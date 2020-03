Raport în urma notificărilor care solicită demolarea unor locuințe din clădiri improvizate în zona Cartierul Valea Rece sub Bazinul de Apă din Trgu Mureș

Share



Asociația Divers s-a autosesizat în urma unui video transmis pe Facebook privind eventuale evacuarea a unor locuitori din zona străzii Valea Rece și a efectuat o vizită de teren în data de 9 martie prin doi reprezentanți ai asociației.

S-a discutat cu membri a 13 familii

S-au făcut poze după 7 Notificări înmânate unor persoane care locuiesc în locuințe improvizate în zona str. Valea Rece sub Bazinul de Apă. Notificările au număr de înregistrare din data de 4 martie 2020, sunt semnate de către directorul executive al Poliției Locale și au următorul text:

Către …., prin prezenta vă aducem la cunoștință că ați ridicat, fără respectarea normelor legale, o construcție pe domeniul statului român, pe raza unității administrativ teritoriale Târgu Mureș – în zona străzii Valea Rece (sub bazine). În consecință, vă învederăm faptul că în termen de 15 zile de la luarea la cunoștință să luați măsurile ce se impun pentru aducerea terenului la starea inițială. Director executiv, semnătură / Am luat la cunoștință, semnătură

S-au constatat următoarele:

În zonă locuiesc 13 familii cu 29 de adulți și 39 de copii, dintre care cel putin 11 copii sub 4 ani. În zonă ar putea să mai existe 2 familii cu care nu am reușit să luăm legătura.

Au fost analizate actele de identitate ale adulților și se constată că în afară de o persoană cu toții au cărți de identitate valabile și cu adrese de pe Str. Valea Rece, respectiv o familie str. Pășunii.

Două persoane adulte nu au cărți de identitate, dintre care una nu are nici certificat de naștere.

Trei persoane au cărți de identitate provizorii.

Au fost analizate și certificatele de naștere a 27 de copii și s-a constatat lipsa certificatului de naștere al unui copil. urmând ca restul certificatelor de naștere al copiilor declarați de membri de familie să fie analizate ulterior când persoana care poate să le prezinte din familie va fi la domiciliu.

Cei cu care am discutat declarau că niciuna din persoanele adulte nu are loc de muncă cu contract de muncă individual.

Cei cu care am discutat declarau că niciuna din familii nu primește ajutor social din partea Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș, acest aspect poate fi verificat doar prin anchetă socială coroborată cu verificarea registrelor Primăriei de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Tîrgu Mureș.

Majoritatea familiilor cu copii sunt familii monoparentale unde capul familiei este mama copiilor (conform declarațiilor acestora).

Doar doi copii sunt înscriși la grădiniță, respectiv 2 copii frecventează Școala Specială nr. 1 conform celor declarate de cei cu care s-a discutat. Acest aspect poate fi verificat cu exactitate doar de către ISJ Mureș.

O persoană are grad de dizabilitate grav cu multiple membre amputate.

Descriere generală zona Valea Rece

Valea Rece este zonă urbană marginalizată din municipiul Tîrgu Mureş, locuit preponderent de către persoane de etnie romă. Str. Valea Rece este locuită de mai mult de 60 de ani, însă statutul legal al locuitorilor este și actualmente incert, teritoriul pe care îl ocupă cu locuinţele improvizate majoritatea locuitorilor zonei fiind domeniul statului român. În afară de 3-4 case (în cazul cărora municipalitatea a concesionat terenul) nimeni nu deține acte de proprietate sau măcar autorizație de construcție pentru locuinţa în care are domiciliul înscris în cartea de identitate. Cărțile de identitate în aceste cazuri fiind probabil eliberate de către Serviciul de Evidența Populației Tîrgu Mureș în baza adeverinței eliberate de către Registrul agricol al Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș, conform căreia cel care solicit carte de identitate are în folosință un lot de teren agricol pe acest domeniu al statului român.

Numărul locuitorilor cartierului este în continuă creștere. De la 600 de locuitori în 1996 la 1001 în anul 2000, iar conform Recensământului în 2011 au fost deja 1506 de persoane, în prezent probabil sunt 1800-2000 de persoane.

Locuire

Rezidenții cartierului locuiesc într-o zonă insalubră, plină de gunoaie şi lipsită în mare parte de canalizare, de alimentare cu apă, asfalt și electricitate. Acestea din urmă fiind accesibile doar pentru blocurile și casele din vecinătatea acestora.

Blocurile de locuit cu aproximativ 78 de apartamente de o cameră care au fost construite la inițiativa Primăriei în 2005, 2008 și 2010 funcționează ca și locuințe sociale pentru persoane din cartier. Nesiguranța locativă din zonă este mare și din cauza contractelor de închiriere a acestor locuințe care se reînnoiesc la fiecare 6 luni.

75% dintre locuitorii zonei trăiesc în clădiri improvizate, toate fără autorizații de construcție, printre acestea existând și case solide, dar majoritatea fiind doar cocioabe cârpite permanent din material de proastă calitate neadecvate construirii.

Locuitorii zonei care nu stau la bloc sau în preajma blocurilor au acces la apă curentă doar prin două cișmele, fiind nevoiți să care apa la distanțe de mult peste 100 de metri.

În zonă există doar 3 containere pentru gunoi.

Sănătate

Există un cabinet de medicina familiei la care medicul este prezent maxim o dată pe săptămână, deși numărul de persoane înscrise pe lista cabinetului necesită o prezență mult mai frecventă, având în vedere și situația de sănătate precară și lipsa accesului la apă.

O parte însemnată a locuitorilor zonei neavând asigurare de sănătate din cauza lipsei unui loc de muncă pot să acceseze serviciile medicale publice doar în regim de urgență.

Ocupare

Conform studiului recent care stă la baza Strategiei de dezvoltare locală a municipiului 75.97% din populația aptă de muncă nu are loc de muncă în zona Valea Rece.

Accesul la locuri de muncă pentru locuitorii cartierului este foarte limitat în special din cauza nivelului scăzut de educație. Cei care au loc de muncă lucrează preponderent la Salubriserv, respectiv informal ca femei de servici, respectiv colectarea deșeurilor.

Educație

Conform aceluiași studiu 53,47 dintre locuitorii zonei nu au niciun fel de educație, iar 32,64% au doar educație primară.

109 copii de clasa 0-4 si copii din 2 grupe de grădiniță învață segregat în condiții necorespunzătoare, forțați să învețe în mai multe ture, neavând parte de condiții minime necesare unui învățământ de calitate. Aceștia învață într-o clădire care a fost inițial o casă cu două camere, bucătărie și baie, plus camerele anexate (foste spații de atelier). Spațiile nu sunt corespunzătoare, sunt foarte mici, iar galeria are acces printr-o scară îngustă, abruptă, respectiv nu suportă greutăți. Aceste condiții nu îndeplinesc minimele cerințe cuprinse în Legea Educației, cerințele privind sănătatea copiilor sau din punct de vedere al autorizării securității la incendiu. Totodată municipalitatea nu are nici un contract de închiriere semnat cu proprietarii clădirii.

Anual 30-40 de copii de vârstă preșcolară nu sunt înscriși la niciuna din grădinițele din zonă, neexistând locuri suficiente.

Extrem de puțini copii finalizează clasa a VIII-a, respectiv de la an la an crește numărul copiilor de etnie romă din Valea Rece înscriși la Centrul Școlar pentru Educatie Incluzivă Nr. 1 de unde majoritatea reușesc să absolve clasa a 8-a, astfel aparent copii din zonă sunt absolvenți de clasa a 8-a, însă de fapt majoritatea acestora sunt analfabeți funcționali fără șanse de angajare sau de calificare.

Posibilitatea reintegrării în sistemul educațional pentru aceia care au abandonat școala sau din cauza repetenției depășesc vârsta clasei pe care o frecventează cu 4 ani este extreme de redusă. Pentru cei care doresc să finalizeze clasele 1-4 singura posibilitate există la Școala Gimnazială nr.7, iar pentru cei care doresc să finalizeze clasele 5-8 există posibilitatea frecventării cursurilor cu frecvență redusă (câte 3 ore/zi timp de 10 zile pe lună) în cadrul Școlii Gimnaziale Friedrich Schiller. Ambele situate foarte departe de zona Valea Rece.

Concluzii

Situația construcțiilor ridicate fără autorizație de construcție pe domeniul statului român în zona străzii Valea Rece este cunoscută de peste 20 de ani și este general valabilă pentru majoritatea construcțiilor atât celor mai consolidate, cât și celor improvizate care constituie majoritatea construcțiilor din zonă. Acest fapt fiind evidențiat clar de toate studiile efectuate în zonă.

Cu excepția unei singure persoane, toți locuitorii cărora li s-au înmânat notificări sunt locuitori ai municipiului Tîrgu Mureș, fapt care poate fi demonstrate prin cărțile de identitate valabile

Adresele înscrise în cărțile de identitate ale persoanelor notificate sunt deasemenea construcții fără autorizații aflate pe str. Valea Rece, în concluzie nu se poate cere persoanelor notificate să se îndrepte către adresele de domiciliu care se află în aceeași situație ilegală ca și cele în care domiciliază în prezent.

În acest moment în familiile notificate trăiesc peste 39 de copii în condiții inumane care încalcă grav prevederile articolelor 32, 34,47 și 49 din Constituția României, respective o serie de Convenții semnate de România și transpuse în legislația țării. Situația acestora se va agrava și mai mult dacă notificările vor avea ca și consecință demolarea singurului adăpost în care trăiesc, fără ca autoritățile să le asigure protecția de care are dreptul în România orice copil, indiferent de etnie sau categorie socială.

Se impune intervenția de urgență a tuturor instituțiilor abilitate ale statului român pentru a găsi o soluție prin care o populație de peste 1000 de persoane, rezidenți legali ai Municipiului Tîrgu Mureș conform actelor de identitate să aibă acces la condiții minime decente de locuire, de servicii de sănătate și sociale. Respectiv copii să beneficieze de educație pentru a nu reproduce starea de fapt catastrofală actuală din zonă și pentru a avea șanse de acces la locuri de muncă.

KOREK Maria

Președinte,

Asociația Divers