Servicii de urgență stomatologică pentru mureșeni pe perioada pandemiei. Unde pot fi accesate

Rezolvarea urgențelor stomatologice în județul Mureș a fost asigurată, de la momentul suspendării activității cabinetelor stomatologice pe perioada stării de urgență, de cabinetele de medicină dentară de urgență din cadrul UPU SMURD Târgu Mureș și Clinica de chirurgie buco-maxilo-facială. De curând, s-au alăturat trei cabinete private, care au primit avizul Direcției de Sănătate Publică Mureș. Pentru a reîncepe activitatea în cabinetele stomatologice este necesară îndeplinirea unor condiții având în vedere riscul mare de infecție existent în cadrul acestei specialități. Și după relaxarea restricțiilor, după deschiderea cabinetelor, activitatea nu va reveni la normal, la fel ca înainte de pandemie, susține Dr. Mirela Gaston, președintele Colegiului Medicilor Dentiști Mureș, într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: Pe perioada pandemiei cu noul coronavirus cabinetele stomatologice au fost închise, urmând ca urgențele să fie acordate în puține locuri. Unde se pot adresa, în această perioadă, mureșenii, adulți și copii, pentru rezolvarea urgențelor stomatologice?

Dr. Mirela Gaston: Activitatea cabinetelor stomatologice a fost oprită prin Ordonanța de urgență din 21 martie printr-o decizie bine analizată de comisia care gestionează situațiile de urgență. La momentul respectiv, pericolul ca centrele stomatologice să devină vectori în transmiterea infecției cu COVID-19 era foarte mare. Prin manevrele terapeutice, generatoare de aerosoli, corpul medical stomatologic este foarte expus la infecții. Pentru a diminua acest risc medicii stomatologi trebuie să asigure echipamente de protecție personală pentru asistente, pentru personalul de la recepție și, nu în ultimul rând, pentru fiecare pacient, în parte.

Unele cabinete stomatologice, care și-au achiziționat întreg echipamentul de protecție și au declarat pe propria lor răspundere că este conform protocoalelor în vigoare, au solicitat avizul DSP-ului pentru acordarea asistenței stomatologice de urgență. Sigur că este foarte laborios acest demers de a dota și de a fi foarte corecți și profesioniști în ceea ce înseamnă echiparea și acordarea unei asistențe medicale prin care tu, medic stomatolog, să nu periclitezi sănătatea pacientului, dar nici pe a ta. Nu sunt foarte multe cabinete care au solicitat acest aviz. În județul Mureș au primit avizul trei cabinete a doi medici stomatologi, două cabinete sunt în Târgu Mureș și unul este în Cristești. Din Reghin au mai solicitat câteva cabinete acest aviz, zilele trecute, dar încă nu l-au primit. La ora actuală în județul Mureș funcționează deja cele trei cabinete care acordă asistență de urgență și ele vin în ajutorul unităților desemnate de la începutul crizei în acordarea asistenței de urgență- este vorba de cabinetul stomatologic de la UPU-SMURD Târgu Mureș, Clinica de chirurgie buco-maxilo-facială și echipa medicilor din ambulatoriu de specialitate din Târgu-Mureș, care în această perioadă au fost mutați în incinta clădirii Clinicii de Chirurgie buco-maxilo facială și care acordă asistența de urgență zilnic, în intervalul orar 8.00 – 20.00. Noi, Colegiul Medicilor Dentiști, am întreprins o acțiune de sponsorizare și o bună parte dintre medicii stomatologi au virat bani pentru a fi achiziționat echipament necesare personalului care asigură urgența stomatologică. Am cumpărat echipament în valoare de peste 1.000 de euro-măști, mănuși, instrumentar mic, diferite materiale pe care le-am împărțit la UPU, angajații de la Chirugie buco-maxilo-facială și medicilor din ambulatoriul de specialitate. Pe această cale, le mulțumesc colegilor noștri care au avut deschidere și au sponsorizat pentru acest ajutor pe care l-am dat colegilor care au fost de la începutul crizei în prima linie. Bineînțeles, acestor medici li se adaugă și rezidenții care ajută și acordă asistență stomatologică de urgență.

Rep.: Ce înseamnă urgența în stomatologie? Pentru ce situații se pot adresa pacienții acestor servicii?

M.G.: Urgența în stomatologie a fost stabilită ca fiind câteva manifestări care pot periclita sănătatea și viața omului: durerea, hemoragia, infecția. La propunerea medicilor stomatologi se va extinde această listă a manevrelor de urgență stomatologică. Dar nu este atât de simplu, pentru că în cavitatea bucală este o simptomatologie și o etiologie mult mai vastă a îmbolnăvirilor.

În această perioadă, noi, medicii stomatologi, am încercat să ținem legătura telefonic cu pacienții noștri. Chiar am pus la punct unele clinici care să ofere consultații online, să-i putem sfătui pe pacienții care ne solicit această consultație, am încercat să cupăm durerea, să reducem infecția, sângerarea post traumatică. Se pot acorda aceste consultații online pentru o anumită perioadă de timp, ca să ținem în frâu afecțiunile provocatoare de durere și de risc pentru pacient, dar nu poate fi făcută a la long. Sigur, dacă pacientul consideră că nu se poate rezolva problema cu tratament medicamentos atunci următorul pas este să se adreseze acestor cabinete care oferă asistență stomatologică de urgență.

Rep.: Spuneați că se va extinde lista manevrelor de urgență stomatologică. Puteți să dați un exemplu?

M.G.: Da. La un pacient cu abces vestibular primul pas de urgență este incizarea abcesului ca să se dreneze colecția purulentă de acolo. Prin aceasta noi tratăm în urgență o îmbolnăvire locală a dintelui, o simptomatologie de moment, dar nu tratăm cauza. Cauza o reprezintă faptul că dintele s-a infectat, este probabil un dinte distrus de un proces carios, care a ajuns până la a distruge nervul care s-a suprainfectat și s-a ajuns la acest abces. Este o propunere ca tratamentul acelui dinte care a provocat abcesul să fie considerat în continuarea tratamentului de urgență. Se va încerca ori rezecție, ori tratamentul medicamentos, ori extracție, dar extracția nu a fost trecută pe lista urgențelor. Se lucrează acum ca să extindem în mod firesc aceste etape și manifestări care constituie de fapt urgențe în stomatologie.

Rep.: Dacă se vor relaxa măsurile, după data de 15 mai, și se redeschid cabinetele stomatologice, ce tratamente vor fi asigurate? Se va putea reveni la activitatea dinainte de pandemie?

M.G.: Urmează să vină indicații legat de ce vom face. Vom merge practic pe urgențele extinse pentru că protocolul nu îți va permite să rezolvi mai mult de 3-4 pacienți pe zi. Ritmul de lucru nu va reveni la normal, va trebui să se desfășoare după un anumit protocol și pacienții vor trebui să înțeleagă. La fel și faptul că va exista o taxă de echipament. Medicul, asistenta, personalul de la recepție și pacientul trebuie să fie echipați corespunzător. Un calcul făcut foarte strict pentru echiparea personalului care să acorde un tratament stomatologic, foarte strict calculat, este de 260 de lei per pacient. Acest fapt atrage după sine introducerea în fiecare cabinet, dacă se vor deschide cabinetele cum se estimează, din 15 mai, a unei taxe de echipament.

Ce înseamnă echipamentul de protecție pe care îl primește medicul și asistenta? Sunt halate impermeabile de unică folosință, măștile speciale cu filtre, viziere, capeline, botoși, mănuși de unică folosință. Toate acestea au un preț de cost. Va primi echipament de protecție și pacientul – capelină, halat de unică folosință și își va dezinfecta mâinile la intrarea în cabinet. La fel, vor primi mănuși și măști personalul de la recepție. Un alt aspect pe care aș dori să-l menționez este faptul că urgența la stat este gratuită, dar în cabinetul privat unde tu trebuie să cumperi absolut tot nu poate fi gratuit. Deoarece cabinetele au fost închise Casa Națională de Asigurări de Sănătate a suspendat plafonul (finanțarea pentru cabinetele stomatologice – n.r.) pe luna aprilie. Dacă se redeschid cabinetele din 15 mai noi am solicitat plafon pe luna mai. În cazul în care Casa nu-mi dă banii eu nu pot să fac urgența gratuit și acest lucru contravine Constituției care spune că urgența medicală, nu numai cea stomatologică, este gratuită. Și urgența medicală stomatologică pentru cei care au contract cu CAS cine o suportă până la urmă?

Rep.: Chiar dacă va exista un plafon pentru a fi rezolvate urgențele pacientul tot va trebui să plătească pentru echipamentul de protecție sau va fi asigurată finanțarea și pentru acestea, de către stat?

M.G.: Noi am cerut un act adițional la contractul cu Casa pentru plata pentru echipament.

Lista furnizorilor de servicii de urgență stomatologică din județul Mureș:

– Spitalul Clinic Judetean de Urgenta – UPU Târgu Mureş strada Gheorghe Marinescu nr. 50;

– Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială plus Ambulatoriul de specialitate, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 40 din Târgu Mureș;

– SC Dental Arena Clinic SRL, Dr. Maşca Mihail-Dan – strada Principală nr. 536/J din Cristeşti;

– SC Polident SRL (Aesthetic), Dr. Maşca Aurel-Anastasiu, strada Republicii nr. 43 din Târgu Mureș și strada Mihai Viteazu nr. 40 din Târgu Mureș.

A consemnat Arina TOTH