuri în stadii foarte avansate, depăşite chirurgical. Odată cu evoluţia ştiinţei medicale ne-am fi aşteptat ca aceste cazuri să fie tot mai puţine, dar din păcate sunt tot mai multe.

Am mai constatat o creştere alarmantă a cazurilor de arteriopatii obliterante ale membrelor inferioare în stadii avansate cu gangrene, în special pe fond de diabet zaharat, care sunt cazuri depăşite pentru chirurgia vasculară, la care singura soluţie este amputaţia.

A crescut, de asemenea, an de an, numărul pacienţilor care solicită intervenţii chirurgicale pentru obezitate morbidă şi complicaţiile acesteia.

Rep.: Intenționați să dezvoltați pe viitor noi direcții, să lărgiți paleta de intervenții?

M.C.: În ultima perioadă am încercat să îndrum chirurgii să se supraspecializeze în anumite arii mai înguste de patologie, astfel încât aceşti chirurgi vor acumula mai multă experiență şi vor fi cei mai buni în acel domeniu. Deja avem în clinică asemenea chirurgi care operează cu predominanță o anumită patologie.

Am dori, de asemenea, să revitalizăm şi să dezvoltăm chirurgia toracică, deoarece este deficitară în judeţ.

Desigur, în ziua de azi progresul nu îl mai poţi realiza de unul singur. Trebuie să existe echipe multidisciplinare astfel încât şi evoluţia chirurgiei în continuare depinde foarte mult de dezvoltarea specialităţilor cu care colaborăm foarte mult, cum ar fi gastroenterologia, imagistica medicală, oncologia, morfopatologia, medicina nucleară şi altele. Fără dezvoltarea acestor specialităţi conexe şi fără o dotare corespunzătoare nici chirurgia nu va putea avansa, oricât ne-am dori.

A consemnat Arina TOTH