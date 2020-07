„Caravana Inimii” a poposit la Reghin

Share



„Caravana Inimii” , demers inițiat de Filiala Mureș a Societății Române de Cardiologie a poposit vineri, 24 iulie la Reghin, acțiunea fiind sprijinită la nivel local de Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness. Acțiunea a avut ca are ca scop conștientizarea asupra factorilor de risc cardiovascular, dar și a metodelor de prevenție a acestui tip de afecțiuni.

În acest sens, specialiști în cardiologie în frunte cu prof. univ. dr. Theodora Benedek, șefa Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, au oferit consultații gratuit celor prezenți în Parcul Central, locația evenimentului.

„Filiala Mureș a Societății Române de Cardiologie și-a propus în urmă cu o jumătate de an să demareze o serie de acțiuni de tip „Caravana Inimii” pentru conștientizarea populației asupra factorilor de risc cardiovasculari și implementarea în rândul populației a măsurilor preventive. Dacă pacientul știe care sunt obiceiurile nesănătoase, poate renunța la ele, astfel poate să-și scadă riscul cardiovascular. Această campanie a debutat la Tîrgu Mureș cu „Săptămâna Inimilor” în luna septembrie a anului trecut. Ne propunem să o extindem și la nivel județean. În această perioadă dificilă pe care o traversăm, a pandemiei Covid-19, bolnavii cardiovasculari sunt cei mai expuși la a dezvolta forme severe, de aceea este foarte important ca ei să-și țină tensiunea și factorii de risc sub control. Practic, în aceste acțiuni noi determinăm tensiunea arterială și aplicăm aceste valori ale tensiunii arteriale pe o grilă de risc în care intră în calcul riscului global vârsta, obiceiurile nesănătoase , cum este fumatul,și valorile colesterolului seric. Din centralizarea acestor date reiese riscul individual personalizat pe fiecare individ de a dezvolta un infarct miocardic sau un alt eveniment cardiac major în următorii zece ani. Am venit la Reghin cu echipa Centrului Cardiomed care ne este partener, am venit cu echipa Mureș a filialei Societății Române de Cardiologie . Un aspect extrem de important, am beneficiat de o colaborare cu factorii locali de aici din Reghin, respectiv domnul Gabriel Toncean care ne-a ajutat în tot ce înseamnă logistica acestei campanii pentru locuitorii Reghinului.”, a precizat prof. univ. dr. Theodora Benedek, șefa Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Ce urmează ?

„Ne propunem să continuăm Caravana Inimii la Târnăveni, Sighișoara. În măsura în care condițiile epidemiologice o vor permite dform să organiuzăm niște acțiuni la Târgu Mureș, și de ce nu, să revenim la Reghin pentru există un interes foarte mare din partea populației , ceea ce este foarte bine”, a precizat prof. univ. dr. Theodora Benedek. La rândul său, Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness și președinte al filialei reghinene PNL, a subliniat importanța acestor acțiuni care pun înainte de toate sănătatea cetățenilor.

„Fiind propfesor de educație fizică și sport, un adept al sportului în care mereu se vorbește de un stil de viață sănătos , consider că prevenția trebuie să fie mama sănătății. Cred cu tărie că seniorii merită un loc aparte, merită să avem grijă de ei , și de ce nu, să le oferim posibilitatea de ași testa din când în când ritmul cardiac, de a intra în contact cu medici de renume , respectiv cardiologi care cu greu sunt accesibili. Nu pot decât să mă bucur că Reghinul a devenit un centri al inimii , în care am avut bucuria să ne fie alături Theodora Benedek. Reghinul este un oraș care are nevoie de multă medicină, acest domeniu a rămas mult în urmă aici din păcate. Avem un spital la care nu s-a făcut nimic de ani de zile. Se tot vorbește de o reconstruire a spitalului, lucru care nu s-a întâmplat, s-a făcut doar un modular adăugat la spital și care este considerat ca și o invenție pentru medicina românească. Nicidecum, noi trebuie să vorbim de o altă medicină, de un alt stil de a promova sănătatea în Reghin. Ne-am bucurat de prezența multor reghineni, mi se pare absolut normal , când ai ocazia să te testeze medici profesioniști, mi se pare firesc să profite de o astfel de oportunitate”, a precizat Gabriel Toncean.