Autoritatea autorităților

Share



Sunt decrețel. Partidul Comunist mi-a fost mamă și tată.

Un partid care a trăit în minciună.

Școala m-a învățat că trăim într-o țară bogată. Realitatea că suntem săraci.

Școala m-a învățat că trebuie să fiu harnic și cinstit. Realitatea i-a favorizat pe cei șmecheri și hoți.

Conducătorii de atunci aveau tupeul nemărginit să ne pretindă să muncim și să trăim în frig și foame, pentru binele public.

La 22 de ani am trăit momentul resetării: lovitura de stat din `89, mascată de o insurecție populară. Am sperat într-o altfel de viață. A venit comunistul Iliescu să ne învețe democrație. O democrație originală, condusă de un despot luminat… Așa am aflat că partidele istorice falsifică bani la xerox. Că studenții sunt legionari. Că minerii plantează trandafiri.

Roman a făcut pariu că agricultura ne va salva. Noroc cu usturoiul din China, cartofii din Polonia și porcii de la unguri.

Apoi ”Luceafărul huilei” ne-a învățat că guvernele se fac și se desfac de ortaci.

Și-am avut parte de o nouă resetare în `96. Am sperat într-o altfel de viață…

Și ce n-au vândut feseniștii au vândut țărăniștii, liberalii și pediștii. Și încă mai vând și azi din industria României, mormanul de fiare vechi, după cum ne spunea Petre Roman.

Patrioți și unii și alții, ne-au convins că taxa pe valoare adăugată o vor plăti doar comercianții. Că trebuie să ne vindem pământul străinilor, sub sancțiunea amenzilor lui Tabără, ca să avem producții agricole, pe care o să le mănânce alții…

Roman ne-a spus că nu mai sunt bani. Băsescu a spus că sunt bani. Dar a precizat că nu avem bani pentru doctori și profesori. Și-am împrumutat 20 de miliarde ca să avem o centură de siguranță, când BNR avea doar 36 de miliarde rezervă…

Apoi salarizarea unică a pesediștilor, pentru salariile funcționarilor, au îndatorat țara mai mult ca Ceaușescu.

Ponta, ca un simplu cetățean, este împotriva proiectului Roșia Montană. Ca prim-ministru este pentru exploatarea aurului de către străini.

Oricum prin vocea autorizată a veșnicului guvernator al Băncii Naționale, a nu știu cărei națiuni, noi nu avem nevoie de aurul nostru.

Alții au nevoie de aurul nostru.

Cine să vă mai creadă? Ce să mai creadă?

Stăm în casă! Îngropăm economia ca să nu facem gripă. Pentru binele nostru, și pentru binele public.

Dar jandarmii nu fac gripă! Ei fac o ușoară răceală?!

Polițiștii nu pot refuza misiuni dacă nu au echipament. Nu au nevoie de el? Sau sunt forțe de care statul nostru drag se poate dispensa?

Ni se cer donații, dar statul, adică niște șmecheri, cumpără măști de patru ori mai scumpe din banul public. Veșnica subfinanțare a sistemului de sănătate…

Amenințările proferate în public, prin vocea crainicilor de televiziune și amenzile nu țin loc de autoritate, domnilor guvernanți.

Autoritatea profesională altoită pe morală e singura autoritate…

De asta poporul votează NU de 30 de ani, domnilor actori politici.

De asta nu vă are nimeni la inimă. Actori slabi într-o piesă jalnică, pentru care spectatorii au plătit un preț inutil de sânge.

Se va termina vreodată? Da, când oaia va învăța să sară la lup!

Gabriel-Silviu AOȘAN