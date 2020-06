Untold şi Neversea, fără ediții în 2020

Share



Festivalurile Untold şi Neversea nu vor mai fi organizate în acest an, fapt pentru care fanii vor fi nevoiţi să aştepte până în 2021 pentru a-şi putea vedea din nou artiştii preferaţi pe scenă. Până atunci, aceștia au posibilitatea de a-şi transforma abonamentele şi biletele cumpărate în acest an în abonamente şi biletele Anytime, care le garantează accesul la una din următoarele trei ediţii, la alegere. Cei care nu doresc asta, pot opta şi pentru varianta returnării banilor plătiţi, anunţă organizatorii.

Motivația organizatorilor

“Am încercat să înțelegem toate îngrijorările voastre, a zecilor de mii de oameni care ați cumpărat deja un bilet sau abonament la edițiile din 2020 și am considerat că este datoria noastră, ca indiferent de deciziile pe care le vor lua autoritățile cu privire la desfășurarea evenimentului în acest an, să vă asigurăm că aveți posbilitatea de a vă transforma abonamentele și biletele din acest an în abonamente și bilete ANYTIME, care vă garantează accesul la una dintre următoarele trei ediții, la alegerea voastră.

Ne-am simțit cu adevărat o mare familie când am văzut cu câtă înțelegere și susținere ați primit vestea noastră, peste 95% dintre dintre cumpăratorii de bilete și abonamente la festivalurile din acest an transformându-le în ANYTIME. Ne-ați arătat, încă o dată, că avem cel mai frumos public pe care și-l poate dori un festival, că nu suntem singuri, că aveți încredere în noi și că așteptați la fel de mult ca noi să ne revedem oricând situația ne-o va permite. Iar pentru toată această răbdare și înțelegere, vă mulțumim!

Toți cei care nu au ales alternativa ANYTIME PASS, vor putea opta în termen de 30 de zile de la data anunțării ediției 2021, pentru transferarea biletului pentru ediția de anul viitor sau pentru a primi un voucher valoric care va putea fi folosit la achiziționarea altor produse ale organizatorilor. Cei care se vor afla în imposibilitatea de a participa la ediția din 2021 vor putea opta pentru refund în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2021, conform OUG.70 din 14.05.2020. De asemenea, toți cei care au nevoie de suport pentru a își reprograma cazările de la Cluj-Napoca și Constanta sau alte situații apărute ca urmare a acestei decizii, ne pot contacta pentru a le oferi tot suportul de care dispunem.”, au precizat organizatorii Untold şi Neversea.