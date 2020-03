Soos Zoltan, susținut de încă două partide la Primăria Târgu-Mureș

Share



Preşedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Csomortanyi Istvan, şi liderul Partidului Civic Maghiar (PCM), Mezei Janos, copreşedinţi al Uniunii Maghiare din Transilvania, au anunţat, marţi, la Târgu-Mureş, că se vor alătura UDMR pentru susţinerea unui candidat unic la Primăria Târgu-Mureş, în persoana lui Soos Zoltan, însă vor avea listă proprie de candidaţi la Consiliul Local.

“Uniunea Maghiarilor din Transilvania va susţine un candidat independent la Primăria Târgu-Mureş în persoana lui Soos Zoltan şi asta este o iniţiativă a noastră. Împreună cu UDMR vom sprijini şi sperăm că acest demers va fi şi un succes. În privinţa aceasta pot spune că am ajuns la mijlocul campaniei, fiindcă anul 2020 înseamnă două alegeri, iar primele vor fi cele locale, în iunie, apoi în toamnă, chiar dacă data nu e stabilită. În privinţa Târgu Mureşului, vom sprijini candidatul independent, Soos Zoltan, care va fi candidatul asocierii noastre pe care am înfiinţat-o în 18 ianuarie. Interesul nostru a fost să avem succes în alegerile locale, iar acesta va fi şi succesul tuturor cetăţenilor din Târgu-Mureş”, a declarat liderul PCM, Mezei Janos.

Preşedintele PPMT, Csomortanyi Istvan, a arătat că susţinerea candidatului comun la Primăria Târgu-Mureş este în interesul comunităţii maghiare de a se produce schimbare la conducerea municipiului, la fel cum este şi în interesul tuturor locuitorilor.

“Este un interes comun al fiecărui cetăţean al municipiului Târgu-Mureş ca în sfârşit să se termine era Florea şi să avem o schimbare la conducere. Vom face tot ce este posibil să obţinem acest succes şi, bineînţeles, considerăm că ar fi oportun ca la susţinerea candidatului independent Soos Zoltan să se alăture şi alte forţe politice în municipiu. (…) Am luat decizia deocamdată cu privire la candidatul la primărie, deocamdată nu am avut discuţii pentru CL cu alte formaţiuni politice, deci este foarte cert în acest moment că vom avea liste comune cu PCM”, a afirmat Csomortanyi Istvan.

Csomortanyi Istvan şi Mezei Janos au precizat că dată fiind decizia de fuziune dintre Partidul Popular Maghiar din Transilvania şi Partidul Civic Maghiar, din luna ianuarie, aceasta se va produce după alegerile locale, iar noua formaţiune se va numi Uniunea Maghiară din Transilvania, iar până atunci cele două partide vor participa la alegeri în alianţă.

