,,Teatru la tine în școală”, pentru elevii din Târgu Mureș

Asociația pentru Teatru Liviu Rebreanu, în parteneriat cu Teatrul Național din Târgu Mureș, oferă în perioada septembrie – noiembrie 2020 un program inedit, intitulat ,,Teatru la tine în școală”, prin intermediul căruia elevii claselor a XII-a din colegii naționale și licee vor avea posibilitarea de a interacționa, în cadrul orelor de literatură română, cu actori ai Companiei ,,Liviu Rebreanu”.

Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presă al Teatrului Național din Târgu Mureș, proiectul are menirea de a-i apropia pe tinerii elevi de literatură, printr-o serie de activități, noțiuni specifice teatrului, și include două părți importante. Prima parte presupune întâlniri între elevi și actori, regizori, desfășurate sub forma unor ateliere de lectură. A doua parte presupune întâlnirea elevilor cu o lucrare de Ion Luca Caragiale studiată la clasă, dar sub forma unui spectacol, în urma căruia vor avea loc discuții și dezbateri.

”Actorii care vor colabora cu elevii sunt: Nicu Mihoc, Dan Rădulescu, Loredana Dascălu, Mihai Crăciun, Laura Mihalache, Csaba Ciugulitu, Costin Cavază, Bianca Fărcaș, Ale Țifrea, Cristian Iorga, Dana Pancu și Ștefan Mura, aceştia fiind împărţiţi în patru echipe”, au transmis reprezentanții Teatrului Național din Târgu Mureș.

Un sprijin instituțional în realizarea acestui proiect este oferit de către Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Primăria Municipiului Târgu Mureș, Azomureș și Romgaz.

Din cauza situației epidemiologice actuale, proiectul se va desfășura online întrucât unitățile de învățământ au fost închise.

Alexandra HAJA