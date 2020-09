Alexandru Bexa (Lunca Bradului): ”Voi lupta pentru introducerea apei potabile și a canalizării în toată comuna”

Share



”Sloganul meu este ”Un primar printre oameni”, își începe Alexandru Bexa pledoaria prin care își argumentează candidatura la funcția de primar al comunei Lunca Bradului.

Candidatul social-democrat are la activ o candidatură la Primăria comunei Lunca Bradului, în calitate de independent, în urmă cu 4 ani, experiență care nu l-a descurajat ci, dimpotrivă, l-a ambiționat să lupte în continuare pentru a aduce schimbarea în bine pentru locuitorii comunei.

”Am 36 spre 37 de ani, sunt originar din Lunca Bradului, sunt căsătorit și împreună cu soția mea, Anca, profesoară de educație fizică, avem trei copii, două fetițe și un băiat. De profesie sunt inginer silvic, am absolvit Școala Gimnazială din Lunca Bradului, Liceul Silvic din Gurghiu și apoi Facultatea de Silvicultură, iar în 2015 am absolvit în Cluj-Napoca doctoratul în Agronomie, specializarea Silvicultură. În politică am intrat în februarie anul trecut. Am intrat în Partidul Social Democrat la propunerea domnului președinte al PSD Mureș, Vasile Gliga. Acum patru ani am candidat independent la funcția de primar al comunei Lunca Bradului și am pierdut la 2 procente sau mai exact la 9 voturi. În prezent sunt președintele filialei PSD din Lunca Bradului. Am ales să fac parte din Partidul Social Democrat deoarece consider că PSD trebuie să aibă un viitor mai strălucit, iar pentru aceasta este nevoie să aibă tinerii aproape”, a declarat Alexandru Bexa.

Suflu tânăr în Consiliul Local

Candidatura lui Alexandru Bexa este susținută de numeroși cetățeni ai comunei, atât tineri cât și persoane în vârstă, care își doresc ca Lunca Bradului să se modernizeze și să ajungă din punct de vedere al condițiilor de trai în anul 2020. Astfel, Alexandru Bexa propune alegătorilor din Lunca Bradului o echipă dinamică de consilieri locali, alături de care să schimbe în bine comuna.

”Candidatura din 2016 a fost un imbold de a schimba ceva în comună. Am discutat cu tinerii din Lunca Bradului și am observat că am rămas puțin deficitari, mai ales la infrastructură: apă, canalizare, drumuri asfaltate, accesibilitate, locuri de muncă. În urma discuțiilor, am primit un imbold de la mulți oameni din comună, tineri dar și în vârstă, astfel încât am decis să candidez. Acum, după patru ani, realizez că aș fi avut șanse mult mai mari dacă îmi depuneam candidatura din partea unui partid politic. Fiind candidat independent, e mai greu să ai o echipă în Consiliul Local, astfel că m-am înscris în PSD pentru a-mi construi și o echipă de viitori consilieri și, implicit, o candidatură serioasă. Astfel, nu am venit singur în PSD, ci împreună cu un grup de tineri de nădejde, dornici să contribuie la schimbarea în bine a comunei Lunca Bradului. E o bucurie pentru mine faptul că sunt tineri în partid pentru că PSD este văzut pe plan național ca fiind un partid pentru vârstnici. În Lunca Bradului nu e așa, deoarece avem mulți tineri în echipă care se completează cu social-democrații – Mihai Bocancea, Laurențiu Băcan, Daniela Clinceag, Andreea Petruț cu experiență. În principal, grupul de tineri este reprezentat de profesori, deoarece educația este vitală. Echipa social-demcorată acoperă atât toate zonele geografice ale comunei, cât și toate păturile profesionale și toate vârstele. Avem nevoie și de entuziasmul tinerilor, dar și de experiența seniorilor”, a punctat Alexandru Bexa.

Apa potabilă, principala prioritate

Ca prioritate principală, candidatul PSD la funcția de primar al comunei Lunca Bradului are în vedere introducerea apei potabile în localitate.

”Prioritatea mea principală este introducerea apei potabile deoarece în prezent nu avem apă potabilă în comună. Avem doar apă menajeră ceea ce în 2020 mi se pare de neacceptat. În plus, comuna noastră se află și într-o zonă muntoasă, cu multe izvoare de apă. Din acest punct de vedere, comuna pare încremenită cu trei decenii în urmă. Iar apa potabilă vine de obicei la pachet cu rețeaua de canalizare, un alt subiect problematic. În trecut, în Lunca Bradului era un centru de exploatare și prelucrare a masei lemnoase, iar aici lucrau mulți oameni care s-au stabilit în comună, în niște blocuri de locuințe. Așa s-a ajuns ca beciurile acstor blocuri să fie un fel de fose septice. E vorba de blocurile de lângă șosea unde locuiesc în principal persoane vârstnice. În lipsa locurilor de muncă, mulți tineri au plecat din comună”, a menționat Alexandru Bexa.

Măsuri pentru dezvoltarea turismului local

Totodată, luarea unor măsuri pentru dezvoltarea și sprijinirea turismului în Lunca Bradului reprezintă un alt punct prioritar în agenda propusă alegătorilor de Alexandru Bexa.

”E păcat că numeroasele case de vacanță care ca număr depășesc numărul de locuințe din comună nu au drumuri de acces civilizate, doar drumuri forestiere, prăfuite. Ar trebui accesate fonduri europene pentru realizarea infrastructurii care să susțină practicarea turismului și agroturismului, pentru exploatarea potențialului turistic al comunei. Am văzut în alte localități că acolo s-a reușit chiar asfaltarea drumurilor în procent de 100%. Asfaltarea ulițelor, a drumurilor comunale și a drumurilor principale este un factor esențial în dezvoltarea unei comunități, pe lângă existența apei potabile. Fără acestea, e aproape imposibil să atragi investitori care să înființeze noi locuri de muncă în special în domeniul turismului. Investitorii au nevoie în primul rând de infrastructură și de utilități, abia apoi vorbim despre posibile facilități fiscale, cu respectarea legislației. Proiectul meu prevede realizarea infrastructurii și sprijinirea investițiilor care să dezvolte comuna Lunca Bradului din punct de vedere al turismului: drumuri, spații de relaxare și de joacă, piste pentru bicicliști, ATV-uri și enduro. Terenuri există pentru dezvoltarea acestora, sunt terenuri care aparțin autorităților locale. E nevoie să ne apucăm efectiv de treabă. Așteptăm din 1989 să se întâmple ceva în bine, dar nu se întâmplă. De aceea m-am înscris în competiția electorală, să încerc să schimb ceva”, a subliniat candidatul social-democrat.

”Vreau un alt fel de a face administrație”

”Înființarea de locuri noi de muncă este o prioritate pentru Lunca Bradului, aș vrea să fiu un primar printre oameni, nu un dictator. Sunt oameni în comună cărora le e frică să vorbească. Eu nu vreau să fiu așa, vreau un alt fel de a face administrație. Vin din mediul privat și sunt receptiv, știu că pentru a avea reușite trebuie să muncești mult, chiar să te zbați pentru obiectivele tale, și din acest punct de vedere doresc să mă perfecționez în ceea ce înseamnă administrația publică. Mi-am schițat câteva direcții principale, am luat modelul acelor primari care am văzut că au reușit în administrarea comunelor pe care le gospodăresc”, a declarat Alexandru Bexa.

Prioritățile lui Alexandru Bexa:

– Crearea de noi locuri de muncă

– Introducerea apei potabile;

– Realizarea unei rețele de canalizare;

– Asfaltarea drumurilor;

– Reabilitarea blocurilor din comună;

– Gospodărirea mai eficientă a pădurii aflată în proprietatea Primăriei;

– Acordarea de teren pentru case tinerilor care doresc să se stabilească în comună;

– Aducerea unui medic stomatolog în Lunca Bradului;

– Acordarea de vouchere pentru stimularea creșterii natalității;

– Construirea de locuri de joacă pentru copii;

– Realizarea unui after school și a unei grădinițe cu program prelungit;

– Susținerea investitorilor prin acordarea de facilități fiscale;

– Îndiguirea pâraielor împotriva inundațiilor și a viiturilor;

– Instalarea unor garduri electrice la liziera pădurii, împotriva animalelor sălbatice care vin în gospodării.

– Asigurarea de lemn de foc pentru populație

Finanțări pentru Lunca Bradului în guvernarea PSD (2016-2019):

– ”Reabilitare rețea de alimentare cu apă în localitatea Lunca Bradului” (valoarea investiției: 181.019 lei; sursa de finanțare: PNDL 1);

– ”Asfaltare strada Fântânel și strada Pârâul Bisericii în comuna Lunca Bradului” (valoarea investiției: 1,9 milioane de lei; sursa de finanțare: 1,9 milioane de lei);

– ”Modernizare și extindere infrastructură cu apă și înființare rețea de canalizare în localitatea Lunca Bradului, comuna Lunca Bradului” (valoarea investiției: 7,9 milioane de lei, sursa de finanțare PNDR); – ”Construire grădiniță în localitatea Lunca Bradului” (valoarea investiției: 1,6 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

– ”Dotarea căminelor culturale din localitățile Lunca Bradului și Neagra, comuna Lunca Bradului” (valoarea investiției: 0,3 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR).

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)