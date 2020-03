Buna guvernare a învățământului preuniversitar susținută de ”Școli Curate 2.0”

Share



”Școli Curate 2.0” este a doua ediție a inițiativei lansate de cel mai vechi think tank din țară, Societatea Academică din România (SAR), prin care se susține la nivel național un nou mod de a combate corupția în ceea ce privește alocarea, accesarea și cheltuirea resurselor publice în învățământul preuniversitar. Concret, prin acest proiect se dorește modernizarea educației printr-o finanțare transparentă și adecvată a școlilor și liceelor din întreaga țară.

Training reușit

Weekendul trecut, la Predeal, cinci elevi ambasadori din județul Mureș Andreea Boeriu, Partenie Miclea, Andrei Muresan, Armin Muga, Cosmina Marginean, împreună cu Anda Dilara Nicole Mețac, coordonator județean al proiectului, au participat la trainingul de formare a ambasadorilor pentru bună guvernare a școlilor și liceelor, prima etapă a proiectului ”Școli curate 2.0”. Împreună vor monitoriza calitatea procesului educativ și se vor implica în soluționarea problemelor pe care le observăm inclusiv prin acțiuni de advocacy, reprezentând actorii cheie din educație care urmăresc o bună guvernare. De asemenea, vor colabora cu primării, consilierii locali, reprezentanții inspectoratului și ai școlilor, precum și cu mass-media locală, organizațiile de elevi, părinți, profesori și alte ONG-uri locale.

“Trainingul a reprezentat și reprezintă pentru mine o ascensiune din punct de vedere al dezvoltării mele personale. Faptul că am avut ocazia să ,,culeg” noi informații care îmi vor fi utile ulterior în proiect dar și în viitoarele proiecte – ceea ce mi-a deschis noi perspective de dezvoltare – să cunosc oameni noi și să-mi aleg noi modele demne de urmat, reprezintă un lucru măreț pentru mine, dar cu siguranță și pentru ceilalți. Am învățat în cadrul trainingului că lucrurile ”se pot mișca”, dacă există implicare, dar întotdeauna trebuie să existe o scânteie care ”să aprindă focul”, am învățat și că noi, oamenii, suntem similari unor verigi ale unui lanț, fiecare dintre noi este la fel de important, iar unul fără celălalt deviem drumul schimbării înspre bine. Sunt ferm convins că la finalul proiectului rezultatele vor fi optimiste, datorită acestor oameni care au curajul de a face primul pas și de a schimbă ceva în bine”, a declarat Partenie Miclea, elev ambasador al proiectului.

În cadrul acestui proiect, elevii și părinții vor fi încurajați să fie activi în viața comunității școlare la nivel școlar și local, prin sesizarea problemelor existente și participarea la găsirea celor mai eficiente soluții.

“Training-ul de la Predeal a fost locul în care obiectivul de închegare a echipelor a fost un succes, atât la nivel local cât și interjudețean. Am pornit printr-un exercițiu de scriere a așteptărilor noastre la începutul acestuia, urmând să le verificăm la final dacă au fost îndeplinite și în procent de 100% acestea au fost chiar depășite. Ne-am bucurat de susținerea și experiență diverselor personalități prezente, pe lângă dragii noștri directori de proiect Cristian Ghinghes și Alexandru Manda ale căror sesiuni ne-au ajutat să pornim cu multe unelte și sfaturi legate de acțiuni de advocacy, blogging cetățenesc, legislație și justiție și de prezența și discuții libere cu Avocatul Poporului Renate Weber sau Cristian Chiscop din partea programului de burse Friedrich Ebert Stiftung. Astfel, am plecat cu modele de urmat, prietenii reale și ocazii care pentru alții ar fi situații ce se întâmplă o dată în viață. Consider acest proiect un viitor motor al schimbării în educația românească”, a precizat Anda Dilara Nicole Mețac, coordonator al proiectului pentru județul Mureș.

Obiective ambițioase

Proiectul, sub denumirea oficială “Responsabilitate socială pentru școli bine finanțate și guvernate la nivel local”, își propune la nivelul celor cinci județe implicate (Bacău, Cluj, Mureș, Timiș și Vâlcea) că până în luna iunie a anului 2021 să obțină: creșterea cu cel puțin 25% a numărului de localități care acordă burse școlare, creșterea cu cel puțin 20% a mediei bugetului alocat educației de către localitățile din fiecare județ, creșterea cu cel puțin 30% a numărului de școli care respectă obligațiile de transparență pe site și convingerea tuturor celor cinci inspectorate școlare județene să își facă treaba și să monitorizeze alocarea resurselor financiare de către primării.

(Redacția)