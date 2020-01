Meci amânat pentru Clubul ”Avântul”. Etapa: Organigrama și Statul de Funcții

Share



Consilierii reghineni s-au întrunit joi, 23 ianuarie, în prima ședință ordinară din anul 2020, având pe ordinea de zi 12 proiecte de hotărâre și punctul ”Diverse”.

Organigrama Clubului Sportiv ”Avântul”

Un proiect intens dezbătut a fost cel privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Avântul Reghin, punct retras de pe ordinea de zi de către consilieri, pe motiv că raportul cerut conducerii clubului supus spre aprobare a fost prezentat consilierilor chiar la începutul ședinței, fapt pentru care consilierii l-au amânat, invocând faptul că nu au apucat să-l studieze.

Bodó József Zoltán (UDMR): „Avem nevoie de informații să putem înțelege clar ce se întâmplă la acest club”

Discuțiile referitoare la acest proiect au continuat și la punctul „Diverse”, unde consilierii șiau argumentat decizia de scoatere a Punctului 6 de pe ordinea de zi. „În ce privește clubul „Avântul”, am cerut și eu scoaterea de pe ordinea de zi a acestui proiect deoarece dorim să avem aceste informații cu mult înainte de a lua o hotărâre, nu înainte de ședință cu câteva minute să ni se pună pe masă ceea ce noi am cerut la ședința trecută. Al doilea aspect, eu personal am cerut această amânare nu pentru că nu am dori să susținem sportul, doar că avem nevoie de informații să putem înțelege clar ce se întâmplă la acest club, cum vom putea să dezbatem pe mai departe necesarul de finanțare, bugetul acestui club, în contextul în care avem o grămadă de informații care sunt, în acest moment, contradictorii. Eu vreau să susțin sportul, activitatea ce se desfășoară la acest club, însă vreau să înțeleg mult mai bine nevoile acestui club și ce putem face noi acolo. Mai mult, am văzut că și baza sportivă suferă, și va trebui foarte curând alocate sumele de bani pentru reparații, pentru întreținere, iar pentru acest lucru aș fi dorit să avem un plan de organizare, să vedem ce putem face acolo, cum putem să mai aducem bani în ce privește susținerea echipei”, a precizat Bodó József Zoltán, consilier UDMR.

Márk Endre Dezső (viceprimar): „Astfel am da și noi mai ușor banii când vedem că și cei de la club se implică în ce privește aspectul sponsorizărilor”

Legat de capitolul finanțare, viceprimarul municipiului Reghin, Márk Endre Dezső a cerut conducerii clubului „Avântul” găsirea de modalități în ce privește atragerea sponsorilor. „Rugămintea mea pentru directorul clubului este să încerce să depună eforturi în a aduce bani și din sponsorizări, măcar pentru a mai diminua din bugetul nostru alocat clubului. Găsirea sponsorilor ar veni în ajutorul nostru. Astfel am da și noi mai ușor banii când vedem că și cei de la club se implică în ce privește aspectul sponsorizărilor”, a spus viceprimarul Márk Endre Dezső.

Mihai Ința (CSM Avântul Reghin): „Am reușit în 2019 să ieșim la suprafață, suntem pe linia de plutire”

Prezent la ședință, Mihai Ința, directorul Clubului Sportiv „Avântul Reghin”, a subliniat unele aspecte legate de ”Avântul”, club care a reușit în cele din urmă să ajungă „pe linia de plutire”, potrivit afirmațiilor sale. „Mă bucur că s-a cerut să prezint un raport asupra cheltuielilor, pe fiecare eșalon în parte, pentru a putea scăpa de acel blestem care spune că la „Avântul” se întâmplă lucruri care nu sunt în regulă. Cât despre partea cu sponsorizările, după cum bine se știe, Clubul „Avântul” a trecut printr-o perioadă proastă în urmă cu ceva ani, în care și-a căpătat o imagine de „gaură neagră” cu bani scurși în conturi nelegale. Foarte greu a fost, în momentul în care am preluat clubul, să mă duc să abordez o propunere de sponsorizare, un parteneriat cu oamenii de business, motivul fiind acea pată neagră pe care a avut-o clubul. Până anul trecut în luna martie, am avut două procese grele cu cabinetul de avocatură al domnului Sabău, care ne-au ținut oprite conturile vreme de trei ani jumate, plus și alte contracte care nu au fost făcute legal pentru care am suferit foarte mult. Din fericire, am reușit în 2019 să ieșim la suprafață, suntem pe linia de plutire și acest lucru se va putea deduce și din raportul pe care l-am înaintat consiliului local și care va fi prezentat în următoarea ședință. Acum, că tot am ieșit la suprafață, în perioada următoare, odată ce vor începe lucrările la stadionul „Metalul”, vom putea să mergem să stăm la discuții cu posibili parteneri pe termen scurt, mediu sau lung, pentru că avem și noi ce să le oferim, în sensul că am făcut un protocol de colaborare. Dacă în urmă cu patru ani aveam 60 de copii, în prezent am ajuns la un număr de 200 de copii. Înainte erau patru cluburi private în Reghin, din care niciun copil nu ajungea la echipa mare. În prezent, am reușit să facem acest protocol de colaborare în care toți copiii cu potențial ajung la „Avântul”. Sunt importante aceste aspecte, în momentul când vom merge să discutăm cu posibili parteneri, să avem și noi ceva în spate, ceva palpabil, un stadion, un centru și o organizare a clubului așa cum trebuie”, a precizat Mihai Ința, directorul Clubului Sportiv „Avântul Reghin”.

Ovidiu Marian (PSD): „Votul pentru Organigramă și Statul de funcții la Clubul Sportiv „Avântul” era o formalitate”

La rândul său, consilierul PSD Ovidiu Marian, președintele de ședință, a precizat că singurul impediment care a dus la retragerea proiectului a fost cel legat de timp, nicidecum de conținutul raportului, aspect care va fi rezolvat în cursul ședinței viitoare de consiliu local. ”Votul pentru Organigramă și Statul de funcții la Clubul Sportiv ”Avântul” era o formalitate. El funcționează acum în forma propusă, cu o singură excepție, care nu a fost obiectul refuzului. Doar că noi nu aveam forma scrisă. Faptul că, la ora actuală, sunt peste 200 de copii care practică fotbalul la Avântul ar trebui să fie un motiv suficient ca acest proiect să treacă fără probleme. Cât privește Stadionul ”Metalul”, în prezent este în procedură de licitație, va fi o investiție de la bugetul local și de la federația de fotbal. Va fi un stadion de nivel liga a 2-a europeană. Stadionul ”Avântul” va intra și el într-un program de reabilitare și modernizare doar că va mai dura, având în vedere că mai avem de rezolvat chestiuni birocratice”, a declarat Ovidiu Marian.

Proiecte aprobate

Restul proiectelor aflate pe ordinea de zi au primit votul consilierilor, respectiv cele privind aprobarea desfășurării ”Târgului de Mărțișor”, în perioada 26.02.2020 – 08.03.2020, aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Reghin, precum și Regulamentul de funcționare a acesteia, aprobarea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă pe picior recoltată din fondul forestier al Municipiului Reghin pentru anul de producție 2020, aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Reghin pentru anul școlar 2020-2021, aprobarea deplasării unei delegații a Liceului Tehnologic „Petru Maior” Reghin în localitatea Vianen – Olanda în perioada 11 –15. 02.2020, aprobarea organizării și desfășurării în municipiul Reghin a evenimentului dedicat zilei de 24 ianuarie ”Ziua Unirii Principatelor Române”. Consilierii au mai aprobat proiectul privind aprobarea ”Regulamentului de organizare și efectuare a transportului în regim de taxi pe teritoriul municipiului Reghin”.

Probleme reghinene supuse atenției consilierilor

Printre problemele ridicate de consilieri la punctul „Diverse” s-au numărat cele privind montarea plăcuțelor care indică intrarea în oraș la limitele municipiului (Mihai Pădurean, consilier PSD), problema circulației și staționării mașinilor în zona Dacia, intrarea în cartierul Iernuțeni (Bodó József Zoltán, UDMR), fluidizarea străzilor din zona Piața Mare în zilele de joi și sâmbătă (Ioan Danciu, PSD), precum și aspecte legate de lipsa bunului simț din trafic la nivelul municipiului Reghin (Demeter Maria, UDMR).