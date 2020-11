Deputatul Vass Levente (UDMR), a 7-a inițiativă legislativă medicală care devine lege

Share



Monitorul Oficial al României a publicat vineri, 20 noiembrie, Legea pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003. Actul normativ a fost inițiat de dr. Vass Levente, deputat UDMR de Mureș și secretar al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, și prevede acordarea dreptului pacienților asigurați prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) de a beneficia, cu titlu gratuit, de investigații de screening, la solicitare proprie, pe baza unei trimiteri de la medicul specialist sau medicul de familie ori odată cu încadrarea într-un grup de risc.

Importanța prevenției secundare

Concret, actul normativ prevede două modificări, după cum urmează: la articolul 1, după litera f, se introduce o nouă literă, litera g (”prin screening se înțelege examinarea inițială de prezumție sau stabilirea existenței reale a bolilor sau a altor caracteristici biologice ori comportamentale într-o populație care constă în aplicarea unuiansamblu de procedee și tehnici de investigație în scopul descoperirii și evidențierii lor într-un stadiu incipient”), iar după articolul 2 se introduce un nou articol 2.1 (”pacienții asigurați prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu dreptul la investigații gratuite de screening la justa solicitare proprie din momentul încadrării în grupul de risc sau pe baza unei trimiteri de la medicul specialist”).

”Este o modificare legislativă care dorește să introducă screeningul în Legea drepturilor pacientului. Până acum screeningul nu a apărut ca și terminologie. Dreptul la prevenția secundară nu a apărut și nu era prezent în Legea drepturilor pacientului. Toată lumea vorbește și a vorbit despre importanța prevenției, de sceeening, dar efectiv legislația era foarte deficitară. Dorința mea de a introduce în Legea pacienților și Legea drepturilor pacienților ține de o strategie. Dacă am reușit să introducem în această lege terminologia de screening, apoi am introdus prin această modificare și textul privind dreptul tuturor asiguraților de a beneficia de screening, de proceduri de screening, de intervenții de screening atunci când ajung într-un grup de risc din punct de vedere al apariției unei boli sau când medicul de familie sau medicul de specialitate consideră că acest om din punct de vedere al antecedentelor familiale sau a condițiilor de muncă ajunge într-un grup de risc, să aibă posibilitatea de a efectua aceste investigații. Ne dorim să reușim în continuare ca în primăvara anului viitor să introducem și în Legea cadru 95/2006 sau în orice eventuală Lege nouă a sănătății și în contractul cadru metodologia prin care conform acestei modificări legislative fiecare pacient să aibă dreptul la finanțarea acestor investigații”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, deputatul Vass Levente care bifează astfel în mandatul 2016-2020 cea de-a 10-a inițiativă (din care 7 în domeniul sănătății) proprie care devine lege.

Exemplu concret

Dr. Vass Levente a prezentat și un exemplu concret care demonstrează utilitatea modificării legislative: ”Un bărbat să zicem de 50 de ani cu sau fără antecedente de familie de cancer de colon va putea să beneficieze la proprie inițiativă de rectocolonoscopie. Chiar dacă dumnealui plătește din buzunarul propriu această investigație, să poată să beneficieze din punct de vedere medical jusitifcat și apoi să poată să recupereze banii plătiți de la casele județene de asigurări de sănătate. Până acum, legile pe sănătate conțineau aceste investigații și gratuitatea lor și se puteau efectua la acei oameni care prezentau simptomatologie. De acum încolo, acești pacienți o să aibă dreptul de a cere aceste investigații din propria inițiativă sau la cererea medicului de familie sau de altă specialitate chiar dacă nu au niciun simptom. Sunt efectiv oameni sănătoși, posibil bolnavi numai.”

Sănătatea din România, subfinanțată

Totodată, secretarul Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților a subliniat că noul act normativ va avea un impact financiar pozitiv asupra sistemului de sănătate.

”Prin screening și prin depistarea precoce a îmbolnăvirilor este demonstrat că după patru paciente tratate de exemplu de cancer mamar dacă depistarea ar fi mult mai precoce și în stadii mult mai incipiente atunci ar rămâne în 2-3 ani bani pentru tratamentul mult mai performant a încă două-trei femei care se îmbolnăvesc de cancer mamar. Ar fi într-adevăr un beneficiu real, nu numai oamenilor, ci și sistemului medical care și așa se confruntă cu o subfinanțare cruntă”, a afirmat dr. Vass Levente.

În prezent, a mai arătat deputatul UDMR de Mureș, în România finanțarea sănătății per cap de locuitor este de 700 de euro/an, sumă mult inferioară altor sisteme de sănătate europene.

”Avem 700 de euro per an pe cap de locuitor – finanțarea sănătății, pe când țări precum Germania, Franța, Anglia, Elveția cheltuie anual între 6.700 până la 9.000 de euro per cap de locuitor pentru finanțarea sistemului sanitar. Unde suntem noi cu cei 700 de euro față de aceste state?”, a punctat dr. Vass Levente.

Alex TOTH