USR – PLUS, candidat nou la Primăria Târgu Mureș!

Biroul de presă al Alianței USR – PLUS Mureș a transmis vineri, 14 august, următorul comunicat de presă:

”Filiala Mureș a Alianței USR – PLUS este o organizație responsabilă, al cărei unic interes este cel al mureșenilor. Astfel, în urma demisiei regretabile a fostului nostru coleg Adrian Németh Gherman – până ieri candidatul Alianței la prima poziție a municipiului Târgu Mureș -, PLUS Mureș și USR Mureș s-au organizat și, în urma unor negocieri principiale și rapide, au decis ca Ștefana Roman, președinta PLUS Mureș, să reprezinte Alianța în cursa pentru poziția de primar al municipiului Târgu Mureș. Ioana Ștefana Roman are 31 de ani, este antreprenor și inginer geodez. Ștefana dorește ca municipiul Târgu Mureș să devină un oraș cu adevărat atractiv pentru oamenii harnici și competenți, care să ia parte la dezvoltarea și modernizarea acestuia. Printre obiectivele sale ca primar se numără încurajarea schimburilor interculturale între comunitățile etnice, o planificare urbană eficientă, prioritizarea investițiilor și transparența în cheltuirea banului public. Îi mulțumim fostului nostru coleg Adrian Németh Gherman pentru eforturile de promovare a Alianței de până acum, și îi dorim succes pe mai departe.”

