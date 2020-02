Start ratat pentru sighișoreni

Share



Echipele de handbal masculin sighișorene își continuă evoluțiile dezamăgitoare din ediția actuală a Divizieii A. Fără niciun punct obținut în prima jumătate a campionatului în seria C, formația CNE a suferit deja alte două înfrângeri la reluarea campionatului. Au fost surclasați în prima etapă a turului 2 pe terenul liderului, 21-46 la Odorheiu Secuiesc de formația locală ACS Szejke și au fost învinși în a doua rundă la limită, tot în deplasare, 32-33 la Potaissa Turda. Nu cu mult mai bine se prezintă echipa care în ediția trecută câștiga grupa și rata barajul de promovare în Liga Națională, CSM. Aceasta a cedat pentru a treia oară în această ediție cu Universitatea Cluj, 28-30 în prima etapă, pe terenul clujenilor, exact același scor cu care pierduse și jocul din returul 1 de pe teren propriu. CSM Sighișoara are 3 victorii în cele 9 jocuri disputate, dintre care două cu CNE, dar șanse mici de a părăsi penultima poziție, deoarece echipa din Turda este cea care îi devansează și aceasta are un avans de 6 puncte. Dacă CNE a disputat în devans jocul din etapa a doua, CSM va avea o misiune mai mult decât dificilă, urmând să primească vizita liderului din Odorheiu Secuiesc. Întâlnirea va avea loc în Sala Sporturilor „Radu Voina” duminică, 9 februarie, de la ora 18.00, după care, în etapa a III-a se va disputa jocul „dublu derby” dintre CNE și CSM, cel local și (sau) al codașelor.