INTERVIU cu Ioan Nicoară, candidat oficial la Primăria Orașului Iernut

Actualul primar al orașului Iernut, ing. Ioan Nicoară (PNL), și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat la alegerile locale care vor fi organizate în data de 27 septembrie 2020.

În interviul următor, Ioan Nicoară ne povestește despre perioada de început de la Primăria orașului Iernut, despre proiectele realizate, despre obiectivele viitoare pe care și le-a propus, dar și despre motivația unei noi candidaturi.

,,Candidez pentru un nou mandat de primar determinat de experiența dobândită în ultimii 12 ani în cadrul Primăriei Iernut, asumându-mi în acest context, cu responsabilitate, continuarea strategiei de dezvoltare a orașului Iernut. Candidez pentru a continua împreună cu dumneavoastră, dezvoltarea orașului prin realizarea proiectelor aflate în implementare și a celor înscrise în portofoliul de proiecte al executivului pentru anii bugetari 2021 – 2027. Candidez pentru că sunt susținut de o echipă puternică, bine pregătită, o echipă de profesioniști din diferite domenii de activitate. Garanția că alături de echipa mea, Iernutul își va continua dezvoltarea, se bazează însă pe încrederea dumneavoastră. După cum spune și sloganul acestei campanii, suntem ,,Împreună pentru dezvoltare”, a fost mesajul transmis de ing. Ioan Nicoară, primar al orașului Iernut din anul 2008.

Reporter: Cum ați caracteriza perioada de început la conducerea Primăriei Orașului Iernut?

Ing. Ioan Nicoară, primarul orașului Iernut: Chiar în primul mandat, în 2008, a fost o perioadă în care îmi doream foarte mult să fiu primarul Orașului Iernut, neștiind cu ce urma să mă confrunt, deoarece este o provocare. Am ajuns într-o situație în care primăria nu era pregătită pentru proiectele care puteau fi dezvoltate în acest oraș, dar și într-o situație a primăriei nu tocmai ușoară, am avut câteva datorii de plătit, eram cu bani puțini, dar a fost o perioadă prolifică acumulării de experiență, astfel încât am învățat ce înseamnă strategia pentru oraș, știu ce înseamnă dezvoltarea unui oraș, ce nevoi are și cum pot fi duse la îndeplinire. Orașul Iernut este o localitate relativ mică, cu posibilități reduse în ceea ce privește bugetul local, de aceea implicarea pentru atragerea de fonduri a fost pe primul plan, în ceea ce privește investițiile. Pe urmă, având o strategie așezată, am încercat să dezvoltăm proiectele necesare pentru accesarea de fonduri europene, în paralel cu rezolvarea unor probleme de strictă necesitate cetățenilor din resurse proprii. Bugetul de început, din 2008, a fost un buget prudent, de criză. Între anii 2007-2014 nu am avut niciun proiect european, rămânând în urmă față de multe comune, însă, între anii 2016 -2020, am trecut la un alt nivel, înființând un birou de dezvoltare și investiții, inclusiv achiziții publice, care s-a ocupat preponderent de dezvoltarea unor proiecte pentru a accesa finanțări.

Rep.: La sfârșit de mandat, vă rog să ne faceți o scurtă prezentare a principalelor proiecte pe care le-ați realizat în ultimii 4 ani.

I.N.: În anul 2016, am reușit reabilitarea grădiniței cu program prelungit, amenajarea parcului central și a șapte spații de joacă și alte spații verzi, pentru recreere. De asemenea, pentru siguranța cetățenilor am decis instalarea unui sistem de supraveghere video în punctele cheie ale orașului totalizând 41 de camere de luat vederi. În anii următori, am realizat modernizarea DC 119 Lechința de Mureș – Dătășeni, s-a demarat Programul Urbanistic Zonal, prin care orașul beneficiază de o finanțare care va fi utilizată pentru ridicarea a 36 apartamente sociale, aflate în execuție. Am demarat realizarea unei platforme de depozitare a gunoiului de grajd cu fonduri europene. În anul 2019, am reușit să inaugurăm noua școală, care se încadrează în sistemul European de învățămât prin dotări, tehnologia utilizată și mediul creat. De asemenea, s-a demarat alimentarea cu apă în cartierul Mihai Eminescu Nou și în Oarba de Mureș, modernizarea DC 86 Iernut – Sălcud, construirea de trotuare și parcări în centrul satului Cipău și modernizarea străzilor din satul Sfântu Gheorghe. În anul curent, se continuă construirea locuințelor sociale de pe strada Târgului, s-au realizat lucrări de implementare a sistemului de canalizare și alimentare cu apă potabilă în satul Sălcud și s-a decis amenajarea unui spațiu nou pentru Asociația Raza De Soare, care se ocupă cu activități de sprijin și reabilitare a persoanelor cu nevoi speciale. Ca și la începutul lui 2016, suntem preocupați de situația satelor, ni s-a aprobat construirea unui nou cămin cultural în Lechința, în locul celui vechi și vom încerca să accesăm fonduri europene pentru perioada 2021 – 2027, un obiectiv deosebit de important. Consider că în momentul actual, un punct tare pe care îl are orașul Iernut este finalizarea lucrărilor la autostrada și sperăm ca investitorii să fie interesați de zonele pe care le avem aici, aproape de acest obiectiv și cu acces facil la căile de comunicație din zonă. Orașul are nevoie de un parc industrial, astfel încât să venim în întâmpinarea investitorilor, cărora să le creem condiții de dezvoltare în zona noastră, astfel încât să vină cu o suplimentare a locurilor de munca și beneficii la bugetul local.

Rep.: La începutul mandatului v-ați propus obiective pe care nu ați reușit să le realizați? Din ce cauză?

I.N.: Lipsa de finanțare, la nivelul orașelor mici, veniturile mici ale acestora în disonanță cu nevoia de investiții în infrastructură, duc la un decalaj permanent între proiectele aflate în strategia de dezvoltare ca necesități stringente ale localității și posibilitățile restrânse de finanțare. De aceea, an de an ne îndreptăm atenția spre fonduri atrase la bugetul local, fie ele fonduri structurale europene sau guvernamentale. Sper ca în acest an, după ce în niciun mandat nu am beneficiat de sprijinul partidului din care fac parte, alegerile parlamentare să aducă la guvernare un guvern prieten, să fim în sfârșit ajutați cu adevărat pentru realizarea obiectivelor pe care ni le propunem pentru Iernut. Gestionarea cu măsură a bugetului local are o anumită rată de succes, dar nu poate acoperi în totalitate necesarul de confort al populației, iar aici fac referire la partea socială.

Rep.: Ce obiective v-ați propus pentru următorii patru ani?

I.N.: Principalele obiective vizează realizarea tuturor utilitățile pe toate satele aparținătoare, precum canalizarea în Cipău și Lechința, apă la Oarba de Mureș și Deag, iar mai apoi să ne gândim la infrastructura de străzi și drumuri. Vom acorda o mare atenție școlilor, avem locații de învățământ care trebuie aduse cel puțin la nivelul noii școli inaugurate în 2019. Un alt obiectiv principal va fi parcul industrial, realizarea unui plan urbanistic zonal în colaborare cu posesorii de teren unde să oferim posibilitatea dezvoltării unor afaceri în zona adiacentă localității. De asemenea, se vor avea în vedere proiectele finanțate deja cu bani europeni, reabilitarea casei de cultură, reabilitarea termică a patru blocuri de locuințe și a construcției de trei blocuri sociale pe strada Târgului, proiect care va beneficia de continuitate. Vom continua să atragem fonduri externe localității, pentru că altfel nu putem supraviețui.

Rep.: Cum apreciați colaborarea cu Consiliul Local în acești patru ani?

I.N.: Ca un simplu ,,slujbaș”, aș aprecia-o la nota 10 pentru că nu am întâmpinat nicio problemă în a-mi promova proiectele. Însă, dacă aș aprecia-o de la nivelul de primar, aș fi vrut mai multă dezbatere în consiliul local, deoarece investițiile, modul de dezvoltare al unei localități trebuie să aibă parte de dezbateri din partea celor care au fost desemnați să reprezinte interesele cetățenilor. M-aș fi așteptat la puțin mai multă implicare de la Consiliul Local, nu pot spune că am avut piedici, dar nici nu pot spune că am avut dezbateri pe proiecte, care aproape în întregime au provenit de la executiv. Nu e normal să fie așa și probabil în viitor vor avea o mai mare importanță dezbaterile, deoarece nu poți tu ca om să le știi pe toate și atunci e bine să fie mereu mai multe opinii de unde să rezulte o alegere înțeleaptă și benefică pentru toți cetățenii orașului nostru.

A consemnat Andreea ȚIȚIU