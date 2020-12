Share



Ultimul an de guvernare a dovedit că PNL a fost singura formațiune politică ce a avut curajul să administreze treburile țării, atunci când toți ceilalți s-au dat deoparte și au refuzat responsabilitatea guvernării.

Guvernarea PNL, într-o perioadă de criză cu care România nu s-a mai confruntat vreodată, a arătat că prin implicare reală, prin muncă neobosită, prin permanenta preocupare de a găsi soluții, țara noastră poate face față oricărei situații, oricât de dificilă. Guvernarea PNL a arătat că România poate evita dezastre iminente ori nenorociri pe care în mod normal le-am fi considerat imposibil de depășit. În cel mai greu an, România s-a putut baza pe PNL!

Ritmul guvernării liberale din ultimul an, care a făcut să poată fi ținută sub control epidemia COVID-19 în comparație cu țări europene mult mai avansate, este ceea ce arată potențialul guvernării PNL pentru momentul în care va fi depășită această criza sanitară.

Nu avem voie să ratăm această perioadă de reconstrucție în care ne putem concentra pe investiții și dezvoltare. Avem 80 de miliarde de euro la dispoziție să facem proiecte de la zero sau să reparăm ce nu funcționează. Fiecare județ, fiecare localitate din România va avea acces la banii europeni. Județul Mureș va crește cu PNL la guvernare. Duminică, haideți la vot!



Cristian Chirteș, președintele PNL Mureș, candidat la Senatul României

(Comandat de Partidul Național Liberal – Organizația județeană Mureș, executat de SC Zi de Zi Events SRL, prin www.zi-de-zi.ro, Cod Mandatar Financiar 11200025)