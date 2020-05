Rareș Bogdan le cere liberalilor să comunice ”corect și coerent”

Share



Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat recent, în cadrul unui interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, că deocamdată Partidul Național Liberal a păstrat o ”brumă bună” de capital electoral în contextul pandemiei de COVID-19 și a decretării stării de urgență în România.

Totodată, politicianul a fost de părere că pentru a rămâne în topul preferințelor electoratului, liberalii din Guvern și din Parlament au nevoie de o comunicare mai eficientă cu cetățenii.

”Fiind pe stare de urgență dumneavoastră știți foarte bine că aici sunt anumite ministere, cum e ministerul Transporturilor, ministerul de Interne, ministerul Apărării, ministerul de Externe, ministerul Sănătății și premierul care au fost în prim-plan, să spunem așa. Întrebarea este dacă în următoarea perioadă comunicatorii și asta am cerut eu săptămâna trecută, astăzi la ora 19.00 avem un alt BNP vom discuta pe larg că s-au întâmplat lucruri deja de săptămâna trecută, adică miniștrii să fie dublați de parlamentari pentru că comunicarea este esențială. Tot ceea ce poți să faci este să comunici și să arăți ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat și ce vrei să faci. Dacă miniștrii singuri dacă sunt abandonați sau dacă nu știu să comunice, sau le este teamă sau își închipuie că vor rămâne pe vecie acolo se înșeală. Oamenii au nevoie de informații. Sunt lucruri care au funcționat, alte lucruri care au funcționat mai puțin bine. Important este să înțelegem că în următoarea perioadă primul și cel mai important examen pe care îl are de dat fiecare este șansa lui să comunice corect, coerent, și pe măsuri concrete. Pentru că poți foarte simplu să demontezi un atac venit dinspre Opoziție dacă ai argumentația la tine și mai ales dacă ai informații. Și am spus: „Domnule dați-ne informații celor care vrem să vă sprijinim”. Pentru că vă spun ceva un partid care începe la 45% criza poate să ajungă la 37, 38 sau 40 sau poate să ajungă la 32, 33, poate să se ducă periculos de jos. Deocamdată Partidul Național Liberal astăzi a păstrat o bună brumă. Numai mie mi-e teamă ca acest bagaj electoral care-l avem astăzi și care pe de o parte e bine și din cauza faptului că reprezentăm autoritatea, adică între 5-7 procente”, a afirmat europarlamentarul Rareș Bogdan.

