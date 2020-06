Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Ramona Maria Moga: ,,Secretul e să nu te lași niciodată doborât”

Share



La nivelul județului Mureș, 34 de absolvenți ai clasei a XII-a au obținut titlul de șefi de promoție. În interviul următor, vă propunem să faceți cunoștință cu Ramona Maria Moga, absolventă al Liceului Tehnologic Târnăveni, cu media de 9,53 în cadrul profilului Servicii tehnician administrație, secția limba română.

Reporter: Te rog să te descrii în câteva rânduri.

Ramona Maria Moga: Sunt o persoană extrovertită, deschisă la tot ceea ce înseamnă nou, ambițioasă, perseverentă și amuzantă, îi ajut mereu pe ceilalți cu tot ce pot.

Rep.: Ce anume te-a atras înspre profilul pe care ai ales să îl studiezi?

R.M.M.: Am ales profilul Administrație publică deoarece de mică am visat la un job de birou, la bancă, la o firmă, etc.

Rep.: Care crezi că este cheia succesului școlar?

R.M.M.: Cheia succesului școlar pentru mine a însemnat perseverență și dorința de a fi mereu cea mai bună în ceea ce fac. Secretul este să nu te lași niciodată doborât de vorbele și răutățile celorlalți, orice înfrângere să fie o lecție care te va ajuta în viitor și să perseverezi până îți atingi țelul.

Rep.: Cum ai reușit să găsești echilibrul dintre școală și viața extrașcolară?

R.M.M.: A fost destul de simplu, îmi organizam timpul în așa mod încât aveam timp atât de școală și teme, cât și de prieteni și familie.

Rep.: Ce i-ai sfătui pe viitorii elevi de clasa a XII-a?

R.M.M.: Sfatul meu cel mai important pentru cei de-a XII-a este următorul: învățați din timp toată materia, deoarece când se apropie examenul de Bacalaureat din cauza stresului nu veți mai reuși să acumulați toată informația de care aveți nevoie pentru promovarea acestui examen.

Rep.: Ce îți propui pentru viitor?

R.M.M.: Intenționez să urmez o facultate în acest domeniu, pentru a ajunge să-mi îndeplinesc visul din copilărie, de a avea un job la birou.

Rep.: Ai învățat pentru nota în sine sau strict pentru dezvoltarea ta personală?

R.M.M.: Am învățat atât pentru nota în sine, cât și pentru dezvoltarea personală.

Rep.: Cum ar putea fi descris procesul din spatele mediei tale din clasele V-VIII de 9,53?

R.M.M.: Nu există o ”rețetă” pentru a ajunge la această notă, însă cel mai important pas este acela de a învăța mereu și de a fi perseverent.

Rep.: Care este cel mai important principiu care te-a consolidat în procesul de a ajunge la această performanță școlară?

R.M.M.: Mi-a plăcut mereu să fiu pe primul loc, să dau tot ce pot pentru a fi cea mai bună, asta m-a motivat mereu.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN