Dumitrița Gliga: Să fim onești cu noi înșine, cu tot ce facem și cu originile noastre

Președinte interimar al Partidului Social Democrat Mureș și primul loc la Camera Deputaților, Dumitrița Gliga, este un antreprenor de succes, care și-a clădit cariera pe orele îndelungate petrecute învățând și muncind. Așa a deschis drumuri noi în afaceri, în sport, în politică, fidelă crezului său că ”Nu există nu se poate”. Cum se vede Dumitrița Gliga, aflați din interviu.

Reporter: Cum ați devenit ceea ce sunteți astăzi, cum v-ați modelat?

Dumitrița Gliga: Sunt două aspecte care consider că mă definesc: educația și munca, pentru că de mică mi-a plăcut să învăț și să mă implic în diverse activități ale companiei familiei. Am absolvit liceul la Reghin, apoi am studiat, la Cluj-Napoca, Drept și Jurnalistică, pentru ca mai târziu, pentru a manageria mai competitiv afacerile pe care le coordonez, am urmat Științe Economice în Târgu Mureș.

Cum aminteam deja, îmi place să muncesc. Am fost educată cu un mare respect pentru muncă, elevă fiind am lucrat în atelierul de șlefuit viori, țineam legătura cu clienții din străinătate sau din țară, am fost la târguri naționale și internaționale cu Viorile Gliga. În facultate, am lucrat la Studioul de Radio Târgu Mureș și m-am ocupat și de marketingul Gliga Companies, la care nu am renunțat nici astăzi. Mai târziu, din drag de pământul strămoșesc, am început să mă ocup de Fermele Gliga. Lucrăm în momentul de față peste 1.000 de hectare de teren și deținem, de asemenea, două ferme zootehnice.

Reporter: Care considerați că a fost cea mai mare provocare pe care ați avut-o în viață și cum i-ați răspuns?

Dumitrița Gliga: Provocări am avut în multe, dar cea pe care mi-o amintesc cu drag e de acum 25 de ani. Eram în clasa a IX-a, am fost invitați să participăm cu o expoziție de viori la prima ediție a Festivalului “George Enescu”, în foaierul sălii Al. Ioan Cuza de la Palatul Parlamentului. Implica multe cheltuieli pentru noi, dar am acceptat provocarea.

Marele concert din cadrul festivalului era susținut de Sir Yehudi Menuhin, elevul lui George Enescu. Ne-am gândit acolo, pe loc, ascultând la ușile închise marele concert, că ar fi extrem de important să aflăm părerea marelui maestru despre o vioară Gliga și să îl invităm să viziteze expoziția. După refuzul categoric primit din partea organizatorilor, m-am strecurat la propriu în culise, în ciuda securității la cel mai înalt nivel… Dar am reușit să ajung la ușa unde era așteptat Maestrul și am intrat în vorbă cu o doamnă englezoaică, căreia i-am povestit despre viorile noastre.

În momentul în care a sosit Sir Yehudi Menuhin, ea m-a prezentat imediat, iar dânsul și-a exprimat categoric dorința prioritară de a-l cunoaște pe tata și a vedea o vioară a unui tânăr maestru lutier român. Așa am făcut poza care a marcat ascensiunea viorilor Gliga în lume în următoarea perioadă, alături de scrisoarea de recunoștință primită ulterior din partea celebrului violonist.

Reporter: Ce înseamnă pentru dumneavoastră familia și care sunt valorile care v-au fost transmise?

Dumitrița Gliga: Viața și oamenii din jurul meu ne-au demonstrat că și visele se pot împlini: marca Gliga este înregistrată la Geneva, recunoscută în rândul instrumentiștilor la nivel mondial. Important este să fim onești cu noi înșine, cu tot ceea ce facem și, nu în ultimul rând, cu originile noastre. Părinții și bunicii sunt cei care ne-au format pe toți, care ne-au făcut oameni, cum s-ar spune. De la bunici am învățat respectul pentru pământ și rodul lui, lemnul.

Reporter: Cum v-ați adaptat noului statut de a fi în prim-plan, după o carieră îndelungată, bogată, marcată de multă muncă, însă nu atât de cunoscută publicului larg?

Dumitrița Gliga: Am crescut cu oameni, am fost educată că ei sunt întotdeauna pe primul plan și că trebuie să facem tot ce putem ca să fie mulțumiți. Am considerat întotdeauna că de la oricine ai ceva de învățat și trebuie fiecare respectat, indiferent de profesie sau mediul social din care vine. Am cunoscut de la oameni simpli de la țară, la diverse personalități în plan național și internațional, care veneau să ne viziteze fabrica, dar într-adevăr erau doar din diverse domenii profesionale în care eram implicată. Politica mi-a dat o altă perspectivă care vine în completare cu pasiunile descoperite în ultimii ani, diplomația și promovarea corectă a țării noastre în mediile influente din lume. Am cunoscut județul mult mai bine, comunitățile și problemele specifice fiecărei zone și generații de vârstă, ale mediului de afaceri pe mai multe domenii, problemele producătorilor locali. E o provocare să pot îmbunătăți cadrul legal – prin susținerea unor amendamente la legi existente sau prin implicare în noi legi, care să ajute direct oamenii și toate aceste domenii.

