Premiere pentru IRUM

Share



În premieră la AGRITECHNICA, compania mureșeană IRUM SA a expus noul tractor agricol TAGRO. Tractorul IRUM a stârnit curiozitatea vizitatorilor și a fost prezentat ca un produs care merită toată atenția. TAGRO a fost lansat în 2018 la INDAGRA, iar anul trecut a fost, din nou, una dintre vedetele târgului expozițional de la ROMEXPO București. Ca o noutate a acestui an, primul TAF, model 690PE, produs la IRUM, a fost livrat în Uruguay, prin dealerul companiei pentru America de Sud, Roman S.A. – Soluciones Forestales.

După ce a obținut premiul Produsul Anului cu primul Tractor Articulat Forestier românesc, denumit TAF 2012 SB, creat în cadrul Centrului de Cercetare și Dezvoltare iFOR al firmei, premiu acordat de organizatorii expoziției Forest România, iar noul tractor agricol românesc TAGRO a fost din nou vedetă la Târgul Internațional INDAGRA în toamna anului trecut, compania mureșeană IRUM SA Reghin a mai bifat un succes în 2019. Iar, de data aceasta, unul la nivel internațional.

Pentru prima dată, TAGRO a fost prezentat la AGRITECHNICA, cel mai mare târg agricol din Europa, care s-a desfășurat timp de o săptămână, între 10-16 noiembrie, la Hanovra, iar participarea companiei în standul României a fost un real succes, cum au punctat reprezentanții IRUM.

“Noul tractor agricol românesc produs de noi a fost în centrul atenției, stârnind curiozitatea vizitatorilor care l-au ținut ocupat în permanență. Am constatat cu bucurie că o parte din fermieri auziseră că există un nou produs românesc, unii deja îl văzuseră la INDAGRA, iar alții citiseră în presa străină despre lansarea lui. Putem afirma cu certitudine că prezența noastră la acest târg a fost una foarte productivă, având în vedere faptul că au fost deschise discuții cu potențiali dealeri, care sunt interesați să vândă TAGRO în mai multe țări din Europa și nu numai. Un alt aspect foarte important ar fi acela că mulți producători de diferite piese și componente electrice și electronice, anvelope, cablaje și alte produse și-au manifestat dorința de a colabora cu noi, considerând că putem fi un partener de lungă durată. Chiar și pe partea de imagine putem spune că prezența la AGRITECHNICA a fost una productivă, ținând cont de articolele apărute în presa străină de specialitate, în care TAGRO a fost prezentat ca un produs ce merită toată atenția”, ne-au declarat reprezentanții companiei mureșene.

În cele 7 zile în care târgul a fost deschis publicului, peste 450.000 de vizitatori au putut vedea cele mai noi produse din domeniul agricol, prezentate de cei 2.820 de expozanți din întreaga lume.

TAGRO, lansat de Centenar

În 2018, în cadrul Târgului Internațional INDAGRA, noul tractor agricol românesc, o realizare a Centrului de Cercetare și Dezvoltare iFOR și a echipelor IRUM, era lansat oficial. TAGRO a presupus o investiție de circa 4 milioane de euro, în jur 5 ani de studii, prototipare, realizare, testare, și munca a 50 de ingineri.

“Este primul tractor agricol 100 % românesc, proiectat de echipa noastră de ingineri talentați, după 15 ani în care producția de tractoare românești a dispărut. (…) Vorbim de un proiect la care lucrăm de cel puțin 5 ani cu inginerii noștri și în acest an, an al centenarului, am reușit să îl finalizăm și să vedem roadele la atâția ani de muncă, la atâtea eforturi făcute. Noul nostru tractor agricol corespunde exigențelor unei agriculturi moderne și el va putea concura cu orice tractor produs de către producătorii din Europa sau din piața mondială. Sper să ajungem cum am reușit cu tractorul forestier să intrăm pe piețele mondiale. Ultima “ispravă” pe care am reușit-o este să livrăm două tractoare forestiere în Africa de Sud”, spunea, la momentul respectiv, directorul general IRUM SA, Mircea Oltean, o declarație de care ne face plăcere să ne amintim.

TAGRO poate fi considerat un vector al revitalizării industriei constructoare de vehicule agricole din România, un tractor care vine și în sprijinul agriculturii românești pentru că este destinat cu precădere fermelor mici și mijlocii.

Din punct de vedere tehnic, TAGRO presupune un sistem de tracțiune integrală 4×4 ce se cuplează electrohidraulic, cu o cutie de viteze cu 12 trepte pentru mersul înainte și 12 pentru mersul înapoi și cu o priză de putere independentă, poziționată în partea din spate. Motorul este Diesel cu 4 cilindri în 4 timpi, pompa de injecție este de tip common rail, cu turbocompresor și intercooler, marca FPT Industrial (Fiat Powertrain Technologies), iar capacitatea cilindrică este de 3.387 cmc și poate dezvolta trei tipuri de putere, în funcție de opțiunea aleasă de client: 86, 95 sau 102 CP. Sistemul hidraulic de servodirecţie oferă confort și încredere sporită schimbărilor de direcție, chiar și atunci când, prin intermediul tiranților pentru cuplare rapidă de categorie II și a cârligului de remorcare reglabil pe înălțime, acesta tractează o remorcă cu o masă maxim tehnic admisibilă de 18.000 kg.

Istoria Grupului IRUM-MAVIPROD

Compania IRUM a fost înființată în 1953 de către statul român, iar în 1969, pe platforma industrială de la Reghin, a ieșit de pe linia de producție primul tractor articulat forestier (TAF).

Tradiția IRUM în domeniul producției de TAF-uri a rezistat testului timpului datorită MAVIPROD, compania fondată în 1993 de către Violeta și Mircea Oltean, care a riscat și a achiziționat, în 1999, pachetul majoritar de acțiuni al IRUM, fabrică aflată, la acel moment, într-o situație economică dezastruoasă.

Astăzi, IRUM, integrat în Grupul MAVIPROD, este unul dintre jucătorii importanți din Europa în producția de TAF-uri. Însă se anunță și un concurent serios în piața de utilaje agricole. IRUM vinde la ora actuală 500 de tractoare agricole pe piața din România, care absoarbe anual 2.500 de utilaje și cu o proiecție de creștere pentru 2028 de 8.000 de tractoare agricole.

Grupul Maviprod desfășoară activități în 3 țări – România, Ungaria și Republica Moldova, are o cifră de afaceri de peste 40 de milioane de euro și numără peste 600 de angajați.

Prin lansarea primului tractor agricol românesc după mai bine de 10 ani, IRUM a relansat producția autohtonă, dăruind un produs românesc României în anul Centenarului Marii Uniri și aniversării a 65 de ani de la înființarea IRUM și a 25 de ani de la fondarea Grupului MAVIPROD.

Ligia VORO

Sursa foto: IRUM

Articol publicat în ediția print 92 a revistei Transilvania Business, ianuarie 2020, cu completări ulterioare