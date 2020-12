Viitorul guvern liberal va reabilita sistemul sanitar, transporturile și agricultura

Share



Reporter: Ne puteți spune câteva dintre obiectivele propuse și îndeplinite de Guvernul liberal în aceste 13 luni de guvernare?

Ervin Molnar, președintele PNL Târgu Mureș: România se confruntă cu cea mai gravă criză din ultimii 30 de ani, iar în acest context Partidul Național Liberal a avut curajul de a-și asuma răspunderea guvernării și a ales să nu lase țara la greu. Astfel, în ciuda situației actuale, PNL a demonstrat că România se poate dezvolta și că greșelile trecutului pot fi corectate.

De mai bine de 8 luni ne luptăm cu pandemia generată de noul Coronavirus, iar fosta guvernare PSD a lăsat stocuri zero la medicamente și echipamente, lipsa unor protocoale pentru a acționa în cazuri de pandemie, însă am reușit să ne reorientăm și, într-un timp foarte scurt, am elaborat noi măsuri strategice. Criza sanitară este dublată și de cea economică, dar PNL a reușit, prin strategiile elaborate de specialiștii săi, să păstreze locurile de muncă, iar datele Institutului Național de Statistică arată că acum sunt cu 15.000 mai mulți anagajați decât la începutul anului. Mai mult decât atât, pentru a susține economia, încă de la preluarea Guvernului, PNL a decis eliminarea taxelor impuse de PSD, o adevărată corvoadă pentru companiile românești. Anul acesta a însemnat și o creștere cu 14% a pensiilor, cea mai mare creștere din ultimii 20 de ani, România fiind singurul stat din Uniunea Europeană care a reușit să facă acest lucru în contextul crizei actuale. Actualul Guvern a lansat cel mai îndrăzneț program de investiții, ”Reclădim România”, iar PNL oferă garanții, certitudini, competență, seriozitate, viziune, parteneriate strategice, fructificarea pozițiilor pe care le are România în toate structurile internaționale.

Din discuțiile purtate în ultimele zile cu mureșenii și târgumureșenii am aflat că nu mai au încredere în instituțiile statului, lucru de înțeles în contextul în care PSD doar a lansat promisiuni fără a le îndeplini. Oamenii mi-au spus că își doresc un sistem sanitar pe care să se bazeze, își doresc siguranță economică și stabilitate. Da, România are nevoie de spitale, de infrastructură de transport, de educație, de agricultură. Guvernul liberal, prin toate acțiunile întreprinse în acest an, este garanția că promisiunile devin realitate, tocmai de aceea, în scurt timp, Târgu Mureșul și Mureșul vor redeveni zone de interes economic și turistic. Mai mult decât atât, atragerea de fonduri pentru investiția în infrastructura de transporturi și în sistemul sanitar reprezintă o prioritate pentru viitorul guvern PNL. Știm că ne putem baza pe sprijinul Guvernului Orban, primul în ultimii 30 de ani, care a reușit să atragă alocări majore de fonduri care vor putea fi investite în toate domeniile deficitare.

Reporter: Infrastructura de transport este importantă pentru dezvoltarea economică a țării. Care sunt planurile PNL pentru următorul mandat și care sunt lucrările care vizează Târgu-Mureșul pe care le va implementa?

Ervin Molnar: Noul Guvern își propune ca în mandatul 2021-2024 să construiască peste 1.000 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres. În trei ani de guvernare, PSD a reușit să dea în trafic doar 96 de kilometri de autostradă, în timp ce până la finalul acestui an guvernarea Orban, în doar 13 luni, va pune în funcțiune 96 de kilometri de autostradă. Există o serie de acțiuni care vor fi întreprinse imediat după alegeri care îi vizează direct pe mureșeni. Printre acestea se numără finalizarea autostrăzii A3, tronsonul Târgu Mureș – Câmpia Turzii și lucrările la centura ocolitoare a orașului nostru, lăsată de izbeliște de guvernul PSD – ALDE – UDMR. Fondurile europene necesare vor fi obținute prin Programul Operațional Infrastructură Mare pentru realizarea drumului de legătură dintre Corunca (E60) și intrarea pe Autostrada Transilvania – strada Gheorghe Doja. Un prim pas în acest sens a fost deja făcut de către ministrul liberal al Transporturilor, Lucian Bode. Astfel, pe 2 noiembrie 2020 a fost semnat Ordinul de ministru prin care s-a aprobat parteneriatul de implementare a acestui proiect major între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Municipiul Târgu Mureș.

Tot din planul de reabilitare locală face parte și modernizarea transportului public care, în acest moment, în Târgu Mureș, dar și în multe localități din județ, arată deplorabil. O variantă eficientă o constituie mijloacele de transport full electric și hibrid care pot fi implementate cu ușurință.

Prin activitatea de deputat voi contribui la dezvoltarea unor programe destinate atragerii de fonduri structurale și de coeziune, fonduri rambursabile, parteneriate public-private și alocări multianuale de buget care vor fi folosite în scopul dezvoltării constante a infrastructurii de transport: modernizarea terminalelor de pasageri și cargo din cadrul Aeroportului Internațional Transilvania, reabilitarea căii ferate Deda – Târgu Mureș – Războieni, modernizarea gării din Deda și crearea Centrului Intermodal de transport rutier la Ungheni.

Reporter: Cu toții am simțit durere și revoltă referitor la drama de la Piatra Neamț, iar dumneavoastră sunteți unul dintre cei care au afirmat că sistemul sanitar trebuie reabilitat de urgență. Care sunt măsurile pe care guvernul Orban le va lua în acest domeniu?

Ervin Molnar: Drama petrecută la Piatra Neamț ne-a făcut, încă o dată, să realizăm că sistemul sanitar românesc este în colaps. Nu există nicio scuză pentru felul în care acest sistem a ajuns din cauza unei administrații defectuoase. PSD a lăsat instituțiile sanitare, la nivel național, fără medicamente și aparatură, cu protocoale neadaptate situațiilor actuale. Pe fondul acestor grave erori, guvernul Orban acționează asumat și a reușit să semneze într-un timp record contractele pentru construirea primelor trei spitale regionale, cu o valoare totală de 1,64 miliarde de euro. Este vorba de Spitalele Regionale de Urgență Cluj, Iași și Craiova. La Târgu Mureș se va construi un centru de arși în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență. În acest moment, investiția se află în faza de finalizare a studiului de fezabilitate, iar construcția, care va avea o suprafață de 24.557 de metri pătrați, va include un centru de mari arși cu 6 boxe destinate acestora, o secție de Terapie Intensiva cu 72 de paturi și un bloc operator cu 25 de săli de operații și diferite spații sanitare. O astfel de unitate va putea deservi nu doar populația municipiului și județului, ci va putea fi utilizată și în cazuri precum cel de la Piatra Neamț. Astfel, ne vom putea trata corespunzător pacienții în țară și nu va mai fi nevoie de transferuri medicale în clinici din străinătate.

De-a lungul anilor, Târgu Mureșul a fost considerat un centru medical de renume, însă a fost surclasat de alte orașe în care s-a acordat o atenție sporită dezvoltării sistemului sanitar. Astfel, se impune în cel mai scurt timp reabilitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență și dotarea acestuia cu aparatură de ultimă oră. Complementar efortului investițional în infrastructura națională de sănătate, Guvernul susținut de Partidul Național Liberal va acorda o atenție specială susținerii modernizării infrastructurii de servicii medicale la nivel local. Cu ajutorul programelor de investiții derulate la nivelul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, finanțate prioritar din fonduri europene nerambursabile, Guvernul a programat, pentru perioada 2021-2027, un buget de aproximativ 17,5 miliarde de lei pentru construirea și modernizarea a 1.450 de centre medicale în mediul rural din totalul de 2.000 de centre necesare la nivelul întregii țări, reabilitarea a 25 de spitale județene printre care se numără și Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș și reabilitarea a 110 de spitale orășenești, unele din județul Mureș.

Reporter: Agricultura este o prioritate a viitorului guvern liberal. Vă rugăm să ne spuneți care sunt direcțiile care vor fi adoptate pentru a putea dezvolta sistemul agricol din România.

Ervin Molnar: Întâlnirile cu locuitorii județului nostru pe care le-am avut în diferite localități ne-au confirmat faptul că agricultura este un pilon important în dezvoltarea economică a Mureșului. Din păcate, România exportă materie primă și importă produse la prețuri exorbitante. Consumatorii români trebuie să aibă acces la alimente de calitate, iar produsele alimentare locale trebuie încurajate să devină brand-uri naționale. În acest context, Guvernul PNL își propune ca cele 800.000 de ferme mici să fie transformate în ferme comerciale. Acestea vor fi sprijinite prin integrarea producției și prin alocarea unei subvenții pe hectar mărită. Este foarte important ca micii producători să fie susținuți și produsele lor să ajungă în lanțurile de supermarket-uri. Astfel, vor fi finanțate cooperativele și se vor investi 430 de milioane de euro în colectarea, depozitarea, stocarea și procesarea produselor agro-alimentare. De asemenea, ne dorim dezvoltarea piețelor locale și la nivelul Mureșului și a Târgu-Mureșului și încurajarea asocierii între fermieri, membri asociativi și unitățile administrativ-teritoriale care pot participa activ la promovarea producătorilor locali. De asemenea, Guvernul PNL consideră că infrastructura de irigații trebuie dezvoltată, tocmai de aceea strategia de de gestionare a apei va fi finanţată cu 6,5 milioane de euro prin Programul naţional de rezilienţă şi relansare economică.

Reporter: Care este mesajul dumneavoastră pentru mureșeni și târgumureșeni înainte de alegerile parlamentare?

Ervin Molnar: Pentru ca România să se poată dezvolta este important ca toți locuitorii Târgu Mureșului și ai Mureșului să iasă la vot cu încredere în viitor. Vremea promisiunilor fără acoperire a apus. Avem șansa de a scăpa de partidul dinastie, PSD, care a condamnat Târgu Mureșul și România, la subdezvoltare și nepotism, acest partid care a pus întotdeauna pe primul loc propriile interese. Vom reuși să transformăm țara, orașul și județul nostru așa cum o indică și sloganul pe care îl folosim în această campanie: Dezvoltăm România! Dezvoltăm Târgu Mureșul! Dezvoltăm Mureșul! Reușim! Împreună!

(Comandat de Partidul Național Liberal – Organizația județeană Mureș, executat de SC Zi de Zi Events SRL, prin www.zi-de-zi.ro, Cod Mandatar Financiar 11200025)