FOTO: Primăria Târgu-Mureș ia măsuri ferme pentru combaterea răspândirii virusului Covid-19

Având în vedere situația declarată la nivel național pe tema epidemiei cu virusul COVID-19, a fost convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență, unde au fost propuse următoarele măsuri:

– Accesul la persoanele izolate să se realizeze doar de către medicii de familie, respectând normele de igienă și echipați corespunzător. Medicii să informeze în permanență reprezentanții DSP cu privire la evoluția pacienților;

– S-a solicitat Guvernului României, prin Ministerul de Finanțe, adoptarea unei hotărâri la nivel național cu privire la plata taxelor și impozitelor, astfel încât să se aplice reducerea de 10 la sută până la sfârșitul lunii aprilie.

Dr. Dorin Florea: Am cerut Ministerului Finanțelor să instituie această măsură și să ofere posibilitatea autorităților locale să adopte hotărâri de consiliu local prin care să se prelungească termenele de plată, mai ales că în luna martie fluxul persoanelor care se prezintă la ghișee pentru plata taxelor este în creștere. Ca urmare a solicitării mele, Ministerul Finanțelor a amânat termenul de plată cu aplicarea reducerilor până la sfârșitul lunii iunie.

Mă bucur că s-a ținut cont de propunerea mea, pentru că această măsură va proteja atât cetățenii orașului, cât și personalul primăriilor și familiile acestora, pentru că lumea nu va mai fi nevoită să se înghesuie la ghișeele autorităților locale în această perioadă.

În continuare rămâne valabilă plata taxelor on line.

– S-a decis suspendarea tuturor manifestărilor organizate de către Municipiul Târgu Mureș, atât în spațiile deschise cât și în cele închise;

– S-a hotărât închiderea creșelor până în momentul în care activitatea se va putea relua în condiții de maximă siguranță atât în ceea ce-i privește pe cei mici, cât și personalul creșelor;

– S-au solicitat informații cu privire la măsurile care se iau în supermarket-uri, pentru că aglomerările din marile magazine pot favoriza răspândirea virusului COVID-19 în această perioadă;



S-a solicitat convocarea în regim de urgență, a unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Târgu Mureș având pe ordinea de zi alocarea de fonduri pentru achiziționarea de materiale de dezinfecție. Având în vedere situația de alertă cu privire la răspândirea virusului COVID-19, substanțele achiziționate sunt utilizate în toate zonele publice din Târgu Mureș, cum ar fi:

– unități de învățământ școlar și preșcolar (grădinițe, școli, creșe);

– parcuri de joacă, zone de promenadă, transport local, dar și alte locuri frecventate de populația orașului.

În urma convocării celeilalte şedinţe a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Târgu Mureș, au fost stabilite măsuri noi care se impun, având în vedere situația existentă la nivel național cu privire la răspândirea coronavirusului, după cum urmează:

– Primăria Târgu Mureș a redus, începând de luni, partea de program cu publicul.

– Funcționarii publici care lucrează la Serviciul Taxe și Impozite vor avea un program rotativ, având în vedere expunerea și volumul de muncă la care au fost supuși în ultimele zile.

– Fiecare director va răspunde cu precădere telefonic în următoarele zece zile la solicitările venite din partea cetățenilor.

– La serviciile de Stare civilă și Evidență a Persoanelor se vor prelua, în mare parte, cetățenii care se programează online.

– Accesul în Primăria Târgu Mureș se face doar printr-o singură intrare.

– S-a dispus dezinfectarea școlilor, a grădinițelor, a creșelor și a parcurilor.

– Tot începând de luni, activitatea din Piața Armatei a fost sistată, iar piețele de zi vor rămâne deschise și vor funcționa la capacitate redusă.

– Balonul din Complexul de Agrement și Sport „Mureșul” și piscina TCM sunt, de asemenea închise temporar.

Primăria Târgu Mureş recomandă tuturor cetăţenilor să nu se panicheze, să stea în case pe cât posibil, la cumpărături să iasă doar dacă este nevoie și, nu în ultimul rând, să respecte cu stricteţe regulile de igienă.

Începând din data de 15 martie au fost dezinfectate toate parcurile de joacă și toate străzile din Târgu Mureș. Am dispus această măsură pentru a combate răspândirea virusului COVID-19. De vineri, am început dezinfecția în incinta unităților de învățământ, precum și în creșe. Urmăriți vă rog toate informările ce se publică în aceste zile pentru a cunoaște exact care este situația în țară, în județ și în municipiul Târgu Mureș.

Dr. Dorin Florea: Dragi târgumureșeni, probabil că mai periculos decât coronavirusul sunt acele persoane lipsite de educație și de cultură, care încearcă acum, în situație de criză, să păcălească populația prin tot felul de metode.

Vă semnalez apariția în mass-media și pe rețelele de socializare a persoanelor care strâng bani de la populație pentru diverse aparate, care promit testări sau vindecări rapide. Vă rog să fiți foarte atenți, deoarece sunt pure speculații și, ca urmare, respingeți această idee din următoarele considerente:

1. Sub numele acestor organizații sau asociații se ascund speculanți care au interese pur financiare.

2. Rolul emiterii comunicatelor este doar al instituțiilor statului, care își asumă informațiile transmise către populație.

3. Măsurile impuse la nivel național și coordonate la nivel local sunt comunicate direct pe canalele oficiale de informare către dvs.

Toate solicitările pentru diverse „măsuri” rapide nu sunt decât simple speculații și vă rog să nu picați în capcana lor!

Stimaţi târgumureșeni, vă rog să priviți cu mare responsabilitate toate măsurile care se iau în această perioadă și să le respectați întocmai, pentru a stopa răspândirea coronavirusului. Îndemn, în continuare, populația la calm, însă vă rog să utilizați echipamentele de protecție și să evitați pe cât posibil zonele aglomerate. Țin legătura în permanență cu foști colegi de-ai mei, medici epidemiologi, pentru a avea o situație cât mai corectă cu privire la evoluția acestei epidemii.

Tot ceea ce vă pot spune acum, din punct de vedere medical, este că acest virus are un impact mai mare în zona faringiană, a gâtului, motiv pentru care este recomandată purtarea măștii în momentul în care vorbiți cu alte persoane.

Eu cred că numărul persoanelor infectate cu coronavirus în România este mai mare decât cel comunicat oficial. Spun asta pentru că la ora actuală în țară nu există suficiente teste care să determine numărul real al persoanelor infectate.

De asemenea am cerut Poliției Locale să ia măsuri drastice împotriva scormonitorilor din gunoaie. Am dispus această măsură și în trecut, dar îndemn acum și populația să sune de urgență la Poliția Locală dacă depistează astfel de cazuri. Îi avertizez pe cei care sunt în spatele afacerilor cu PET-uri și fier vechi, să nu mai încurajeze scormonitul prin gunoaie după astfel de materiale.

Totodată, am solicitat Salubriservului să mărească frecvența cu care se ridică deșeurile menajere în zonele mai expuse riscului de contaminare, cum ar fi: Valea Rece, strada Dealului, Băneasa și altele. Le cer cetățenilor din aceste zone să stea în case! Am stopat acțiunea de curățenie de primăvară, tocmai pentru a se putea interveni în regim de urgență și cu o frecvență ridicată în zonele predispuse riscului de contaminare.

Toate aceste măsuri de prevenție, precum și altele, le vom comunica prin intermediul Comitetului Local pentru Situații de Urgență.

În Târgu Mureș, vă asigur că lucrurile sunt ţinute sub control, sunt analizate și comunicate la timp.

Dacă respectăm cerința de a sta izolați și dacă respectăm cu strictețe regulile de igienă, vom depăși cu bine această perioadă, fără prea multă isterie.

(Comunicat de presă, Serviciul Relaţii Interne şi Internaţionale – Primăria Târgu-Mureş)