Ministrul Transporturilor, confirmat cu COVID-19! Soós Zoltán și Péter Ferenc, contacți cu Lucian Bode?

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode a anunțat miercuri, 4 noiembrie, prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook, faptul că a fost confirmat cu noul coronavirus, fiind în prezent izolat la domiciliu.

,,În urma unor analize periodice pe care le-am făcut în cursul acestei zile, în această seară am primit rezultatul ultimului test pentru diagnosticarea COVID – 19 și, din nefericire, acesta a fost unul pozitiv. Din clipa în care am aflat rezultatul testului am urmat toți pașii ceruți de protocol. În acest moment m-am izolat la domiciliu, mă simt bine, nu prezint simptome specifice și am încredere că, în cele din urmă, totul va bine. Vă urez multă sănătate, tuturor!”, este mesajul transmis în cadrul postării.

În aceeași zi de miercuri, primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, și președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, anunțau, într-o conferință de presă, că în ziua anterioară, respectiv marți, 3 noiembrie, au efectuat o vizită de lucru la sediul Ministerului Transporturilor, unde s-au întâlnit cu conducerea Ministerului și cu reprezentanți ai mai multor foruri din domeniul infrastructurii.

Andreea ȚIȚIU