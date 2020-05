Reguli noi pentru consultații în Ambulatoriul Spitalului Clinic Județean Mureș

Share



Conducerea Spitalului Clinic Județean Mureș a anunțat joi, 21 mai, prin intermediul unui comuniat de presă, că începând cu data de 18 mai activitatea în cabinetele de specialitate ale Ambulatorului Integrat al Spitalului Clinic Județean Mureș continuă respectând toate recomandările de sănătate publică.

Programarea telefonică, obligatorie

Potrivit aceleiași surse, ”programul de consultații cu pacienți se va desfășura zilnic între orele 8.00 – 20.00 și este obligatoriu programare telefonică prealabilă”, iar ”din cauza transmiterii comunitare a SARS-CoV-2 este obligatorie programarea telefonică prealabilă pentru consultație a fiecărui pacient.”

”Începând cu data de 18 mai 2020 puteți face programări telefonice la numerele de telefon 0365-882.556, 0365-882.552, 0365-882.553, între orele 8.00 – 20.00. Pacienții sunt rugați să se prezinte fără însoțitor. Excepție, copiii unde este permis un singur însoțitor și la cei care suferă de handicap motor. Pacienții se vor prezenta pentru consultație cu 10 minute înainte de programarea telefonică”, se menționează în comunicat.

Zonă de triaj

Totodată, conducerea Spitalului Clinic Județean Mureș a mai transmis că orice persoană care își dorește să facă o programare este obligată să informeze la telefon dacă are simptome de răceală, strănut, tuse, dureri în gât, dificultăți de respirație și/sau febră mai mare de 37,3 grade Celsius, dacă are membri ai familiei cu aceste simptome și dacă are vârsta de 65 de ani sau mai mult.

”Programarea pacienților cu risc crescut – persoanele peste 65 de ani sau care suferă de o patologie cronică – se va face la începutul programului de lucru. La prezentarea pacientului în Ambulatoriul de Specialitate la punctul de triaj, pacientul va completa declarația pe proprie răspundere legat de zădărnicirea combaterii bolilor transmisibile și își va dezinfecta mâinile cu soluție alcoolică de 70%”, a mai precizat conducerea Spitalului Clinic Județean Mureș.

Alex TOTH