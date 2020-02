Brâncuși, readus în atenție la Reghin, la 144 de ani de la naștere

Share



Asistăm în ultima vreme la tot felul de discuții aprinse, despre te miri ce, de a ajuns tot poporul să-și de-a cu părerea pe această scenă plină de talente numită Facebook. Ultimul luat în vizor a fost Constantin Brâncuși, prin intermediul unor personaje ale prezentului, care s-au făcut remarcate, mai mult sau mai puțin jenant, cu ajutorul marelui artist. Revenind la lucruri ceva mai serioase, mai sunt și oameni care se folosesc de opera marelui Brâncuși pentru a scoate la iveală frumuseți care să încânte nu doar vizualul, ci și auzul. Este cazul lui Sergiu Corbu Boldor, care a pornit la drum cu turneul „Blana con Dios. Starea 23”, care miercuri, 19 februarie, ora 19.23 va poposi la Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin. Sergiu Corbu Boldor este cunoscut în lumea muzicală pentru formația de punk acustic folcloric medieval Ad Hoc. A urcat pe scenele naționale și internaționale, performând la vioară, împreună și alături de nume ca: Phoenix, Celelalte Cuvinte, Partizan, Dirty Shirt, Hara, Farfarello, Haggard, Gabriela Cilmi, Macy Gray, Guano Apes. A absolvit Universitatea din Oradea cu specializare în pedagogie muzicală și interpretare vioară. Instrumentul său principal este vioara, iar ca instrumente secundare: chitară, mandolină, fluier, caval, drâmbă.

De la legendă la vis, de la false credințe la autenticitate

Revenind la turneul „Blana con Dios. Starea 23”, el este dedicat lui Constantin Brâncuși, născut pe 19 februarie 1876 și care poposește în orașe precum Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Reghin, Iași și Piatra Neamț. Conceptul din spatele turneului este legat de pasiunea lui Brâncuși pentru viori. Astfel, prin acest turneu, Corbu face conexiunea între muzică și sculptură. De menționat faptul că ”Blana con Dios. Starea 23” nu este un concert, niciun stand up, niciun spectacol, niciun performance, ci starea 23. Starea 23 este oameni șhʾou. Starea 23 face trecerea de la legendă la vis, de la prejudecăți la dizolvarea lor, de la vizual la sunet, de la false credințe la autenticitate. Starea 23 este starea de grație a artistului care nu încetează să creeze. „Ideea conexiunii profunde între muzică și sculptură a prins viață pornind de la vorbele lui Brâncuși, care mărturisește că: „Eu am făcut piatra să cânte pentru umanitate. Cu alte cuvinte, sculptura reprezintă muzică în nemișcare, iar muzica, sculptură în desfășurare. Nu am ales întâmplător să ținem evenimentul la Reghin pe 19 februarie, exact în ziua în care s-a născut Brâncuși. Se știe că Brâncuși avea o pasiune aparte pentru viori, iar Reghin este supranumit Orașul viorilor”, afirmă Sergiu Corbu Boldor.

„O mișcare continuă a sufletului autentic aflat în starea de grație”

Biletele pentru concertul de la Reghin pot fi achiziționate online pe entertix.ro sau în ziua evenimentului. Prețul întreg este de 23 lei, respectiv 13 lei pentru elevi, studenți și pensionari. „Ideea de a-i dedica un turneu lui Constantin Brâncuși s-a născut din tăcerea unei pietre pe care am contemplat-o atât de mult timp încât a început să emită sunete. Un sunet necunoscut, interiorizat, profund, cu nuanțe de bocet, de zgomot, de revoltă, de bucurie pură. Acest sunet necunoscut m-a trecut simultan prin toate stările imaginate și neimaginate. Mi-a fugit gândul la Blana con Dios. Starea 23. Oameni shʾou, un proiect cu care am crescut și pe care l-am văzut în desfășurare. O cădere, o lumină, o umbră, o poveste, un vis, o critică, o revoltă, o trecere de la starea de neființă la cea de ființă, o mișcare continuă a sufletului autentic aflat în starea de grație, o piatră sonoră care se desăvârșește cu fiecare element adăugat sau eliminat. Blana con Dios este o sculptură în desfășurare, așa cum sculptura lui Brâncuși este o muzică în nemișcare. Nu compar sculptura lui Brâncuși cu muzica nemuzică a lui Sergiu Corbu Boldor, departe de mine gândul, doar fac legături între tăcere și sunet, între sunetul ascuns și sunetul vizibil, între material și imaterial, între simplitatea complexă și complexitatea simplătății, între fiind-ul dat și fiind-ul donat, iar punctul comun îl găsesc în unitatea contradictoriilor pe care o regăsesc și la Brâncuși și la Sergiu Corbu Boldor. E timpul să simți altfel”, afirmă Luiza Matilda Mitu, sufletul organizatoric al turneului „Blana con Dios. Starea 23”