Lavinia Cosma, candidat oficial la Primăria Târgu Mureș

Deputatul USR de Mureș Lavinia Cosma, susținută de Partidul Verde, și-a anunțat luni, 17 august, în cadrul unei conferințe de presă, intenția de a candida pentru funcția de primar al municipiului Târgu Mureș.

,,De la începutul mandatului meu, pe lângă activitatea de parlamentar, m-am focusat și pe ce înseamnă partea de activitate locală. După 20 de ani, la Târgu Mureș nu avem un spital nou, nu avem parcări, nu avem piste de biciclete, nu avem centură, lista e foarte lungă și e trist că am ajuns în această situație, în timp ce orașe din jurul nostru s-au dezvoltat foarte mult și noi am ramas izolați cu această administrație. E timpul ca după 20 de ani să avem o schimbare reală, cu oameni implicați, care nu doar promit, ci și fac. În mandatul meu de parlamentar am făcut ce am spus și am ajutat fiecare persoană care mi s-a adresat, împreună cu echipa mea de consilieri rezolvând problemele fiecărei persoane în parte. În momentul în care voi ajunge în primărie, se va transmite mesajul de schimbare și de om onest care nu este implicat în licitații controversate, iar acest mesaj, că s-a schimbat administrația va ajunge la investitori. Avem nevoie de o recredibilizare a administrației locale”, a declarat deputatul Lavinia Cosma.

Obiective ambițioase

Printre principalele obiective pe care deputatul USR de Mureș și le-a propus se numără proiecte pentru educație și anume construirea unui campus școlar și militarea pentru învățământul profesional. Un alt obiectiv este digitalizarea Primăriei, pentru a exista cereri online și astfel cetățenii să își poată rezolva problemele într-un timp foarte scurt. De asemenea, se dorește un transport local modern și ecologic, dar și înființarea unui transport pentru copii, care să îi ducă și să îi aducă de la școală, astfel încât să se evite blocarea traficului din cauza aglomerației. La capitolul transport se dorește și realizarea pistelor pentru bicicliști, întrucât mulți târgumureșeni ar vrea să meargă cu bicicleta la birou sau în alte locuri. Alte două obiective importante se referă la partea de turism, promovarea obiectivelor turistice din oraș, pentru ca municipiul Târgu Mureș să apară pe harta turismului românesc și internațional, și pe partea de sănătate, unde se dorește construirea unui spital nou.

Călinescu: ”Trebuie să tăiem subvenția pentru partide”

La conferința de presă a participat și președintele Partidului Verde, cunoscutul om de televiziune Florin Călinescu.

,,Am intrat în politică pentru că nu voi permite în timpul vieții mele ca unitățile plătite din banii noștri să mai pună mâna pe cetățeni. Sunt stupefiat de carnavalul pe care îl văd în țară, ei au averi imense și fac politică pe banii noștri și de aceea trebuie să tăiem subvenția pentru partide. Lucrurile se pot face și le vom face. Spectacolul meu de retragere va fi politica și așa cum am făcut în toate meseriile mele, voi face și acest lucru doar pe bază de sinceritate, pentru că nu am timp să țin minte minciuni”, este mesajul transmis de Florin Călinescu.

Candidați și în alte localități

În cadrul evenimentului, au fost prezentați candidații Partidului Verde pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș, dar și pentru funcțiile de primar la câteva primării din județ, după cum urmează: candidat la președinția Consiliului Județean – Constantin Lupăescu, Primăria Sânger, Primăria Târnăveni – Ovidiu Nistor, care este susținut și de USR Târnăveni, Primăria Reghin – Alexandru Pușcaș, Primăria Ungheni – Alexandru Covrig. De asemenea, Partidul Verde oferă sprijin și pentru candidatul independent la primăria comunei Sântana de Mureș, Dumitru Moldovan.

Andreea ȚIȚIU