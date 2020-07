În atenția proprietarilor de tractoare, nu nu se mai pot înregistra la Primărie fără factură, carte RAR și ITP!

Share



Au fost tot felul de discuții în ultima vreme în ce privește legislația în domeniul înregistrării și înmatriculării utilajelor agricole. În acest context, tot mai mulți proprietari de utilaje agricole ne-au întrebat dacă își mai pot înscrie tractorul la primărie fără cartea de identitate de la Registrul Auto Român (RAR) sau factură, și Inspecția Tehnică Periodică (ITP), potrivit Agrointeligența – AGROINTEL.RO, care a cerut părerea viceprimarului comunei Isverna, județul Mehedinți, Marius Răescu. Potrivit acestuia, de la începutul acestui an, primăriile nu au voie să mai dea numere de înregistrare dacă tractorul nu are carte de identitate.

”Undeva pe la începutul acestui an, am primit de la Ministerul de Interne niște norme care fac referire la faptul că noi, de la primărie, nu mai avem voie să dăm numere de înregistrare fără cartea de identitate a tractorului sau factură, în cazul în care este nou. Deci, noi, la primărie la primărie, de câteva luni, nu mai avem voie să înregistrăm utilajele agricole care nu dețin factură și carte RAR. Tractoarele cu care se circulă pe drumurile agricole nu au nevoie de înmatriculare, dar atâta timp cât se iese într-un drum public au nevoie de înregistrare la primărie sau înmatriculare în circulație. Practic, eu cred că este imposibil să fie comune în România care să aibă drumuri agricole separate, care undeva să nu se intersecteze cu drumurile publice”, a spus Marius Răescu, viceprimarul comunei Isverna, județul Mehedinți, pentru Agrointeligența – AGROINTEL.RO

Nu se poate efectua ITP-ul fără cartea de identitate a tractorului

Pentru că tot mai mulți fermieri erau amendați de poliție întrucât nu aveau ITP-ul valabil la tractoarele cu care circulau, autoritățile din comuna Isverna au luat decizia să solicite de la RAR Mehedinți o echipă mobilă care să vină în comună și să realizeze atât ITP-ul, dar și cărțile de identitate pentru tractoarele care nu o aveau și fără de care nu putea fi efectuat ITP-ul.

”În mod normal, fermierii ar trebuie să meargă la sediul Registrului Auto Român din raza căruia fac parte, dar noi, primăria, am hotărât să le facem o facilitate. În acest sens, am făcut o solicitare în numele primăriei către RAR și cei de acolo s-au deplasat cu o echipă mobilă la noi în comună și s-a făcut ITP-ul la fața locului, și chiar și cărți de înmatriculare pentru tractoare la unii fermieri, care nu aveau. Am avut un număr de 30 de tractoare. Am luat această măsură pentru că tot primeam solicitări de la locuitorii comunei, care erau opriți în trafic de poliție și erau întrebați de ITP. Mulți spuneau că nu aveau posibilitatea să-l facă, unii nu aveau carte de identitate și atâta timp cât nu ai carte de identitate nu poți să faci ITP-ul la nicio stație de ITP și nici la RAR. Cunosc și fermieri cărora le-a fost retras de către poliție numărul de înregistrare pentru că aveau ITP-ul expirat și tocmai din acest motiv ne-am și mobilizat și am adus echipa mobilă de la RAR Mehedinți la noi în comună, în luna iunie. ITP-ul se poate face la orice stație autorizată, dar problema la noi era că majoritatea nu dețineau carte de identitate, 25 din cele 30 de tractoare nu aveau această carte. Fără această carte de identitate nu se poate realiza ITP-ul. În mod normal, tractoarele noi au carte de identitate, dar trebuie cerută comerciantului, că altfel nu o trimit”, a declarat viceprimarul comunei Isverna.

Plugul și semănătoarea nu necesită ITP

Reprezentantul primărie Isverna îi lămurește pe fermieri și în ceea ce privește utilajele agricole care în mod obligatoriu trebuie să aibe ITP-ul făcut.

”ITP-ul trebuie făcut doar pentru utilajele care au motor, plugul este doar un atelaj, deci nu necesită ITP, la fel și semănătoarea. Doar pentru tractor și pentru remorcă se cere ITP și asigurare, deci remorca are număr de înregistrare separat, nu merg pe același număr”, a spsu viceprimarul Marius Răescu.

Costul ITP-ul la tractoare

Prețul ITP-ului diferă foarte mult de la tractor la tractor. Astfel, pentru un tractor U445 ITP-ul costă 250 de lei, dar poate să ajungă și la 1.100 de lei la tractoarele mari. ”ITP-ul a costat 250 de lei pentru cei care au avut carte de identitate, dintre care 49 de lei a fost transportul celor de la RAR. Pe cei care nu au avut carte de identitate și au avut tractor cu 445 de cai i-a costat 560 de lei, iar cei fără carte, dar cu tractor 650 i-a dus la 740 de lei. Tractoarele mari, mai mari ca 650, au ajuns și la 1090 de lei. ITP-ul acum este valabil până anul viitor, când o să expire la toți odată și probabil că o să procedăm la fel”, a dezvăluit Marius Răescu.

Cartea de identitate a tractorului joacă un rol important și în eliberarea numerelor galbene, care sunt mai avantajoase decât numerele negre, eliberate de poliție.

”Primăria eliberează numere galbene, dar, la fel, numai cu condiția ca tractorul să aibă carte de identitate. (…) Avantajul este că impozitul este mult mai mic decât la numerele negre, care se eliberează de poliție, chiar și de 8-9 ori mai mic”, susține viceprimarul Marius Răescu.

Sursă: www.agrointel.ro