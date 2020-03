Topul Firmelor Mureșene. Condimente de la A la Z de la Pacovis România

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a celor mai competitive societăți din județul Mureș, incluse în cea de-a 26-a ediție a Catalogului Topul Firmelor Mureșene, publicație editată și prezentată în anul 2019 de Camera de Comerț și Industria a Județului Mureș, cu ocazia tradiționalului eveniment de business intitulat ”Gala Topul Firmelor Mureșene”.

La categoria ”Intreprinderi mici”, secțiunea ”1084 – Fabricarea condimentelor și ingredientelor” locul 1 a fost atribuit societății Pacovis România SRL Târgu-Mureș.

Afaceri de 20,2 milioane de lei în 2018

Potrivit portalului www.listafirme.ro, societatea s-a înființat în luna noiembrie 2001, are ca obiect de activitate ”fabricarea condimentelor și ingredientelor” și este deținută de doi asociați, Leszlai Karin Edith (care ocupă și funcția de administrator) și Pacovis GA din Elveția.

Firma a avut o cifră de afaceri de 18,3 milioane de lei în 2017 și de 20,2 milioane de lei în 2018, profit net de 0,9 milioane de lei în 2017 și de 1,1 milioane de lei în 2018 și un număr mediu de angajați de 31 în 2017, și 32 în 2018.

Aditivi alimentari și condimente

Conform paginii web a societății, www.pacovis.ro, SC Pacovis România SRL este o firmă mixtă cu capital român și elvețian, ”cu o experiență vastă în domeniul aditivilor alimentari, a amestecurilor de condimente, dar și a produselor non-food utilizabile în industria alimentară, catering și gastronomie.”

”Fondată în anul 2001, ca parteneră a firmei Pacovis AG Elveția, firma noastră oferă soluții inovative și individuale, bazate pe experiența națională și internațională, marcată de o tradiție îndelungată. Nenumăratele ore de cercetare, vigilența cu care urmărim piața aflată într-o permanentă transformare, capacitatea de a intui noile trenduri și responsabilitatea cu care răspundem solicitărilor sunt doar câteva dintre atributele care ne permit să fim partenerul dumneavoastră ideal”, se precizează pe site-ul firmei.

În ceea ce privește gama de produse, aceasta este alcătuită în principal din aditivi funcționali și condimente.

”În nomenclatorul nostru de produse avem toată gama de aditivi pentru industria cărnii, inclusiv proteină vegetală, animală, antioxidanți, emulgatori, înroșitori caragenani, gelatină, fosfați, etc. Pentru ca produsele dumneavoastră de carne să devină specialități de succes, firma noastră vă oferă o gamă largă de condimente, amestecuri de condimente de înaltă calitate, provenite din întreaga lume, selectate și combinate conform cerințelor pieței, dând posibilitatea preparării unei game mari de produse din carne cu gusturi tradiționale, dar în același timp inovative și moderne. Furnizăm amestecuri pentru toată gama de salamuri crud-uscate, șunci, specialități, pateuri, aspicuri, cârnați, crenvurști, salamuri, parizer etc”, se menționează pe pagina web pacovis.ro.

Noutăți de la Pacovis România

Produse pentru fabricarea semipreparatelor, gastronomie și ready-meal

”Urmărim piața semipreparatelor și cunoaștem problemele din acest segment. Vă putem oferi soluții moderne pentru producția în general a semipreparatelor, produselor ready-meal, de catering sau a preparatelor de tip “HoReCa”, se arată pe site-ul firmei.

Alternative pentru vegetarieni, vegani și flexitarieni

”Curentul vegetarian a devenit popular în România. Numărul vegetarienilor din țara noastră crește de la an la an. Conform statisticii Asociației Vegetarienilor din România, ca 2-3% din populație, adică peste 450.000 de persoane, a renunțat să mai mănânce produse din carne. Nu subestimăm acest trend și am pus mare accent pe dezvoltarea alternativelor pentru produsele din carne cele mai populare, burgere, parizere, salamuri și crenvurști. Suntem mândri să vă oferim soluțiile noastre: Vegiburger – Trocken (Burger Vegan Clasic), Vegiburger – Trocken Hell (Burger Vegan Picant), Lyoner Vegan (Parizer Vegan), Salami Vegan (Salam Vegan), Salami Vegan mit Extrudat (Salam Vegan cu Extrudat), Frankfurter Vegan (Crenvurst Vegan de Post), Vegetarische Bratwurst (Cârnaț Vegetarian), Cozonac “Carne” de Post”, se menționează pe pagina web www.pacovis.ro.

Înlocuitori de carne

”Prețul cărnii este în continuă creștere, iar noi am acceptat provocarea, de a căuta soluții optime pentru această problemă. Astfel, vă putem oferi produsele noastre funcționale pentru reducerea costurilor, fără a afecta calitatea produsului finit: înlocuitori de carne de pasăre, porc și vită, precum și înlocuitor/ ameliorator slănină”, au mai transmis reprezentanții SC Pacovis România SRL.

Alex TOTH