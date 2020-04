Constantin Pogăcean: „Va fi o restartare, important e să nu vină altcineva să ne fure startul”

Share



Pandemia Covid-19 pare că a monopolizat toată atenția, de la contorul care anunță continuu numărul îmbolnăvirilor și al deceselor, până la munca celor aflați în linia întâi a luptei împotriva nemilosului virus.

De la stomatologie la pomicultură, via zootehnie

Dar mai există și alte aspecte, trecute prea ușor cu vederea, cei care trudesc din greu ca motorul economiei să nu clacheze. Un astfel de sector este și cel agricol, ”Cenușăreasa economiei românești”, mereu invocată de mai marii țării, dar prea puțin băgată în seamă. Printre cei care activează în acest domeniu se numără și Constantin Pogăcean, cel care administrează la Batoș o fermă cu dublă activitate, creșterea animalelor și pomicultură.

Deși la bază este stomatolog, Constantin Pogăcean a ajuns să facă agricultura datorită conjuncturilor vieții, business pe care nu doar că l-a aprofundat, dar l-a și dezvoltat, ajungând în prezent unul din cei mai respectați fermieri ai județului.

Activitatea de bază o reprezintă creșterea animalelor, cu precădere a vacilor de carne Rasa Angus, și pomicultura, grație plantaților de măr, păr și cireș, al treilea business fiind cel din domeniul transporturilor de persoane, cele trei ramuri aprofundate de Constantin Pogăcean.

Tristețile prezentului

Cum spuneam, conjuncturile vieții l-au făcut pe Constantin Pogacean să învețe agricultura din mers, la fel cum au tăvălit și problemele, mereu neprevăzute, după cum afirmă Constantin Pogăcean.

„Anul trecut mi-a înghețat o parte din livadă, exact cu o zi înainte de a intra în vigoare polița de asigurare. Ce este foarte interesant, polița de asigurare pentru acest an e la aceeași valoare ca și anul trecut, dar firma de asigurări despăgubește doar 30% din suma asigurată, în condițiile în care anul trecut despăgubea suma în totalitate. Nu știu cum se face acest lucru, cred că doar în România își permit să facă chestiile astea. Anul trecut, la aceeași primă era asigurată toată livada, iar anul acesta cu prima care o plătesc mi se despăgubește doar 30% din livadă. E un singur asigurator pe piață care face asigurări în ce privește pomicultura și se pare că își permite să facă ce face. Mă îndoiesc că tot așa procedează și în Germania, în țara mamă a firmei respective”, afirmă Constantin Pogăcean.

Alt aspect deranjant pentru Constantin Pogăcean este cel legat de inegalitatea dintre fermierul român și cel din afară, fapt ce produce discrepanțe prea mari între unii și alții.

„Batoșul este o zonă propice pentru pomicultură, înainte de 1989 livezile din această zonă însumau undeva la 2.000 de hectare. Culmea ironiei, o mare parte din producția de mere mergea atunci la export, în Polonia, în Anglia. Înainte cu un an s-a înregistrat peste tot în Europa o producție mare, fapt pentru care polonezii au venit pe piața românească cu prețuri foarte mici. Ca și o comparație, în acest an se vinde mărul cu 5 lei kilogramul, iar anul trecut se vindea kilogramul de mere cu 50 de bani. Statul român, autoritățile nu au luat măsuri de compensare de s-a ajuns la această situație, i-au lăsat pe polonezi să vină cu prețuri de dumping, undeva la 25 de bani pe kilogram, deoarece nu aveau ei cum să vândă cu 50 de bani kilogramul la un preț corect. Au avut o super producție care undeva trebuia descărcată. Atunci ce și-au zis: hai să omorâm piața românească, pentru că în alte țări nu și-au permis să facă acest lucru, să vină cu prețuri de dumping cum au făcut în România”, spune fermierul.

„Putem scăpa de această pandemie fără probleme”

Pandemia Covid-19 și-a făcut simțită prezența și în activitatea agricolă, nu prin vreo contaminare, ci prin regulile impuse în cadrul fermei.

„Schimbarea majoră care a intervenit în activitatea noastră e legată de vigilență. Contează foarte mult acest aspect, o zi sau două de neatenție ne poate costa foarte mult. Am separat fiecare grup de lucru, să aibă contact cât mai puțin între ei, i-am instruit și sperăm să scăpăm necontaminați. Cu toate aceste reguli stricte, noi suntem în plină activitate. Am încercat ca fiecare angajat să aibă o zonă de lucru specifică, să nu existe contact cu ceilalți angajați. Cei din sectorul zootehnic sunt separați, mulgătorii separat, cei care hrănesc animalele separat. Le-am asigurat materialele necesare, mănuși de exemplu, să nu aibă contact direct cu unele obiecte de la care s-ar putea contamina. De asemenea, i-am instruit după ce își termină treaba, ce trebuie să facă acasă, pentru că și acolo se pot contamina dacă intră în contact cu alte persoane infectate. Dacă avem grijă, să nu vină altcineva să ne contamineze, putem scăpa de această pandemie fără probleme. Cel mai important lucru, care l-am spus și lor, este că acum se pot contamina, de aceea am pus accent pe importanța purtării mănușilor, deoarece acest virus, față de oricare altă gripă, se poate lua prin contactul cu alte obiecte. Le-am reamintit de importanța și rolul igienei, precum și necesitatea de a nu avea contact cu persoane necunoscute care ar putea fi infectate”, afirmă Constantin Pogăcean.

În așteptarea măsurilor de relansare economică

Măsurile luate la nivel central împotriva răspândirii Covid-19 sunt considerate a fi ok de către Constantin Pogăcean, care consideră că acestea trebuie dublate și de măsuri pentru relansarea economiei.

„După efecte, eu zic că au fost măsuri foarte bune. Toată lumea se aștepta să avem o evoluție fulminantă a acestei pandemii, dar evoluția a fost undeva în platou, nu a crescut foarte mult numărul oamenilor contaminați. Am avut exemplul Italiei și celorlaltor țări, fapt pentru care la noi sau luat măsuri din timp de restricție. În ce privește măsurile economice, am înțeles că după 1 mai vor începe lucrurile să se schimbe. O să fie o restartare din punctul meu de vedere. Foarte important era să avem o economie planificată. Realizăm acum cât de important este să ne putem produce măcar hrana și produsele de interes național, să nu depindem de nimeni, de unele produse importante pe care trebuie să le produce noi și pe care nu le putem importa. Peste opt luni, peste un an de zile, sau când va reporni complet economia, eu zic că va fi restartat totul. E foarte important cum plecăm din noile poziții, să nu mai fim doar o piață de desfacere, să avem și noi strategiile noastre”, spune Constantin Pogăcean.

Printre primele măsuri economice care ar trebui luate sunt cele legate de bani, precum și o regândire de ansamblu a agriculturii, este de părere fermierul.

„Primul pas ar fi subvenționarea dobânzilor ca să putem reporni economia, lucru care e suficient din punctul meu de vedere. Noi, oricum aveam un handicap față de firmele occidentale. Ele aveau 2%, iar noi undeva la 7-8%. Degeaba ziceau ei că suntem în aceeași piață, că avem aceleași condiții, însă lucrurile nu stau chiar așa. Clar, condițiile nu sunt aceleași, și aici nu mă refer doar la subvenții. Trebuie să regândim agricultura, să ne luptăm pentru poziția noastră. Din păcate, acestă ramură a economiei a fost prea puțin susținută. Fără să dau un nume, a fost un ministru de Finanțe care a spus că nu sunt venituri din agricultură, și atunci ce rost are să investești în acest sector. Păi dacă nemții, care au o industrie atât de dezvoltată, produc 70% din mașinile vândute în Europa, au grijă de fermieri și nu neglijează agricultura, noi în schimb ne permitem luxul să ne batem joc de ea. Practic, noi ne-am dezvoltat fără intervenții mari din partea statului”, afirmă Constantin Pogăcean.

Servicile secrete și echilibrul economic

Un curent optimist al acestor vremuri este cel legat de revenirea la sentimente mai bune față de producătorii locali, față de marfa românească.

„Lumea a încerca să consume produse locale, produse românești, dar foarte important aici sunt și pârghiile pe care le are statul. Dacă vă aduceți aminte incidentul din urmă cu ceva ani în care nemții au găsit o problemă la castraveții spaniolilor numai ca să le oprească la vamă vreo 30 de tiruri. Trebuie luptat pentru o piață, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Cel mai mult va depinde de ministrul Agriculturii, de Guvern, chiar și de servicile secrete. Nu trebuie să ne ferim de acest aspect, aceste servicii trebuie să aibă în vedere și aspectul economic, să fie informați din timp, să vadă cine vine și practică prețuri de dumping, să vadă exact ce se întâmplă. Trebuie să vezi ce se întâmplă pe piață, pentru că nu toată lumea joacă cinstit”, declară fermierul.

Ca orice om, când te apucă supărarea, îți vine să renunți la tot, lucru valabil și pentru Constantin Pogăcean.

„Bineînțeles că au fost și astfel de momente. Sunt situații care nu le poți controla, cum a fost și cel cu prețul la măr de 50 de bani când nu s-a intervenit deloc pentru a rezolva situația. Apoi partea cu asigurarea. Nu cred că în Germania firma de asigurări acoperă numai 30% din valoarea despăgubirii. Sunt lucruri care te consumă psihic, peste care trebuie să trecem”, spune Constantin Pogăcean.

„Avem o șansă să schimbăm lucrurile”

Dincolo de situația grea, ieșirea la lumină în perioada post Covid 19 ar putea oferi României o șansă, crede Pogăcean, aceea de a porni pe noi coordonate față de restul țărilor. „Din punctul meu de vedere România ar avea o oportunitate. Va fi o restartare, important să nu vine altcineva să ne fure startul. Ca și o previziune, cred că la începutul anului viitor încă nu va fi repornită complet toată activitatea la nivel global. Important acum este să nu ne îmbolnăvim mai mulți o dată, situație la care nu poate face față niciun sistem sanitar din lume. Noi românii nu trebuie să ne speriem prea tare, cel puțin din punct de vedere economic. Noi eram oricum o piață de desfacere și după această pandemie, cred că avem o șansă să schimbăm lucrurile. Avem aceleași condiții, nu ne e frică de o concurență, important ca ea să fie una loială, să fie una corectă”, conchide Constantin Pogăcean.

Alin ZAHARIE