Liliana Muntean (Daneș): “Îmi doresc să devin primarul tuturor locuitorilor”

Liliana Muntean este propunerea Partidului Social Democrat (PSD) pentru mandatul de primar al comunei Daneș. Cel mai important proiect al candidatei social-democrate este dezvoltarea infrastructurii de apă și canal în comună. Însă un proiect care ne-a plăcut este valorificarea viti-vinicolă a zonei și, de asemenea, turistică pentru că inclusiv în Daneș e leagănul soiului Fetească Regală.

La 49 de ani, Liliana Muntean care acum este administrator de firmă, soție și mamă a doi băieți și-a propus să provoace o schimbare în comuna Daneș. Prima mutare a fost să se înscrie în PSD în urmă cu doi ani, iar acum să participe în competiția pentru mandatul de primar al comunei Daneș.

“Îmi doresc să devin un primar apropiat de oameni, de sufletul lor și de problemele care îi frământă. O apropiere care până acum nu a fost în zona noastră. Dimpotrivă, mereu a fost o dezbinare totală după principiul ”dacă nu ești de acord cu mine, ești dușmanul meu”. Eu îmi doresc să devin primarul tuturor locuitorilor comunei Daneș, nu doar al celor care m-au votat”, subliniază Liliana Muntean.

Mai mult, candidata PSD își dorește o relație cu cetățenii comunei bazată pe toleranță, dialog și respect. Cel mai important proiect pe care îl propune locuitorilor este realizarea infrastructurii de apă potabilă și canalizare pentru că sunt sate mai mici în alte comune care au apă și canalizare de ani de zile, ceea ce în Daneș lipsește. Însă nu e singurul.

“Viziunea mea pentru modernizarea comunei mai prevede realizarea mai multor parcuri de joacă pentru copii. În Daneș s-a făcut un parc de joacă, în spatele primăriei, dar, din păcate, spațiul respectiv este ținut sub cheie, sub pază. E un loc frumos, recunosc, dar nefolosit de către copii. Eu îmi propun să realizez locuri noi de joacă în fiecare sat aparținător, pentru a nu discrimina copiii și familiile acestora. După părerea mea, locurile de joacă nu trebuie să fie ținute sub cheie, astfel încât copiii să se poată bucura de ele”, punctează candidata PSD pentru funcția de primar.

Alte probleme care o preocupă pe Liliana Muntean sunt rezolvarea întăbulărilor, deschiderea unui cabinet medical în cele trei sate, dezvoltarea agroturismului și a economiei în general.

“Sunt preocupată și pun accent pe situația economică a comunei. Am în vedere sprijinirea înființării unei cooperative, dar și susținerea micilor producători și a fermierilor din Daneș. Există potențial de dezvoltare a fermelor din Daneș, un exemplu concret în acest sens fiind ferma de vaci pe care o dețin împreună cu soțul meu. Creștem 30 de vaci de lapte și 30 de capete de tineret, avem certificat de producători montani, iar la fermă avem producție de furaje și procesăm laptele, formând cum se spune un lanț închis. Prin intermediul Grupului de Acțiune Locală din care facem parte avem posibilitatea de a accesa fonduri. Un exemplu reușit în acest sens este programul ”Bucate în vecinătate” care ne ajută să ne comercializăm produsele. În comună avem mai mult de 10 ferme de vaci și de oi, iar produsele sunt comercializate la cunoștințe și unde putem. Nu există o formă de organizare, care ne-ar ajuta să ajungem mai ușor pe piață”, consideră Liliana Muntean.

Din banii obținuți din arende, Primăria ar putea amenaja câteva fântâni și să facă drumuri mai bune către pășunile date în concesiune. Dacă va ajunge primar, Liliana Muntean spune că se va ocupa și de aceste aspecte importante pentru fermieri.

Leagăn de vin. De Fetească Regală…

Am păstrat pentru final proiectul care credem că este cel mai interesant și, cu puțin efort și aplecare asupra lui, poate fi și transformat în realitate. Dar să o lăsăm pe Liliana Muntean să ne explice.

“Probabil nu multă lume știe că Feteasca Regală își are originile chiar la noi, la Seleuș. Îmi doresc să promovăm acest lucru, să ne facem cunoscuți din acest punct de vedere. Povestea este atât de frumoasă, încât este păcat că nu este promovată. Comuna noastră ar avea numai de câștigat din punct de vedere turistic și, implicit, economic dacă s-ar reuși o reconversie de viță de vie pentru a promova ceea ce a fost și ce înseamnă Feteasca Regală, pentru a reînvia Feteasca Regală la Seleuș. Pe timpuri aici existau peste 100 de hectare de viță de vie. Feteasca Regală ar putea deveni principalul punct de atracție turistică al comunei Daneș, e un proiect care mă preocupă în cel mai serios mod”, ne-a povestit Liliana Muntean.

Experimentată, onestă și înțelegătoare

Sunt câteva trăsături pe care le-am extras din mesajul pe care Liliana Muntean îl transmite alegătorilor. Candidata vorbește însă și despre echipa propusă pentru Consiliul Local Daneș.

“Mă consider o persoană foarte activă, dețin experiență în conducerea unei ferme, sunt un om onest și cred că aș fi un bun primar pentru toți locuitorii Daneșului. Totodată, candidez și la funcția de consilier local în Consiliul Local al comunei Daneș. Pregătim o echipă de consilieri locali dinamici, profesioniști în domeniile lor de activitate din categorii sociale diverse, dascăli și fermieri, oameni competenți și cinstiți, atenți la gândurile și la of-urile cetățenilor, care acoperă din punct de vedere geografic toate satele din comună. Le transmit locuitorilor din Daneș mesajul să mă voteze deoarece îmi doresc să devin un primar mai aproape de sufletul oamenilor, mai înțelegător cu problemele cetățenilor”, punctează Liliana Muntean.

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)