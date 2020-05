Primul caz de COVID-19 în Apalina (Reghin)!

Share



Primul caz pozitiv de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat în comunitatea din cartierul reghinean Apalina.

”Pentru că acolo lumea este destul de concentrată ca și populație și nu este conștientă de riscul mare, am luat măsuri mai severe, împreună cu Poliția și Jandarmeria, să ținem sub control, să nu se răspândească. Aici am emoții pentru că în zona aceea oamenii nici nu sunt destul de conștienți, nici nu au toate condițiile și pur și simplu se plictisesc, sunt mulți într-o familie. Casele sunt destul mici și riscul de transmitere este foarte, foarte mare. Împreună cu Poliția am luat și măsuri de conștientizare a populației, să nu iasă, să își ia măsuri de precauție. Ne-am gândit inclusiv să achiziționăm măști pentru populație”, a declarat Maria Precup, primarul municipiului Reghin.

(Redacția)