Despre magia literaturii, cu Ioana Nicolaie

Reprezentanții Asociației Podium au anunțat faptul că penultima întâlnire dintre autori contemporani și elevi din cadrul ediției din acest an a proiectului ,,Scriitori la școală” va avea loc vineri, 6 noiembrie, având-o ca invitată pe prozatoarea și poeta Ioana Nicolaie, care va vorbi despre aventura scrisului cu elevi al Liceului Vocațional de Arte din Târgu Mureș, prin amabilitatea doamnelor profesoare Romana Pantea, Valeria Cioată și Ioana Păcurar.

,,Ioana Nicolaie s-a născut în Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud. A publicat mai multe volume de versuri (”Poză retuşată”, ”Nordul”, ”Credinţa”, ”Cenotaf”, ”Autoimun” – desemnat de către USR „Cartea Anului“ 2013), antologia ”Lomografii”, patru romane (”Cerul din burtă”, ”O pasăre pe sîrmă”, ”Pelinul negru” – finalist la opt cele mai importante premii literare, câștigător al Premiului pentru proză decernat în 2017 de Revista Ateneu; desemnat Cartea Anului în 2018 de către „Cititorul știe mai bine“ – și Cartea Reghinei, câștigătoare a Premiului Radio România Cultural pentru Proză 2020, a Premiului Național pentru Proză Iași, a Premiului Agenția de Carte și a Premiului Observator lyceum pentru proză în cadrul Galei Premiilor Observator Cultural 2020) și literatură pentru copii (”Aventurile lui Arik”, „Arik și mercenarii”, ”Ferbonia”, ”Vertijia”, ”Călătoria lui Medilo”, ”Spionul KME” și, sub pseudonimul Robert Ersten, ”Cum am supraviețuit clasei a VIII-a”). A fost nominalizată la premii naționale și internaționale, cel mai important fiind Eastern European Literature Award. Volumul ”Nordul” a apărut în germană, în 2008, ”Cerul din burtă” a fost publicat în suedeză (2013), în bulgară (2014) și în germană (2018), iar ”O pasăre pe sârmă” s-a tradus în sârbă. ”Autoimun” a apărut în bulgară în 2016. A fost inclusă în douăzeci și patru de volume colective românești (”Ferestre 98”, ”40238 Tescani”, ”Cartea cu bunici”, ”Intelectuali la cratiță”, ”Cartea simțurilor”, ”Bucureștiul meu”, ”Scriitori la poliție” etc.) și în numeroase reviste și antologii străine (”Poésie 2003: Roumanie, territoire d’Orphée”, ”New European Poets”, ”An Anthology of Contemporary Romanian Poetry” etc.). Invitată pentru lecturi și conferințe la numeroase festivaluri naționale și internaționale de literatură. Selecţii din versurile autoarei au apărut în Franţa, Anglia, Germania, Austria, Mexic, Canada, Suedia, Polonia, SUA şi Bulgaria. Este membră a Uniunii Scriitorilor din România și a PEN România”, se menționează în comunicat.

Andreea ȚIȚIU