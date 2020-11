Elevii de la „Lucian Blaga”, în competiția „Juvenes Translatores”

Share



Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” din Reghin va participa joi, 26 noiembrie la Concursul European de Traduceri „Juvenes Translatores”, competiție organizată de Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene.

„Este primul an când am fost selectați pentru acest concurs european de renume care desemnează cei mai buni traducători din UE. Este un concurs cu o miză foarte mare, iar dacă ne uităm la foștii câștigători, vom descoperi traducători și interpreți, dar și politicieni, scriitori și lideri de opinie”, ne-a declarat profesoara Cristina Drescan din cadrul Catedrei de Limbi Moderne a Liceului Tehnologic „Lucian Blaga”.

Echipa care va reprezenta Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” este formată din elevele Dorotea Mailat, clasa a 12-a C, limbă de concurs Engleză- Română, Amalia Peter, 11-a A, Engleză- Română, Sarah Bejan, 11-a C, Română-Engleză, Biro Szende, 11-a B, Engleză-Maghiară, și Somodi Denise, 11-a A, Franceză-Română.

Echipajul Liceului Tehnologic„Lucian Blaga” la concursul „Juvenes Translatores” (Sursă foto: Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin )

„Scopul acestui concurs îl reprezintă promovarea limbilor străine în școli și dezvoltarea aptitudinilor pentru a îmbrățișa meseria de traducător/interpret. Tema din acest an a concursului este: “Navigating in challenging times – together we are stronger” (,,Cum să ţinem piept vremurilor dificile – împreună suntem mai puternici”. , a precizat Katinka Kosztan, profesoară de limbi străine în cadrul Liceului Tehnologic „Lucian Blaga”.

Regulamentul de concurs

De remarcat este faptul că elevii pot decide limba textului sursă și în ce limbă doresc să îl traducă, condiția este să fie dintre limbile oficiale ale UE. Profesorul coordonator al fiecărei școli trebuie să înscrie școala pe o platformă, apoi urmează etapa selecției – fiind efectuată în mod aleatoriu cu ajutorul calculatorului.

În etapa următoare se califică 705 școli din statele membre UE, numărul școlilor participante din fiecare țară este egal cu numărul de locuri deținut de țara respectivă în Parlamentul European (33 în cazul României). Dacă școala este selectată, poate desemna 2-5 participanți la concurs. Elevii pot fi de orice naționalitate, însă trebuie să aibă vârsta de 17 ani. (născuți în 2003 pentru ediția 2020 a concursului)

„Ediția din acest an se desfășoară pe platforma oficială a Concursului și prin videoconferință , deoarece din cauza situației generate de Covid-19 foarte multe școli din UE sunt închise. Participanții au dreptul de a folosi dicționare tip carte și trebuie să încarce traducerile pe platform. Se alege cea mai reușită traducere din fiecare țară, dar pot fi obținute si Mențiuni Onorabile”, a declarat Katinka Kosztan

Câştigătorii – câte unul din fiecare ţară – vor fi anunţaţi până la începutul lunii februarie 2021. În cazul în care condiţiile o vor permite, ei îşi vor primi premiile în primăvara anului 2021 în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Bruxelles.

,, Sunt foarte încântată, că a 7-a încercare a fost cu noroc și Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” se numără printre cele 705 școli din statele membre UE, care au fost selectate să participe la Concursul European de Traduceri destinat elevilor, Juvenes Translatores 2020. Concursul este organizat de Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene pentru elevii de 17 ani, care sunt interesați de limbile străine și de traduceri în general. Conform regulamentului, școala selectată poate nominaliza între 2-5 particpanți – la liceul nostru s-au înscris 16 participanți, deci s-a impus organizarea unei Preselecții. Concursul European se va desfășura pe 26 noiembrie 2020 pe platforma oficială destinată evenimentului și prin videoconferință MEET.”, a precizat Kosztan Katinka, profesor coordonator.

”Cale de acces către lumi diferite”

,, Cuvintele sunt prețioase. Învățarea unei limbi ne deschide un întreg univers de cuvinte noi care ne oferă acces către inima unui popor. Eu am auzit de acest concurs prin intermediul profesorilor și am decis să particip deoarece cunoașterea unei limbi străine mi se pare o cale de acces către lumi diferite, un mod de a le cunoaște și a le înțelege. M-am înscris pentru două secțiuni, iar la preselecții am tradus atât din engleza, cât și din franceză- totuși calificarea am obținut-o pentru traducerea realizată din engleză în română. ”- Dorotea Mailat

Oportunități pentru viitor

“Particip la concursul Juvenes Translatores pentru că engleza este materia mea preferată, și îmi place să îmi testez abilitățile. Am aflat de concurs de la profesoarele mele de engleză, care mă ghidează și mă susțin. Genul acesta de concurs este preferatul meu. Mă simt norocoasă că am trecut de etapa preselecțiilor. Este un concurs important pentru mine, care sper să-mi deschidă mai multe oportunități pe viitor” – Sarah Bejan.

Alin ZAHARIE