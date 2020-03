Telemeaua de Ibănești, 4 ani de recunoaștere europeană

Share



În urmă cu câteva zile, mai exact în data de 15 martie, s-au împlinit patru ani de la recunoașterea brandului Telemeaua de Ibănești ca produs tradițional românesc în Uniunea Europeană, prin Denumire de Origine Protejată. Telemeaua de Ibănești face parte din portofoliul fabricii Mirdatod, business înființat în anul 1994 în comuna mureșeană Ibănești, la inițiativa familiei Todoran din localitate.

Demersuri reușite

Potrivit informațiilor furnizate de Nicu Bumb, inginer șef în cadrul fabricii Mirdatod, fabrica de brânzeturi din Ibănești a început să producă telemea în 1994 după o rețetă locală veche de sute de ani, iar ideea de a certifica produsul la nivel european a apărut în urmă cu zece ani.

”La sfârșitul anului 2012 au venit cei de la CERTIND și RENAR care au certificat caietul de sarcini cu realitatea din teren, după care am depus caietul de sarcini la Ministerul Agriculturii, unde a stat un an de zile pe site, pentru contestații. La sfârșitul anului 2013 am primit denumirea de origine protejată la nivel național, după care caietul de sarcini a fost trimis la Bruxelles, unde a stat pe site timp de un an de zile. În ultimele două zile am fost contestați de colegii greci pe denumirea de ”telemea – telemes”. Am strâns date, am umblat pe la muzee, a fost foarte greu, și am câștigat această contestație”, a declarat, pentru Radio România Actualități, inginerul șef Nicu Bumb.

Reprezentantul fabricii Mirdatod a mai precizat că recunoașterea Denumirii de Origine Protejată a venit în martie 2016, iar aceasta ”se referă la condițiile stricte de a folosi numai lapte de la crescătorii din comunele Ibănești, Hodac și Gurghiu și saramură specifică locului.”

Apel către consumatorii români

Chiar dacă produsul este atestat la nivel european, din păcate mentalitatea multor clienți din România lasă încă mult de dorit, aceștia preferând produsele mai ieftine și implicit mai slabe din punct de vedere calitativ și chiar al sănătății.

”Merg foarte greu vânzările în momentul de față, lumea intră în supermarket, caută oferte, consumatorul român nu știe ce înseamnă Denumire de Origine Protejată, nu știe ce înseamnă un produs ecologic, produs montan sau produs tradițional. Trebuie cumva să învățăm consumatorul, am mers pe toate nișele, târgurile, pe tot ce s-a putut să învăț, să explic ce înseamnă să mănânce sănătos”, a menționat inginerul șef Nicu Bumb.

”Rog consumatorul român să fie patriot, când intră într-un supermarket sau magazin să consume produse românești. Așa, banii vor rămâne la noi în țară și copii noștri la 18 ani vor avea locuri de muncă”, a mai spus, tot pentru Radio România Actualități, inginerul șef Nicu Bumb.

Portofoliu generos și… gustos

Potrivit paginii web a societății, pe lângă Telemeaua de Ibănești, portofoliul fabricii Mirdatod mai conține și alte produse: Cașcaval de Ibănești, Cașcaval afumat de Ibănești, Brânză de burduf, Brânzeturi topite, Brânză de vaci de Ibănești, Mozzarella de Ibănești, Smântână de Ibănești, Urdă de Ibănești, Caș dulce de Ibănești și Unt de Ibănești.

