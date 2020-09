Ovidiu Popescu (Târnăveni): ”Vreau să fac lucruri frumoase pentru oameni”

Share



În municipiul Târnăveni, propunerea PSD pentru funcția de primar este Ovidiu Popescu, un politician tânăr, integru, pregătit să modernizeze administrația publică locală a municipiului de pe malurile râului Târnava Mică.

Ovidiu Popescu are vârsta de 43 de ani, este căsătorit, cu 2 copii, de profesie medic primar oftalmolog.

”Am absolvit UMF Târgu Mureș în 2005. Rezidențiatul l-am luat în 2010, iar din 2011 sunt angajat al Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni. Din 2016 sunt medic primar la cabinetul de oftalmologie din ambulatoriul integrat, am un doctorat în medicină, în științe medicale, iar în anul 2016 am fost manager, timp de trei luni, al Spitalului din Târnăveni”, a declarat candidatul social-democrat.

A ales Târnăveniul în locul țărilor străine

Deși a avut oportunitatea de a se realiza în străinătate, așa cum au făcut mulți colegi deai săi, Ovidiu Popescu a ales să profeseze în România, destinul aducându-l la Târnăveni, oraș de care s-a îndrăgostit iremediabil.

”Am fost o generație de absolvenți de aproape 200 de medici la UMF, iar majoritatea colegilor au plecat în străinătate. Era perioada în care, fiind medic, nu prea aveai multe posibilități de realizare în România. Eu m-am încăpățânat să rămân în țară. Am văzut că la Târnăveni era un post care nu era ocupat de mai mult timp și așa a început povestea, așa am ajuns în Târnăveni. În anii respectivi făceam naveta pentru un salariu de 1.400 de lei. Acum, datorită inițiativei PSD de a majora salariile din Sănătate, salarizarea este cu totul alta, iar colegii mei încep să revină din străinătate acasă. Când am venit la Târnăveni, spitalul nu avea medic oftalmolog. Nu mi-a trebuit mult timp pentru a îndrăgi oamenii din Târnăveni și asta m-a determinat să rămân. Sunt foarte legat de Târnăveni deoarece aici m-am realizat din punct de vedere profesional, iar în această perioadă am reușit să îmi iau și doctoratul. Aici locuiesc de mai bine de un an, aici îmi doresc să muncesc și să trăiesc în continuare alături de familia mea, dar și să fac ceva pentru comunitate”, a afirmat medicul oftalmolog.

Suflu nou, idei progresiste și ambiție

În 2019, Ovidiu Popescu a intrat în politică, hotărât să aducă un suflu nou organizației PSD din Târnăveni.

”Am simțit întotdeauna că Partidul Social Democrat vine în întâmpinarea nevoilor oamenilor. Așa simt și în prezent. Faptul că am găsit o deschidere din partea colegilor de partid în a prezenta nevoile din sistemul de Sănătate a însemnat foarte mult pentru mine. Totodată, crezul partidului, care este focusat pe oameni, se potrivește foarte bine cu meseria mea de medic, cu empatia față de oameni. Intru în contact zilnic cu oameni din toate categoriile sociale și în timp am dezvoltat o relație de sinceritate și de încredere cu pacienții mei, care îmi împărtășesc și problemele lor de viață. Am citit cândva, undeva, că, dacă poți să faci bine și să nu faci, e considerat un păcat. Asta m-a determinat să mă fac medic, dar și să intru în politică, pentru a ajuta oamenii, pentru a face bine, pentru a schimba ceva în bine în favoarea oamenilor. Chiar dacă eram la început din punct de vedere politic, PSD a fost alături de mine, iar colegii au avut încredere în mine și mă sprijină în demersul meu. Fac parte dintr-o generație tânără de politicieni, vin cu un suflu nou și entuziasm, cu idei progresiste, cu ambiție multă și dorință de a realiza lucruri frumoase pentru oamenii din Târnăveni”, a mărturisit propunerea PSD la conducerea Primăriei municipiului Târnăveni.

Cei care îl cunosc, pacienți, prieteni și colegi, pot garanta pentru Ovidiu Popescu că este un om al dialogului, onest, echilibrat și deschis la inițiativele în beneficiul oamenilor.

”Voi fi deschis la orice inițiativă constructivă, îmi doresc o conlucrare pentru binele comunității cu viitorul Consiliu Local și întotdeauna voi pune interesul oamenilor pe primul loc. Am alături de mine o echipă în care se îmbină experiența și tinerețea. În cadrul PSD am găsit un colectiv de profesioniști cu experiență în domenii diverse alături de care cred că voi reuși să fac ceea ce mi-am propus pentru comunitatea din Târnăveni. Am credința că pot schimba în bine municipiul Târnăveni. Interesul omului trebuie să primeze. Sunt un om al colaborării și al conlucrării în interesul comunității. Sunt foarte multe lucruri de recuperat pentru oraș din punct de vedere al dezvoltării comparativ cu alte orașe din zonă: Luduș, Sighișoara, Blaj. Îmi doresc ca alături de viitorul Consiliu Local să dăm un aer proaspăt unui oraș înțepenit în proiecte”, a afirmat Ovidiu Popescu.

Parteneriat cu medicii de familie

Proiectul de primar al candidatului PSD este structurat pe trei piloni principali: Sănătate, Educație – Sport – Cultură și Administrație – Economie.

”În afară de problemele care s-au rezolvat la Spital, aș dori să subliniez aportul Consiliului Județean Mureș, unde PSD a avut doi vicepreședinți, care a alocat fonduri substanțiale pentru Sănătate. Numai în 2019 s-au alocat 2,1 milioane de lei pentru reparații și 5 milioane de lei pentru dotări, iar în 2020 pentru reparații s-au alocat 1,7 milioane de lei, iar pentru combaterea COVID-19 suma de 300.000 de lei. Locuitorii din Târnăveni și din localitățile vecine care vin la Spital beneficiază de investiții făcute din alocările de fonduri ale Consiliului Județean Mureș, iar recent, în 2020, a fost reabilitată canalizarea spitalului. În 2016, când am fost manager timp de trei luni la Spital, am avut discuții cu conducerea Romgaz Mediaș care s-au finalizat cu o sponsorizare de 1 milion de lei, bani din care ulterior s-a achiziționat un Computer Tomograf nou. Aveam un CT vechi, de 12 ani, cu un singur slice, iar actualul CT are 16 slice-uri. Având în vedere existența pandemiei COVID-19, consider că este nevoie de un CT mai performant, iar o prioritate a mandatului meu va fi achiziționarea unui asemenea CT mai performant, cu sprijinul viitorilor consilieri județeni PSD”, a declarat medicul oftalmolog.

Propunerea social-democraților la funcția de primar al municipiului Târnăveni își dorește și un parteneriat cu medicii de familie care să fie, în primul rând, în beneficiul pacienților.

”Pe plan național, județean și local este un deficit de medici de familie. Inevitabil, această problemă se răsfrânge asupra cetățenilor din arealul respectiv. Și la Târnăveni există un asemenea deficit, iar parteneriatul ar însemna un sprijin concret pentru aceștia, de exemplu cu spații în care să își desfășoare activitatea. Banii economisiți de către medicii de familie ar putea fi folosiți pentru achiziționarea de aparatură medicală pentru investigații diverse. Primăria are anumite spații în oraș, iar parteneriatul ar consta în amenajarea acestor spații în cabinete și încredințarea acestora medicilor de familie, contra unor sume modice”, a menționat Ovidiu Popescu.

Viziune pentru noi zone de recreere

Candidatul PSD propune locuitorilor din Târnăveni transformarea unor zone ale orașului, în prezent dărăpănate și neigienizate, în oaze de relaxare și agrement.

”Zona fostului combinat chimic din Târnăveni are aproape 90 de hectare, e privată și este un loc insalubru și periculos pentru cetățeni. În viziunea mea, situația poate fi remediată printr-un parteneriat public-privat, pentru accesare de fonduri europene pentru ecologizarea zonei. Aceeași situație o avem și în zona fostului stadion al orașului, care a devenit o șerpărie și un loc dărăpănat, năpădit de buruieni. Obiectivul a fost cumpărat de un privat, Primăria nu a participat la licitație, deși putea face acest lucru, în ideea de a dezvolta acolo o bază sportivă. În viziunea echipei PSD, soluția este un parteneriat public – privat pentru redarea zonei respective circuitului sportiv, respectiv activităților sportive de masă. În zona podului rutier peste Târnava până la podul de fier este o porțiune unde pe malul stâng se poate amenaja o zonă de agrement pentru pensionari, mame cu copii, precum și o pistă de biciclete și pentru jogging, închizându-se astfel cercul între cele două poduri. Propunerea PSD este realizarea unei punți în dreptul străzii Școlii către Spital, prin care să scurtăm drumul copiilor spre școlile din oraș și ale oamenilor care merg la piață și care în prezent folosesc podul. În același timp, am aduce un suflu nou zonei, care se poate transforma într-o zonă de recreere. Târnăveniul suferă din punct de vedere al parcurilor. Teren există, este pe domeniul public, iar proiectul poate fi realizat din fonduri proprii, fără cheltuieli mari”, a explicat Ovidiu Popescu.

Interes pentru reabilitarea școlilor

Fiind interesat de îmbunătățirea condițiilor de învățământ pentru elevii din Târnăveni, candidatul social-democrat are gânduri mari în această privință: ”În general, școlile din Târnăveni suferă în privința reparațiilor și a dotărilor, iar cel mai prost la acest capitol stau Colegiul Traian și Liceul Tehnologic unde este igrasie și cade tencuiala peste elevi. De 8 ani se tot vorbește despre fonduri europene, guvernamentale, dar nu s-a făcut nimic. Vrem să întocmim proiecte de reabilitare a școlilor din Târnăveni, astfel încât elevii să învețe în condiții decente.”

Totodată, Ovidiu Popescu scoate în evidență lipsa de inspirație a actualei conduceri a orașului în alegerea locațiilor pentru anumite investiții culturale și sociale.

“În prezent, la Târnăveni se lucrează la un Centru cultural. În opinia mea, locul lui nu ar trebuie să fie în apropierea fostei piețe de porci și atât de departe de centrul orașului. În acest Centru se intenționează mutarea Muzeului, a Bibliotecii, care acum se află ambele în zona centrală a orașului. Casa de Cultură, care acum e nereabilitată, va rămâne astfel pustie, iar soluția nu e tocmai fericită, elevii vor trebui să meargă la marginea orașului pentru a ajunge la Bibliotecă. Strada respectivă se află pe malul Târnavei și nu există acces cu autobuzul. Și blocul ANL este prost poziționat, la marginea orașului, lângă o bază de producere a cimentului”, a afirmat Ovidiu Popescu, care își dorește ca autoritățile locale din Târnăveni să găsească soluții optime de parteneriat public – privat pentru realizarea de azile pentru persoane vârstnice, dar și să inițieze proiecte noi care să aibă ca obiectiv educarea și reintegrarea socială a cetățenilor romi din municipiu.

Dezvoltarea economică, prioritară

Cel de-al treilea pilon din programul propus locuitorilor municipiului Târnăveni de Ovidiu Popescu are în vedere dezvoltarea orașului din punct de vedere economic, precum și modernizarea actului administrativ.

”Marile obiective economice din Târnăveni, mă refer la fabricile de mobilă, de ventilatoare și de cablaje sunt investiții venite la Târnăveni în timpul lui Octavian Popa, fost primar PSD al municipiului Târnăveni timp de patru mandate. Desigur, ele s-au dezvoltat în timp, însă alții se laudă că avem industrie în dezvoltare la Târnăveni. Consider că în unele zone din oraș se impune înnoirea rețelei de conducte de apă, actuala rețea fiind învechită, cu conducte uzate, vechi de câteva decenii. Problema ar putea fi rezolvată printr-un parteneriat public – privat, trebuie inițiat un dialog astfel încât interesul cetățenilor să fie pe locul 1. Odată cu finalizarea autostrăzii vom avea un avantaj major și vom putea atrage și alți investitori la Târnăveni și prin concurență salariile vor crește, iar tineretul plecat va putea reveni acasă. Mă voi lupta, în calitate de primar, pentru o serie de standarde avantajoase din punct de vedere salarial pentru forța de muncă din Târnăveni care va lucra în aceste fabrici noi. Terenuri în acest sens există. Faptul că aproape de Târnăveni se realizează o autostradă importantă, dar și faptul că drumul dintre Târnăveni și Ungheni va fi reabilitat va crește atractivitatea zonei”, a menționat Ovidiu Popescu.

Proiecte pentru satele aparținătoare

Satele aparținătoare sunt, de asemenea, pe lista de priorități a candidatului PSD la conducerea Primăriei municipiului Târnăveni.

”În satul aparținător Bobohalma s-au făcut asfaltări, dar e nevoie stringentă de un dispensar medical care să fie deservit de un medic de familie. A fost cândva un medic de familie acolo, care a fost nevoit să renunțe la spațiul închiriat, iar acum pacienții din Bobohalma merg la Târnăveni sau chiar la Adămuș. Totodată, în partea stângă a satului trebuie amenajate rigole, iar șanțurile pentru scurgerea apei, betonate. Acum e dezastru în această privință. Totodată, cred că se impun asfaltări în sat, pe străzile laterale. În Botorca, de 10 ani li se promite oamenilor că se va introduce rețeaua de apă potabilă, iar promisiunile nu au fost onorate. Echipa PSD este preocupată de standardul de viață al locuitorilor din Botorca, iar una dintre priorități va fi soluționarea acestei probleme”, a punctat Ovidiu Popescu.

Soluții pentru parcări noi

Din agenda lui Ovidiu Popescu nu lipsesc obiective cum ar fi creșterea numărului de locuri de parcare și îmbunătățirea infrastructurii rutiere.

”Municipiul Târnăveni are o problemă foarte mare cu parcările publice. În cartierele Seuca și Armatei există investitori privați care intenționează să construiască parcări private. Noi încurajăm asemenea inițiative. De asemenea, în municipiul Târnăveni mai sunt circa 50 de străzi care trebuie reabilitate, asfaltate. Asta va fi o prioritate importantă pentru locuitorii municipiului Târnăveni”, a precizat medicul oftalmolog.

Ovidiu Popescu și-a exprimat speranța ca prin negocieri cu reprezentanții mediului de afaceri și cei ai Inspectoratului Școlar Județean Mureș și ai școlilor din Târnăveni criza de meseriași din zonă să fie soluționată.

”Cu unitățile economice de pe raza municipiului Târnăveni și cu conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mureș va trebui să ducem un dialog mai bun în sensul promovării și susținerii învățământului dual, astfel încât să școlarizăm elevi corespunzător meseriilor care se cer în municipiu”, a declarat candidatul social-democrat.

Pensionarea anticipată în Târnăveni, inițiativă PSD

Nu în ultimul rând, Ovidiu Popescu a reamintit că Partidul Social Democrat a fost mereu alături de locuitorii municipiului Târnăveni, un argument în acest sens fiind amendamentul propus și susținut de senatorul PSD de Mureș Horea Soporan la Legea 263/2010 – Legea privind sistemul unitar de pensii publice privind pensionarea anticipată a locuitorilor din municipiul Târnăveni și de pe o rază de 8 kilometri în jurul orașului, din cauza poluării rezultate din activitatea trecută și cea remanentă a combinatului chimic din Târnăveni. ”Pensionarea anticipată a persoanelor din Târnăveni și din regiune din cauza poluării combinatului chimic este foarte importantă pentru locuitorii din zonă. Astfel, PSD a demonstrat că nu a uitat niciodată de oamenii din Târnăveni”, a subliniat Ovidiu Popescu.

“Sunt convins că are un viitor politic de excepție!”

Organizația PSD din Târnăveni este condusă de consilierul local Emanoil Cirlea, de profesie inginer în industria lemnului, care s-a declarat foarte mulțumit de calitatea umană și profesională a candidaților social-democrați. PSD Târnăveni propune pentru Consiliul Local o echipă redutabilă, cu multă experiență atât în profesiile de bază cât și în administrarea municipiului: ing. Emanoil Cirlea, cu vastă experiență în domeniul industrial și un mandat de consilier, jurist Florin Sim, 8 ani viceprimar al municipiului, prof. Lucreția Grec, director coordonator al celor șase grădinițe din Târnăveni, cu experiență în psihologie educațională, ing. Ciprian Cândea, tânăr director de firmă privată, ing. Constantin Usuc, întreprinzător privat, biolog, inginer și profesor de gradul 1, Mariana Ciacoi, ing. ec. Florin Marcu, care manageriază activitatea de producție în cea mai mare societate de gaze naturale, cu două mandate de consilier, ec. Armina Mândroiu, cu un mandat de consilier, cu experiență deosebită în management, ing. Ioan Tiberiu Tet, cu experiență în agricultură și reglementări APIA.

”PSD aduce în fața alegătorilor oameni angrenați în activitățile ce țin de o bună administrare a orașului, cu experiență pe domenii și în cadrul Consiliului Local. Noi oferim această experiență pentru dezvoltarea municipiului și nu povești despre aceasta”, a declarat Emanoil Cirlea.

“O cunosc pe dna Dumitrița Gliga din activitatea deosebită a grupului de tineri social-democrați mureșeni cât si ca manager de succes al grupului de firme “Gliga”, în dezvoltarea brandului international, în construcția viorilor “Gliga”, activități în agricultură, in domeniul social etc., unde, în tot ce face, pune tot sufletul. Este un om politic tânăr, cu o educație și o pregătire excepționale, cu abilități deosebite în management, un om echilibrat și un om al dialogului, ceea ce nu e puțin lucru. Sunt convins că are un viitor politic de excepție!”, a conchis liderul PSD Târnăveni.

Investiții pentru Târnăveni în guvernarea PSD (2016-2019):

– ”Reabilitare și modernizare străzi din municipiul Târnăveni” (valoare: 4,4 milioane de lei, sursa de finanțare PNDL 1);

– ”Modernizare drum comunal DC 83 curpins între DN 14A și satul Bobohalma în municipiul Târnăveni” (valoare: 4,5 milioane de lei, sursa de finanțare PNDL 2);

– ”Construire pod rutier nou peste râul Târnava Mică – municipiul Târnăveni” (valoare: 8,3 milioane de lei, sursa de finanțare PNDL 1);

– ”Așezământ cultural” (valoare: 5,5 milioane de lei, sursa de finanțare CNI);

– ”Sală de sport” (valoare: 5,7 milioane de lei, sursa de finanțare CNI).

