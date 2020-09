Noutăți despre pregătirea alegerilor locale 2020 în Mureș

Share



Instituția Prefectului – Județul Mureș a transmis luni, 7 septembrie, prin intermediul unui comunicat de presă, faptul că alături de Autoritatea Electorală Permanentă, Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Mureș și cu sprijinul unor instituții județene, sunt în plin proces de organizare a alegerilor locale, care vor avea loc în data de 27 septembrie.

Potrivit sursei citate, numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în județul Mureș care sunt înscriși în registrul electoral la data de 25 august, este de 477.760 de persoane, urmând ca în județul Mureș să existe 570 de secții de votare, cu două secții în plus față de alegerile prezidențiale desfășurate în anul 2019, întrucât înființarea noilor secții, în localitățile Livezeni și Râciu, se datorează numărului de persoane cu drept de vot din zonă, dar și pentru a asigura o distanță mai mică de 3 kilometri între secția de vot și domiciliul persoanelor cu drept de vot.

,,Instituția Prefectului, alături de toți ceilalți factori implicați în pregătirea alegerilor locale, respectă calendarul de organizare prevăzut. Suntem în permanentă legătură cu oamenii din teritoriu, din primării și birourile electorale de circumscripție locală, am organizat ședințe de instruire și avem zilnic întâlniri de lucru. Alegerile din acest an aduc o provocare în plus prin normele de protecție sanitară pe care va trebui sa le aplicăm tocmai pentru a-i proteja pe alegători, dar și persoanele din secțiile de votare. În județul Mureș vom avea alegeri bine organizate, în deplină siguranță sanitară”, a fost mesajul transmis de prefectul județului Mureș, Mara Togănel.

Organizarea alegerilor, în grafic

Până la data curentă, au fost îndeplinite toate acțiunile în ceea ce privește organizarea alegerilor din 27 septembrie, după cum urmează: s-a emis ordinul prefectului privind stabilirea numărului consilierilor locali pentru comune/ orașe/ municipii, tot prin ordin al prefectului s-a constituit comisia tehnică județeană pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale, s-a organizat ședința de instruire a primarilor și secretarilor unităților administrativ – teritoriale cu privire la sarcinile ce le revin pentru desfășurarea în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, s-au numerotat prin ordin al prefectului circumscripțiile electorale din județul Mureș, prin ordin al prefectului s-a stabilit și dimensiunea ștampilelor de control a birourilor electorale de circumscripție, s-au achiziționat ștampilele de control pentru biroul electoral de circumscripție județean și cele 102 de ștampile de control pentru birourile electorale de circumscripție locale, fiind predate către președinți, s-au prelucrat și verificat procesele verbale întocmite de birourile electorale de circumscripție cu privire la ordinea înscrierii pe buletinele de vot a candidaților și a listelor de candidați, s-au verificat machetele buletinelor de vot în urma tragerii la sorți pentru ordinea înscrierii pe buletine a candidaților și s-au transmis machetele buletinelor de vot către tipărire.

Andreea ȚIȚIU