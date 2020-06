Podurile peste Mureș de la Iod și Borzia, finalizate și redate circulației

Share



Locuitorii comunei Răstolița, în special cei din localitățile Iod și Borzia, au parte în aceste zile de o veste extrem de bună, acea că podurile peste râul Mureș din cele două localități, au fost date în folosință. Investițiile au fost derulate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II, respectiv proiectele „Construire pod peste râul Mureș în localitatea Iod, comuna Răstolița” în valoare de 4,324,794.00, și „Construire pod peste râul Mureș în localitatea Borzia, comuna Răstolița”, cu valoare de 4,827,337.45 lei.

„În cursul serii de joi am dat în funcțiune podul de peste Mureș de la Borzia. A fost rezolvată problema cu iluminatul, și astfel am pus în funcțiune acest pod. În cursul zilei de vineri a venit și rândul podului de peste Mureș de la Iod să fie repus circulației. Lucrările la construcția celor două poduri au durat undeva la 9 luni, astfel concepute ca finalizarea lor să aibă loc în același timp. Cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare va avea loc și oi inaugurare oficială. Investițiile au fost extrem de necesare, în special la podul de la Borzia. Cel vechi se prezenta într-un hal fără de hal, existând pericolul să afecteze mașinile. În cursul zilei de vineri a fost montată partea de iluminat public la podul de la Iod , urmând ca în cursul zilei de luni se mai monteze o plasă de 1 metru jumate lângă balustrăzi, în rest totul e gata”, a declarat pentru Zi de zi, Marius Lircă, primarul comunei Răstolița.

Laude aduse constructorului

Deși mulți s-au declarat sceptici în ce privește construcția la timp a celor două poduri, grație unui constructor de toată lauda, lucrările au fost finalizate într-un timp relativ scurt.

„Au fost oameni care nu au crezut că vom apuca să finalizăm aceste două poduri. Și eu am avut un pic inima cam strânsă după ce am dărâmat vechiul pod de la Iod, că lucrările se vor întinde prea mult, dar spre bucuria mea am găsit o firmă care s-a ocupat de această lucrare, care merită din plin nota 10 . Este vorba de SC Frasinul SRL din județul Bistrița Năsăud, care s-a îngrijit cu brio de această lucrare. Au fost zile în care efectiv au lucrat până noaptea la ora 12, iar dimineața la 5 erau înapoi la muncă, lucru care spune multe despre seriozitatea lor. Dacă am avea în țară numai astfel de firme, lucrurile ar merge cu mult mai bine. Mai mult de atât, am asfaltat și porțiunea de la pod până la căminul din Iod, o porțiune de 500 de metri. Podul are prevăzut pe o parte trotuar, pe cealaltă parte pistă de biciclete. Cu toate greutățile, am reușit să finalizăm aceste investiții. Să faci în nouă luni două poduri nu e chiar atât de simplu, dar spre bucuria noastră am reușit”, a subliniat primarul comunei Răstolița.