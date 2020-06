DermaConcept, soluția pentru un ten sănătos și o siluetă de vis

Share



Care femeie sau chiar și bărbat nu își dorește un ten curat, o piele elastică și luminoasă sau ca inestetica celulită ori grăsime din anumite zone să dispară? Care adolescent/ă sau tânăr/ă care se confruntă cu acnee nu se simte complexat/ă de ele? Cu toții se află în căutarea unor soluții miraculoase care să-i ajute să obțină ceea ce își doresc, însă să fie soluții sigure și care să nu le afecteze și mai mult sănătatea. Răspunsurile la toate întrebările și soluțiile se găsesc la Clinica de Dermatologie și Estetică Medicală DermaConcept, situată în Piața Teatrului nr.1, din Târgu Mureș. Este locul unde se combină dermatologia clinică cu tratamentele estetice și dermatocosmetice, orice protocol cosmetic fiind realizat sub ghidaj dermatologic.

DermaConcept este o clinică elegantă, modernă și bine echipată, ce pune în prim plan siguranța pacienților prin asigurarea unor înalte standarde de calitate a seviciilor integrate pentru problemele pielii. O abordare complexă a frumuseții și sănătății pielii corpului îmbinând metode și tehnici medicale și tratamente cosmetice, realizate cu ajutorul unei aparaturi ultraperformante, de către specialiști cu înaltă calificare, la indicația medicului dermatolog și sub strictă supraveghere medicală, este conceptul după care se ghidează DermaConcept.

Ideea acestui concept îi aparține medicului oftalmolog Dacia Hîncu, administratorul Vizual Med și al Clinicii DermaConcept și președintele Patronatului Femeilor de Afaceri din Regiunea Centru, care conduce Clinica alături de fiica sa, Cezara Clocoțan. ”Am considerat că așa cum în oftalmologie optica medicală este o continuitate a actului medical și în dermatologie ar trebui să existe o continuitate, și anume cosmetica medicală. Obiectivele DermaConcept sunt o altfel de abordare a pacienților, tratamentul medical fiind urmat de procedurile făcute de tehnicieni în dermoterapie estetică la indicația medicului dermatovenerolog”, a explicat Dr. Dacia Hîncu.

Personal calificat, cu înaltă specializare

Folosind aparatură cu tehnologie de radiofrecvență, ultrasunete, criolipoliză, laser, Clinica DermaConcept pune la dispoziția pacienților săi proceduri și tratamente realizate de doi tehnicieni în dermoterapie estetică, absolvenți ai Programului de studiu ”Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic” de la Facultatea de Farmacie a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș și doi medici specialiști dermatovenerologi. ”Suntem singurii din județul Mureș care avem o clinică de dermatocosmetologie cu personal calificat: medici specialiști dermatovenerologi, precum și tehnicieni în dermoterapie estetică. Am considerat că ar avea un impact bun încadrarea acestor profesioniști într-un sector în plină dezvoltare pe piața muncii, sectorul cosmetic.Toți au cunoștințe solide, teoretice și practice, în domeniul produselor cosmetice, a procedurilor, a analizei produsului cosmetic, abilități practice pentru realizarea procedurilor de întreținere a frumuseții corporale. Cel mai mult mă bucură că am reușit să creăm condiții pentru desfășurarea activității, într-o clinică dotată cu aparatură foarte performantă de investigații și tratamente, pentru doi medici dermatovenerologi, doi tehnicieni în dermoterapie estetică și două asistente medicale”, a adăugat Dr. Dacia Hîncu.

Proceduri și tratamente disponibile

Clinica DermaConcept dispune de singurul aparat laser din Târgu Mureș pentru tratamentul dilatărilor vasculare. Laserul Motus AY-Alexandrite și ND: YAG combină mai multe terapii și oferă o gamă largă de aplicații într-o singură soluție.

Procedurile laser se folosesc în tratamentul afecțiunilor vasculare- telangiectazii (capilarele sparte), tratamentul petelor pigmentare, al onicomicozei și rejuvenării faciale. Are efecte rapide, nu are efecte secundare și nu produce durere. ”Sunt de ajuns câteva ședințe pentru a scăpa de micoza unghiei. Dacă mergem pe tratamentul clasic vorbim de peste 12 luni de terapie per oral, iar acum o putem rezolva foarte rapid”, a precizat Dr. Valentina Muth, medic specialist dermatovenerolog.

Laserul Motus AY-Alexandrite și ND: YAG reprezintă standardul de aur în epilarea definitivă și tratamentul foliculitei. Epilarea definitivă se realizează în urma unui examen dermatologic, dar și endocrinologic și eventual ginecologic, pentru a se merge pe tratamentul optim al pacientului, respectiv poate este indicat pentru început un tratament hormonal și doar ulterior epilarea definitivă. ”Lumina de la laserul Alexandrite este absorbită de aer și poate fi folosită foarte ușor pentru a distruge controlat țesuturile care au un conținut mare de melanină, cum sunt foliculii piloși sau petele pigmentare, fără să afecteze țesuturile înconjurătoare. Ce face diferența dintre Alexandrite și alte tipuri de lasere este că Alexandrite merge bine inclusiv pe părul foarte deschis la culoare și firele subțiri”, a explicat Dr. Valentina Muth.

”În momentul în care se realizează o ședință de epilare definitivă se acționează asupra firului de păr aflat în perioada de creștere”, a completat Dr Alina Botoncea, medic specialist dermatovenerolog.

Pentru rezultate optime sunt necesare 6-7 ședințe, în funcție de grosimea firului de păr și cantitatea de melanină din corp.

Sunt disponibile proceduri anti-aging cu ajutorul terapiei vampir care reprezintă plasmă îmbogățită în trombocite și se folosește pentru îndepărtarea ridurilor și chiar tratamentul alopeciei. De asemenea, se fac injectări cu botox, acid hialuronic pentru remodelarea buzelor, pomeților și eliminarea ridurilor.

Cu ajutorul aparatului Plasmage, o tehnologie nou folosită în dermatologie, se pot trata multiple patologii dermatologice benigne și chiar efectua blefaroplastii nechirurgicale, respectiv remodelarea estetică a pleopelor.

”Acest aparat se bazează pe principiul plasmei fracționate, care reprezintă a patra stare de agregare, cu ajutorul căreia se produce subminarea țesutului cutanat, fără riscul de apariție a cicatricelor. Cu acest aparat putem efectua blefaroplastii nechirurgicale, putem să tratăm xantelasme, fibroame, nevi dermali, riduri faciale, pete pigmentare.

Clasic, blefaroplastia se tratează prin operație chirurgicală, unde timpul de recuperare este mult mai mare. Cu Plasmage recuperarea este mult mai rapidă”, a explicat Dr. Alina Botoncea, medic specialist dermatovenerolog.

Testarea pielii cu Selenia Skin Tester oferă informații importante despre ten și procedurile dermatocosmetice ce se impun. Face o analiză completă a tenului prin bioimpedanță multifrecventă.

Curățarea pielii cu oxigen hiperbaric se face cu ajutorul Oxy Jet Leo Deluxe, care realizează și un masaj al pielii și o infuzie de seruri cu vitamine și minerale pentru hidratare sau rejuvenare.

Dermal Infusion combină un tratament dermatologic nonivaziv cu acțiune simultană de exfoliere, extracție și infuzare profundă a soluțiilor specifice afecțiunilor vizate. Este ideal pentru toate tipurile de piele, fiind singurul tratament de specialitate cu o dozare optimă a sărurilor și a vitaminelor pentru rezultate imediate și de lungă durată. Se pretează pentru hiperpigmentări, acnee, cicatrici postacneice, linii și riduri fine, pori măriți, ten gras, ten deshidratat, texturi neuniforme ale pielii. Este o terapie indicată chiar și adolescenților. Înainte de această procedură se face o analiză facială printr-un consult dermatologic.

”Pe partea de cosmetică ne adresăm în special pacienților tineri cu acnee deoarece pentru mine contează foarte mult încrederea pe care o are un adolescent în el. De multe ori, ei sunt complexați de această afecțiune, plus că acneea poate să ducă la cicatrici de care poate nu va reuși să scape toată viața și are un impact asupra dezvoltării sale profesionale și personale”, a motivat Dr. Dacia Hîncu una dintre deciziile care au condus la ideea de a înființa Clinica DermaConcept.

Aparatul Ultra Lift Hifu este un aparat cu unde de înaltă frecvență, ce pătrunde în straturile mai adânci ale pielii la temperaturi mai mari decât frecvențele radio și tratează dincolo de derm, acolo unde structura pielii începe să slăbească. Practic, se obțin rezultatele unui lifting facial fără nicio procedură chirurgicală invazivă și fără injecții. ”Este ultima tehnologie dovedită clinic pentru lifting facial nechirurgical și îmbunătățirea aspectului feței și a ridurilor. Are o popularitate crescândă datorită rezultatelor uimitoare care pot fi obținute în câteva ședințe. Aduce pielii și țesuturilor de sub piele direct energia căldurii și aceasta poate stimula și reînnoi colagenul natural al pielii îmbunătățindu-i textura și reducând semnele îmbătrânirii”, a explicat Dr. Valentina Muth.

Proceduri noninvazive de remodelare corporală, îngrijirea pielii, rejuvenare facială, drenaj limfatic și celulită sunt realizate cu ajutorul aparatului Definitiv Evo. Folosește radiofrecvența, ce are ca efect diminuarea aspectului de coajă de portocală, scăderea în centimetri, tonifiere, îmbunătățirea elascticității pielii și aspectului general. Aspectul pielii este îmbunătățit de la prima ședință. Pentru efecte maxime este nevoie de 5-8 ședințe consecutive.

Cryo Cool Max este un aparat de criolipoliză cu vacuum ce distruge adipocitele și reduce eficient țesutul adipos, localizat în zona șoldurilor, partea inferioară a coapselor, abdomenului, brațelor și țesutului adipos de sub bărbie. Este un aparat cu mai mulți aplicatori, care îngheață grăsimea localizată și care pot fi aplicați în aceeași ședință, în mai multe zone ale corpului, cu rezultate foarte bune. La început are loc o scădere în centimetri și apoi în kilograme. Este o procedură ce se pretează atât pentru femei cât și pentru bărbați. În plus, folosește o tehnologie ultra modernă, mult diferită de aparatura clasică a criolipolizei.

Înainte de tratamentele de remodelare corporală, pentru a se putea evidenția o analiză mult mai benefică a efectelor tratamentului, se efectuează o analiză corporală cu aparatul Body Building Weight Test, care oferă specialiștilor informații despre gradul de retenție hidrică în corp, identifică nivelul de grăsime viscerală, masa musculară.

După un consult dermatologic, ce poate fi efectuat gratuit cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist, pacientului i se va recomanda un tratament personalizat cu anumite proceduri.

Totodată, printr-o colaborare interdisciplinară cu alte specialități, pentru anumite tratamente va exista o recomandare doar după o serie de investigații efectuate, astfel încât să fie eliminate posibile cauze ce ar contraindica efectuarea anumitor proceduri.

Arina TOTH