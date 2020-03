Târgu-Mureș: Mii de persoane plătesc zilnic impozitele. Primarul Florea, revoltat pe atitudinea Guvernului

Share



Primarul din Târgu-Mureş, Dorin Florea, şi-a manifestat revolta, vineri, faţă de atitudinea Guvernului României care nu a luat în serios apelul său şi al altor primari, de prelungire a termenului de plată a taxelor şi impozitelor locale cu bonificaţie, care expiră în 31 martie, iar astfel la ghişeele municipalităţilor se prezintă între 1.300 şi 1.700 de persoane zilnic.

”Regret că trebuie să revin prin presă cu această declaraţie, pentru că pe toate canalele pe care am transmis acest comunicat, la Guvern sau Comisia Naţională, în afară de doctorul Arafat cu care am vorbit personal, nimeni nu vrea să înţeleagă că este o problemă destul de serioasă. Este vorba despre taxele şi impozitele locale. Primăriile lucrează la foc continuu mai ales în perioada aceasta, cum nu cred că e cazul, cu cetăţenii care vor să îşi plătească taxele şi impozitele cu acele bonificaţii de 10%. Am cerut stoparea acestor plăţi pe o perioadă determinată, două-trei săptămâni, să existe numai posibilitatea plăţii online, la primăriile care au acest serviciu, şi să se reia plăţile la ghişeu cândva în aprilie, când lucrurile s-au liniştit, pentru perioada în care se întrerupe acum. Toate primăriile se confruntă cu această problemă, am luat legătura şi cu alţi primari, sunt mii de oameni care vin zilnic la ghişee. La Târgu-Mureş au fost vreo 7.000 în ultimele zile, între 1.300 şi 1.700 de oameni pe zi”, a declarat Dorin Florea.

Edilul din Târgu Mureş a afirmat că angajatele de la ghişee sunt destul de îngrijorate din cauza afluxului mare de public, deşi la nivel naţional s-a decis interzicerea evenimentelor sau acţiunilor care au peste 100 de persoane.

”Să înţeleagă toată lumea că primăriile rămân cu foc continuu, administraţiile locale trebuie să reziste, să rămână şi să nu creăm panică, dar măsurile care sunt necesare şi le identificăm să fie luate în calcul cu toată seriozitatea”, a arătat Florea.

În urmă cu trei zile, primarul din Târgu-Mureş a solicitat Guvernului României prelungirea termenului de plată a taxelor şi impozitelor locale cu bonificaţie, până la finele lunii aprilie, după ce mii de persoane în vârstă au început să vină zilnic la ghişeele Primăriei, pentru a plăti astfel încât să beneficieze de reducerea prevăzută până în 31 martie.

Primarul spunea că deşi la Târgu-Mureş impozitele locale pot fi plătite online, doar 20% dintre locuitorii oraşului accesează această opţiune, fiindcă lumea preferă să vină la ghişeu, undeva la 70-80%, iar în luna martie se înregistrează mii de persoane zilnic, la un ghişeu.

