Investiții pentru comunitate, în comuna Pogăceaua

Situată în partea de nord-vest a judeţului Mureș, comuna Pogăceaua are în componență următoarele sate: Bologaia, Ciulea, Deleni, Fântâna Babii, Pârâu Crucii, Pogăceaua, Scurta, Sicele, Valea Sânpetrului și Văleni. Despre dezvoltarea acestora, conducerea primăriei are în vedere proiecte care să asigure condiții bune de trai locuitorilor. Despre toate acestea ne-a vorbit Viorel Șuteu, primarul comunei Pogăceaua, aflat la cârma comunei din anul 2008.

Reporter: Cum a fost toată acestă perioadă de când sunteți primar ? Cât a trebuit să învățați din mers?

Viorel Șuteu: Aproape toate lucrurile le învățăm din mers. Omul cât trăiește tot învață, și la final tot mai are câte câte ceva de învățat. În ce privește activitatea mea de primar, în mare, pot spune că a fost bine. Când lucrezi cu oamenii cum trebuie, te poți înțelege cu ei, atunci lucrurile nu au cum să nu meargă spre bine. Am avut mereu o bună colaborare cu Consiliul Local, la fel cu o avem și în prezent, în care avem 7 consilieri PNL și 4 PSD. Una peste alta, lucrurile au mers bine din punctul meu de vedere. Când e vorba de bunul mers al unei comunități, nu se pune problema că noi suntem majoritari, primează interesul ca lucrurile să meargă bine în comună.

Rep.: Care au fost prioritățile comunei la momentul când ați ajuns primar?

V.Ș.: La început cam toate au fost importante, nu am avut mai nimic la nivel de comună, fapt pentru care a trebuit să ne apucăm serios de treabă. Am reușit pe parcursul anilor să introducem apa în satele Văleni, Sicele, Deleni, o conductă de apă, 10 kilometri de asfalt, o grădiniță nouă, 6,8 kilometri de canalizare, stație de epurare, stație de pompare, și nu în ultimul rând iluminatul stradal cu leduri economice. Comuna Pogăceaua are nouă sate aparținătoare, dar multe din acestea sunt cătune, cele mai importante fiind Pogăceaua, Văleni, Deleni și Pârăul Crucii, care sunt mai locuibile. Pentru aceste sate am mai făcut câteva proiecte, unul pe canalizare, în localitatea Văleni, proiect pe fonduri europene, în valoare de un milion de euro. În sfârșit, am terminat cu licitația, ne-am chinuit multă vreme dar în sfârșit am reușit să terminăm licitația, iar în cel mai scurt timp vom da ordin de începere a lucrărilor. Avem de asemenea, un proiect în valoare de 3,3 milioane de lei pentru reabilitarea școlii din Pogăceaua, unde am terminat cu licitația, iar în momentul de față se lucrează la proiectul tehnic, să putem să dăm drumul și la această lucrare. Am mai primit suma de 1.080.000 de lei pentru căminul de la Văleni, la care se adaugă achiziția unui buldoexcavator în valoare de 60.000 de euro, investiție realizată prin intermediul Grupului de Acțiune Locală. În afară de lucrarea de la școală, la celelalte lucrări am luat un avans de 30%, undeva în jur de 2,2 milioane de lei să putem începe lucrările. Mai avem un proiect făcut pentru construcția unei capele în localitatea Pogăceaua, investiție care se va realiza din fonduri proprii. Nu în ultimul rând, avem un proiect pentru un sediu nou de primărie.

Rep.: Ce proiecte aveți prin Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL?

V.Ș.: Prin PNDL avem proiectul de reabilitare a școlii din Pogăceaua în valoare de 3,3 milioane de lei. Aici am finalizat licitația pentru începerea lucrărilor. Trebuie să găsim o modalitate cu firma constructoare, să vedem cum facem cu elevii, dat fiind faptul că ei sunt la școală. Cumva vom găsi noi o soluție pentru ca elevii să poată învăța, iar constructorul să-și facă lucrarea.

Rep.: Dar în ce priveşte fondurile europene?

V.Ș.: Avem proiectul cu canalizarea în localitatea Văleni, respectiv 6,8 kilometri de canalizare cu cinci stații de pompare, în condițițiile în care avem o stație mare de epurare. Valoarea lucrării este de un milion de euro. În ce privește alimentarea cu apă la nivel de comună, avem o rețeaua de apă pe o lungime de 68 de kilometri, lucrare pe care am și predat-o la Aquaserv. Pot spune că avem apă prin toate cătunele.

Rep.: Ce ar mai fi de făcut la nivelul comunei Pogăceaua?

V.Ș.: Câte n-ar fi de făcut. Avem o aprobare de 10 kilometri de asfaltări de drum în valoare de 2,2 milioane de lei, la care trebuie să facem proiectul tehnic, să putem da drumul la licitație. Suma ne este aprobată, suntem în așteptare să putem semna contractul. Aceste asfaltări vor avea loc în mai multe sate. De exemplu, avem per total 10 kilometri de drum asfaltat, dar străzile care au făcut obiectul acestei lucrări nu au fost asfaltate complet, până în capăt, în ideea să cuprindem cât mai multe străzi. Cu acest nou proiect, vom rezolva și porțiunile de drum rămase neasfaltate complet. Vom avea astfel acoperită aproape întreaga comună.

Rep.: Cât de greu este să derulați aceste investiții?

V.Ș.: Comuna nostră e una mică, cu 2.280 de locuitori, la fel și bugetul pe care ne bazăm, iar din fonduri proprii nu prea poți să faci mare lucru. Majoritatea comunelor se confruntă cu această problemă, și dacă nu poți obține fonduri din altă parte, greu se poate vorbi de o dezvoltare.

Rep.: Ați primit ceva bani de la Guvern la finele anului trecut?

V.Ș.: Foarte puțini, undeva la 80.000 de lei, și aceia primiți în a doua tranșă, prima fiind de 50.000 de lei, bani din care ne-am achiziționat niște pavaj să mai pun prin localitatea de reședință.

Rep.: Când veți aproba bugetul pentru acest an?

V.Ș.: Avem termen pentru aprobarea bugetului până în data de 10 februarie. Valoarea acestuia va fi mai mică decât bugetul de anul trecut cu aproximativ 25%. Se tot vorbește că vor veni tot felul de rectificări. Anul trecut nu am avut parte de așa ceva, nu știm ce va fi anul acesta. Bugetul comunei pe anul trecut a fost de 2,2 milioane de lei, în care intrau și banii pentru școală, respectiv 800.000 de lei, în care intrau salarii, plata navetei. Aici vreau să subliniez un aspect referitor la anumiți profesori. Sunt mulți dintre ei, de la mine din comună, care deși au luat nota 9 și ceva, sunt luați de aici din localitate și mutați în altă parte. Avem profesori mutați pe la Sânpetru, inclusiv pe la Nadeș, Daneș, iar alții de prin alte părți sunt aduși la noi. Nu înțeleg de ce nu sunt lăsați la ei în comună. Așa eu îi plătesc naveta profesorului care vine de la Mureș, iar cel din Nadeș plătește naveta profesorului meu care face naveta. Nu pot să-mi explic acest lucru. Primarii din teritoriu cunosc foarte multe aspect din teritoriu, baiul e că nu prea sunt băgați în seamă. Ar trebui să existe o mai bună colaborare între ei și cei din conducerile superioare ale țării.

Rep.: Ați pomenit de un nou sediu de primărie. În ce stadiu se află acesta?

V.Ș.: Sediul administrativ funcționează momentan într-o clădire care ne aparține. Este vorba de fostul CAP. Am avut un proiect prin GAL prin care am renovat Căminul Cultural, și am zis să reabilităm și această clădire, în condițiile în care sediul fostei primării a fost retrocedat. În acest sediu vom activa până când vom amenaja un sediu de primărie nou, care se află în imediata apropiere, unde am achiziționat o casă unde va fi amenajată viitoarea primărie. Încă nu știm pe ce bani, urmează să găsim o linie de finanțare adecvată acestei investiții. Nu vreau să ne hazardăm la tot felul de chestii legate de bani, noi niciodată nu am avut datorii, nu am luat împrumuturi de nicăieri. Sunt alte comune care mai apelează la împrumuturi, noi în schimb nu.

Rep.: Ce proiecte mari ați dori să realizați la nivelul comunei Pogăceaua?

V.Ș.: Deocamdată ne rezumăm la ce avem. Dacă voi duce la îndeplinire toate aceste proiecte de care am pomenit, să termin cu canalizarea, cu asfaltul, plus o capelă în satul Văleni, în mare pot spune că avem asigurate condițiile necesare unui trai decent. Mai mult decât atât, am finalizat și o grădiniță nouă în localitatea Pogăceaua, am renovat școala din Văleni, și pot spune că prioritățile le avem asigurate. Vom finaliza aceste lucrări, sunt făcute licitațiile și vom avea condiții bune pentru locuitorii comunei.

Rep.: Cum vedeți anul 2020, în condițiile în care avem alegeri locale şi parlamentare? Un tur sau două la alegerile locale?

V.Ș.: Oricine e liber să candideze de primar, important este să ai și ce le arăta oamenilor, deoarece decizia finală aparține alegătorilor. În ce privește numărul tururilor la alegeri, pentru un primar în funcție cea mai bună variantă e cea cu un singur tur de alegeri. La mine nu au fost cazuri de turul 2, în trei mandate, cel mai scăzut scor a fost de 78% din voturi. Pe mine nu mă deranjeză numărul de tururi. Varianta cu două tururi de alegeri la locale cred că a fost făcută pentru orașele mai mari, pentru zonele unde sunt diferite etnii.