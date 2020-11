INTERVIU. JCI Târgu Mureș, mentorat în consultanță pentru tineri întreprinzători

Share



Ana Maria Vodă s-a înscris în toamna anului 2019 la cel de-al doilea Masterat în domeniul de studii Tehnologia Informației și tot în această perioadă a decis să se înscrie în organizația Junior Chamber International (JCI) Târgu Mureș. Organizația JCI Târgu Mureș sprijină dezvoltarea tinerilor întreprinzători, având ca scop crearea unui cadru favorabil în care profesioniști și antreprenori, din diverse domenii de activitate, au posibilitatea de a se dezvolta permanent.

În prezent, în cadrul acestei organizații Ana Maria Vodă este project manager și consideră că organizația i-a oferit multe oportunități, de la coordonarea unei echipe până la realizarea de proiecte pentru comunitate, unul dintre acestea vizând acordarea de mentorat în consultanță.

Reporter: Ce ne puteți spune despre inițierea de către JCI a programului de mentorat în consultanță?

Ana Maria Vodă: Din punctul meu de vedere cred că acestă inițiativă din partea JCI Târgu-Mureș în colaborare cu mentorul programului Jors Ilariana Maria, a fost una inovatoare și de succes. Chiar dacă în piață există multe firme de consultanță, nu există un program de mentorat prin care să înveți tainele consultanței. Unele firme, din păcate, și-au făcut un obicei în a oferi servicii slabe în ceea ce privește consultanța. În acest program am învățat cum să nu facem asta. Mai întâi de toate în acest program de mentorat am învățat etica și ”lemnoleza” proiectelor, programelor și finanțărilor, adică limba consultanței. Spre deosebire de alte domenii, mulți termeni au sens diferit în funcție de program, sursa de finanțare, tematica, etc. Există posibilitatea ca proiectele să pice, inclusiv clientul să piardă banii din cauza unei diferențe de sens sau interpretare prin simplul fapt că respectivul consultant nu a acordat suficient timp studiului. Este primordial să fim atenți la fiecare detaliu.

Rep.: Care este principalul scop al acestui program?

A.V.: Principalul scop este de a susține tinerii antreprenori prin dezvoltarea abilităților din sectorul consultanței în management și înțelegerea politicilor naționale și internaționale cu privire la finanțările nerambursabile.

Rep.: Care au fost temele abordate în timpul programului?

A.V.: Temele abordate au fost multe, de multe ori refăcute și nu au fost deloc ușoare. Am avut teme privitoare politicilor publice, crearea unei societăți, matricea cadru logic, abordarea logică a unui proiect, programele de finanțare, cheltuieli eligibile: capital de lucru versus investiții, arhitectura instituțională a unui program, mixul de marketing, etc.

Rep.: Care au fost activitățile promovate în cadrul acestui program?

A.V.: Activitățile promovate cred că au fost în strânsă legătură cu capacitatea de a învăța să ne căutăm singuri informația, de a fi extrem de atenți la detalii, mai ales la întocmirea dosarelor de achiziție, de a vorbi pe înțelesul clientului și ai oferii servicii de calitate.

Rep.: Care a fost atitudinea participanților?

A.V.: Fiecare participant a fost interesat de ceea ce se studia. Am văzut multă seriozitate din partea fiecăruia. Pe această cale doresc să îi felicit pe toți participanții pentru efortul depus și seriozitatea de care au dat dovadă. Nu este ușor să vii cu mașina din Timișoara sau din Galați până în centrul țării, dar fiecare au văzut dincolo de efortul depus. Consider că am fost o echipă excelentă, fiecare aducând experiența lui dintr-un anumit domeniu și experiența lui de viață. Ne-am completat foarte bine, like a perfect puzzle.

Rep.: Care au fost rezultatele programului?

A.V.: Programul a avut o rată de promovare de 100%. Toți cei 7 tineri consultanți din Brașov, București, Galați, Timișoara și Târgu-Mureș au finalizat cu succes programul, înființându-și fiecare, propria firmă de consultanță.

Rep.: Având în vedere situația epidemiologică actuală, cum s-a desfășurat programul?

A.V.: Programul a început în luna mai și s-a încheiat la început lunii noiembrie. În fiecare duminică au avut loc întâlniri online, cu excepția celor trei weekend-uri când ne-am întâlnit fizic. Cele trei întâlniri fizice au fost în Cârțișoara, județul Sibiu, în Slănic-Prahova, iar ultima întâlnire a avut loc în Târgu Mureș. Programul a fost ușor decalat din cauza situației impuse de COVID-19, dar am reușit să facem posibile întâlnirile de grup, respectând normele de siguranță.

Rep.: Ce mesaj le transmiteți persoanelor interesate de program?

A.V.: Îi încurajez pe cei interesați, să aplice la un asemenea program de mentorat, dacă își doresc o carieră în consultanță. Vor avea suport pe tot parcursul programului și cel mai important este faptul că vor avea un mentor foarte bine pregătit. Jors Ilariana Maria are peste zece ani de experiență în acest domeniu și chiar și după finalizarea programului încă mai trimite informații despre ceea ce nu am reușit să cuprindem în program, dar care este necesar în etapele de consiliere.

Este esențial ca participanții să știe de la început că este un program intensiv care presupune mult studiu individual și responsabilitate. De asemenea, trebuie să ia în calcul alocarea a minim două ore pe săptămână pentru întâlnirile online, alocarea a mai multor ore de studiu și cercetare și să le placă să călătorească în țară pentru cele trei întâlniri de grup care sunt obligatorii. Pentru înscrieri îi rog să urmărească și pagina JCI Târgu-Mureș. Cel mai probabil vom da startul la înscrieri pentru a doua ediție a programului, după data de 15 decembrie.

Rep.: În calitate de participant, considerați că acest program a contribuit la experiența dumneavoastră profesională?

A.V.: Consider că mi-am îmbunătățit cunoștințele legate de proiecte, de scrierea unui proiect pe fonduri europene. Am învățat pașii necesari pentru a-mi întemeia o firmă, am acumulat multe cunoștințe noi precum, politicile europene, clasificarea întreprinderilor, interpretarea unui ghid pe un anumit program și multe altele. Această experiență a contribuit la creșterea aptitudinilor mele în plan profesional cât și accesul la o rețea de consultanți din țară și aici mă refer la minunata echipă care s-a creat în cadrul proiectului. O parte dintre ei s-au oferit să ajute la cea de-a doua ediție, ceea ce mă bucură nespus de mult, în calitate de viitor coordonator al acestui proiect.

A consemnat Alexandra HAJA