FOTO: Primii candidați la alegerile locale prezentați oficial de PNL Mureș

Președintele Partidului Național Liberal (PNL) Mureș, senatorul Cristian Chirteș, și-a lansat oficial candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș la alegerile locale care se preconizează că se vor desfășura în acest an, la data de 27 septembrie. În cadrul aceluiași eveniment, care a fost organizat miercuri, 1 iulie, sub motto-ul ”România în care #se poate”, în primitoarea curte a Gallery Wedding Garden din Târgu Mureș, au fost prezentați oficial și candidații liberali la funcția de primar pentru primăriile municipiilor din județul Mureș: Theodora Benedek pentru Primăria Târgu Mureș, Sorin Megheșan pentru Primăria Târnăveni, Gabriel Toncean pentru Primăria Reghin și Constantin Fiscu pentru Primăria Sighișoara.

Candidați în peste 80 de localități din Mureș

Rolul de amfitrion al ineditei conferințe de presă i-a revenit liderului PNL Mureș, care a prezentat, în linii mari, atuurile liberalilor pentru alegerile locale care probabil se vor desfășura în acest an.

”PNL vine în fața dumneavoastră, la nivelul județului Mureș, cu o echipă bine închegată, cu oameni cu experiență dar și cu oameni noi, care au demonstrat în administrațiile pe care le-au condus că sunt adevărați profesioniști, dar și cu oameni care au demonstrat în viața civilă că sunt profesioniști în domeniile pe care le reprezintă. La nivelul județului Mureș vom depune și vom avea candidați în peste 80 de localități, vom avea liste de consilieri locali, listă completă la Consiliul Județean și pe această cale vreau să vă anunț candidatura mea la președinția Consiliului Județean. Este un moment în care toate forțele de dreapta până la urmă trebuie să vină să pună umărul pentru ca acest frumos județ al nostru să înceapă până la urmă și să continue adevărata dezvoltare”, a afirmat senatorul Cristian Chirteș.

Obiectivul anunțat de liderul PNL Mureș este intrarea județului Mureș în rândul administrațiilor județene conduse de oameni politici liberali.

”Cred că este un nou început, cred și sunt convins că împreună cu toți cei de bună credință care doresc să pună umărul la dezvoltarea comunităților locale, la dezvoltarea județului Mureș, împreună vom reuși să arătăm că și noi, județul Mureș, putem să intrăm în categoria acelor județe la care visăm toți, cum este, de exemplu Timiș, Bihor, Alba, Cluj, județe care sunt conduse de administrații liberale, conduse de oameni care au demonstrat ceea ce cu toți vedem, că fondurile europene nu sunt o iluzie, ci doar trebuie prin profesionalism să ajungi la ele”, a punctat senatorul Cristian Chirteș.

Theodora Benedek vrea ”să ne facem BINE”

Prezentarea candidaților la funcția de primar a început cu prof. dr. Theodora Benedek, șefa Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, totodată consilier local în Consiliul Local Târgu Mureș.

”Sunt un om cu coloană vertebrală, sunt un om care am dat întotdeauna dovadă de verticalitate, poate că și de aceea am rămas singură în Consiliul Local am municipiului Târgu Mureș, singura dintre toți consilierii PNL, pentru că nu am făcut compromisuri așa cum nu voi face nici în viitor în această postură de primar ales al municipiului Târgu Mureș”, a afirmat prof. dr. Theodora Benedek.

Sloganul propus de prof. dr. Theodora Benedek pentru alegătorii târgumureșeni este ”Haideți să ne facem BINE”.

”În urmă cu mai multe luni am lansat acest slogan ”Haideți să ne facem BINE”, care este extrem de actual așa cum ne-a dovedit viața și experiența pentru clipele grele prin care a trecut comunitatea noastră și de fapt întreaga planetă în contextul epidemiei de coronavirus. De aceea aș dori doar să menționez un principiu fundamental care va sta la baza programului meu de campanie, și acesta este cel de BINE. B de la Bunăstare clădită pe investiții pe regenerarea mediului economic, pe atragerea de investitori și investiții prin atragerea de fonduri europene, bunăstare care va fi pentru beneficiul întregii populații, pentru întreaga comunitate târgumureșeană, trecând de la un oraș de 10% pentru unii la un oraș de 100% pentru oameni, 100% pentru toți cei care trăiesc aici, în Târgu Mureș. I de la Infrastructură, de la Investiții în infrastructura destinată transportului local, transportului urban, parcărilor, spațiilor verzi – probleme cu care se confruntă comunitatea târgumureșeană de foarte mulți ani și pentru care încă nu s-a găsit o soluție profesionistă. N de la Normalitate, pentru că așa cum ne dorim și eu doresc să trăiesc într-un oraș normal, într-un oraș curat, într-un oraș modern, într-un oraș în care copii să rămână aici și să nu plece în alte orașe sau în alte țări, dar trebuie să le oferim ceva pentru care să rămână aici, trebuie să le oferim și siguranță prin investiții în infrastructura sanitară, prin construirea acelui cadru care să îi facă să se simtă în siguranță chiar și în contextul clipelor grele prin care am trecut în ultima perioadă și E de la Educație. Educație, pentru că am văzut cu toții în ultima perioadă cât de dificil ne-a fost atunci când copii noștri au trebuit să întrerupă ciclul școlar, ceea ce a dus în unele cazuri la multe sincope și dificultăți pentru definitivarea pregătirii lor”, a subliniat prof. dr. Theodora Benedek.

Gabriel Toncean își dorește performanțe ”prin fapte”

La Reghin, candidatul PNL pentru funcția de primar este Gabriel Toncean, caracterizat de senatorul Cristian Chirteș ca fiind ”un om puternic nu numai prin fizic, ci și prin modul în care a reușit în viața privată să-și lanseze ideile și să-și definească cariera.”

”Cred că Reghinul într-adevăr merită o altă administrare și o altă administrație, vedem de 30 de ani găsim pe site-ul Primăriei același chestionar, ”Oare care ar fi problemele Reghinului?” Problemele Reghinului sunt aceleași de 30 de ani: lipsa infrastructurii, spitale mizere, transport inuman, deci nimic nou, chestionarul este simplu de completat. Îmi doresc ca prin felul meu de a fi și prin experiența pe care am dovedit-o în mediul privat, unde de mulți ani de zile plătesc sute de angajați, să transpun și în administrație și să reușesc o performanță care cu siguranță se va vedea prin fapte, nu prin vorbe”, a declarat Gabriel Toncean, președinte al Federației Române de Culturism și Fitness și consilier pe probleme de sport al premierului României, Ludovic Orban.

Sorin Megheșan, cu gândul la ”lucruri mari”

Pentru funcția de primar al municipiului Târnăveni, propunerea liberalilor este Sorin Megheșan, care candidează pentru cel de-al treilea mandat de edil șef al localității.

”Cred în continuare că tot ceea ce ne propunem cu echipa de la Târnăveni pentru mandatul 2020-2024 vom realiza și de această dată. După cum probabil știți, mulți dintre dumneavoastră au fost și de multe ori la Târnăveni, aproximativ aproape tot ce am promis în urmă cu patru ani s-a realizat și gândurile noastre sunt mari și propunem și de această dată lucruri mari. Aș vrea să mulțumesc colegilor din PNL pentru încrederea acordată, pentru faptul că și de această dată îmi acordă încredere pentru a continua acele proiecte începute la Târnăveni, în același timp să le urez mult succes colegilor de care trebuie să vă mărturisesc că sunt mândru și sunt sigur că la sfârșitul zilei de 27 septembrie îi pot felicita”, a menționat Sorin Megheșan.

Constantin Fiscu se vrea ”primarul tuturor sighișorenilor”

În ceea ce privește Primăria municipiului Sighișoara, candidatul lansat de liberali este Constantin Fiscu, un nume nou în politica mureșeană, de profesie economist, ”un om priceput la calcule” după cum l-a caracterizat președintele PNL Mureș.

”Mi-am propus să candidez la Primăria municipiului Sighișoara dintr-un singur motiv: pentru a fi primarul pe care mi l-am dorit eu totdeauna. În 1934, în Sighișoara a fost ales primul primar român și liberal. Se numea Aurel Mosora. Asta îmi doresc și eu astăzi, să fiu primul primar liberal după 1989. Am pornit cu un slogan simplu, adresat cetățenilor municipiului Sighișoara, adică ”Sighișoara ești tu, cetățeanul!”. Eu nu-mi doresc să fiu șeful Primăriei, eu îmi doresc să fiu primarul tuturor sighișorenilor”, au fost cuvintele lui Constantin Fiscu.

Text și foto: Alex TOTH