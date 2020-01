Interes major pentru Fondurile Științescu Mureș 3.0 și Științescu – Richter pentru chimie

Share



Ediția a 3-a a Programului Științescu Mureș s-a încheiat odată cu evenimentul organizat luni, 20 ianuarie, de Fundația Comunitară Mureș. Sandor Gal, director executiv al Fundației, a făcut o scurtă prezentare a ediției a treia, ediție la care Fondul Științescu a beneficiat de o finanțare de 125.000 de lei. Trei dintre proiecte din domeniul chimiei au fost finanțate din fondul Științescu – Richter pentru chimie.

Echipa Științescu Mureș și Fundația Comunitară Mureș au lansat oficial Fondurile Științescu Mureș 3.0 și Științescu – Richter pentru chimie în luna februarie 2019. A fost prima dată când s-a creat un fond dedicat chimiei, în cadrul programului, acest fapt datorându-se companiei Gedeon Richter România, care și-a oferit sprijinul ca partener.

”La nivelul județului Mureș am avut 39 de proiecte finanțate în toate cele trei ediții și în total s-au adunat 300.000 de lei. În ediția din anul 2019 au fost 33 de proiecte înscrise, dintre care au fost finanțate 17. Trei au fost pe domeniul chimie”, a precizat Sandor Gal.

Unul dintre proiectele de chimie finanțate de Fondul Științescu-Richter a fost proiectul ”Descoperă lumea”, care s-a derulat la Școala Gimnazială ”Dacia” Târgu-Mureș. Acesta a constat în achiziţionarea de echipamente de laborator și kit-uri cu experimente, prin utilizarea cărora elevii claselor III-IV au studiat fenomene chimice simple, și-au dezvoltat competențe, abilitățile și deprinderile ce fac învățarea distractivă și eficientă. Conținutul interactiv și spectaculos, aplicațiile practice inedite, precum și intrarea în rolul de mici oameni de știință au ușurat înțelegerea și însușirea noțiunilor și fenomenelor simple din domeniul chimiei.

Coordonatorul proiectului, prof. înv. primar Dora Măcean, ne-a oferit detalii: ”Cu ajutorul Microscoapelor digitale LCD și al microscoapelor Easy Scope incluse în proiect, elevii au observat substanțele din care sunt alcătuite corpurile, au studiat calitatea apei potabile, au identificat uleiurile eterice care se găsesc în frunzele plantelor medicinale etc. Elevii și-au format deprinderi de organizare și desfășurare a experimentelor. Au învățat să demonstreze și să deducă ei înșiși „legile” lumii înconjurătoare prin desfășurarea primelor experimente de chimie care se pretează în cadrul orelor de Științe de la ciclul primar. Prin implementarea acestui proiect am reușit să sporim dorința de cunoaștere a elevilor, cât și motivarea interesului pentru științe în general și pentru chimie, în mod special. Mulțumim echipei Științescu-Richter pentru oportunitatea pe care a oferit-o tuturor beneficiarilor acestui proiect, elevilor, profesorilor și părinților școlii noastre, prin finanțarea proiectului ”Descoperă lumea.”

Proiecte frumoase

La eveniment a fost prezentă și Zayzon Zsuzsanna, PR Maganer Gedeon Richter România, care a subliniat faptul că este îmbucurător interesul pe care l-au manifestat tinerii față de chimie în cadrul acestui proiect, fapt care reiese atât din numărul proiectelor aplicate pentru Fondul Științescu Richter pentru chimie, cât și din entuziasmul elevilor care și-au prezentat astăzi proiectele.

De asemenea, reprezentanta Gedeon Richter România i-a felicitat și pe profesorii îndrumători, pentru importantul aport adus la derularea proiectelor. La rândul lor, cadrele didactice s-au arătat încântate de participarea la proiecte din cadrul Fondului Științescu.

”M-am înscris alături de elevi tocmai pentru a le arăta că fizica nu înseamnă doar o sumedenie de formule sau calcule, am vrut să le arăt și cealaltă parte, care e mai frumoasă. Astăzi am venit cu un accelerator de bile, circuite electronice, un aparat de levitație magnetică cu un electromagnet care ține un magnet simplu în suspensie și o ruletă care poate măsura distanța cu ajutorul ultrasunetelor”, a precizat, pentru cotidianul Zi de Zi, Cristinel Codău, profesor de fizică la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” – mentor Șiințescu.

De la Liceul Tehnologic ”Petru Maior” elevii, împreună cu mentorul Liliana Tompa – profesor inginer au prezentat roboții construiți din piese lego.

”Totul a pornit de la dorința copiilor, care au vrut să construiască ceva. Prima dată am cumpărat un lego simplu, iar ulterior am ajuns să cumpărăm componente lego mai complicate. Eu am învățat o dată cu elevii, neavând nicio experiență în robotică până acum. Din câte se vede, tinerii sunt foarte interesați de acest domeniu”, a spus prof. inginer Liliana Tompa.

Roboții se controlează prin bluetooth cu ajutorul unei aplicații descărcate pe telefonul mobil, piesele de lego din care sunt construiți fiind achiziționate prin Fondurile Științescu.

La eveniment i-am întâlnit și pe cei din echipa ”Micii radioamatori”, un proiect ce permite lărgirea orizontului în domeniile tehnico-științifice. Acest proiect are cinci domenii principale: electronică și bazele electronicii; radioamatorism și construcții de radioreceptoare, emițătoare și antene; informatică și aplicații folosite în radioamatorism; radio orientare și noțiuni de geografie utilizate în radioamatorism. În acest caz, elevii au fost împărțiți în grupe și subgrupe, iar profesorii au lucrat cu grupele prin rotație. Elevii s-au arătat extrem de încântați de fiecare proiect în parte, de la cei mici la cei mari, pentru că împreună au reușit să descopere o altfel de știință.

Despre Științescu

Științescu Mureș este cel mai mare fond de finanțare pe domeniul Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică din județul Mureș și face parte dintr-o mișcare națională.

Științescu oferă mentorilor – profesorilor, elevilor, studenților, profesioniști din toate domeniile – finanțări, resurse, îndrumare și sprijin. Fundația Comunitară mobilizează resurse financiare locale de la donatori individuali sau companii. Științescu este implementat în Mureș de către Fundația Comunitară Mureș în acord cu parteneri locali, iar fondurile nerambursabile s-au acordat educatorilor, organizațiilor neguvernamentale, grupurilor de inițiativă, persoanelor fizice, sau studenților pentru inițiative locale inovative destinate educației în domeniul științelor.

Andreea GONDOR