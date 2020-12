RESPECT! Maria Elena Casoni de la SMURD Târgu Mureș, Cavaler al misiunilor de salvare

Share



Maria Elena Casoni, asistent medical principal în cadrul Unității de Primiri Urgențe SMURD Târgu Mureș, a fost distinsă marți, 1 decembrie, de președintele României, Klaus Iohannis, cu Ordinul ”Meritul Sanitar” în grad de Cavaler.

Distincția a fost acordată în cadrul unei ceremonii de decorare a unor personalități civile și instituții din domeniul medical găzduită de Palatul Cotroceni din capitală, organizată cu prilejul Zilei Naționale a României.

În aceeași zi, Maria Elena Casoni a fost laureată (în lipsă, fiind plecată la București) cu ”Fibula de la Suseni” cea mai importantă distincție a județului Mureș, acordată anual cu ocazia Zilei Naționale a României de conducerea Instituției Prefectului – Județul Mureș.

”Mă simt foarte onorată pentru aceste distincții, însă aș dori să menționez un lucru foarte important: aceste distincții pe care le-am primit le datorez atât familiei mele, cât și colegilor mei din cadrul serviciului, șefilor mei care m-au susținut și mă susțin în continuare și tuturor prietenilor, dar în special familiei mele. Aceste distincții nu le merit doar eu, ci toți cei care au luptat și se luptă în continuare cu această pandemie. Bineînțeles, se cuvine să nu îi uităm pe cei care au pierdut lupta cu acest virus, mă refer la cadrele medicale”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Maria Elena Casoni.

Primul contact cu SMURD, la 19 ani

Maria Elena Casoni s-a născut în orașul Bălan din județul Harghita în data de 7 noiembrie 1979. Între anii 1996-2000 urmează cursurile Liceului “Constantin Brâncuși” din Târgu Mureș, profilul desen tehnic, iar în decembrie 1998 devine voluntară în cadrul SMURD.

În perioada 2001-2004 urmează cursurile unei școli postliceale sanitare, profil asistent medical generalist, continuând activitatea de voluntară în cadrul SMURD.

În anul 2004 își încheie activitatea de voluntariat și devine angajată a serviciului SMURD în funcție de asistent medical generalist, iar în perioada 2008-2011 urmează cursurile Facultății de Psihologie din cadrul Universității ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș obținând diploma de licența în psihologie. Totodată, în perioada 2012-2014 Maria Elena Casoni își completează studiile tot în cadrul Universității ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș absolvind un masterat în Consiliere și Psihoterapie.

”Am făcut Liceul de Construcții, pe partea de Arhitectură, iar în timpul liceului, sinceră să fiu, nu știam exact ce îmi doresc să fac în viitor. Nu aveam o viziune în fața mea, despre ce aș putea să fac eu. În momentul în care am făcut cursul de prim ajutor la SMURD, acolo mi-am dat seama că îmi place să ajut oamenii, îmi place să intervin în situații de urgență și practic cred că în momentul în care am făcut acest curs, cursul respectiv mi-a deschis ochii către drumul meu spre această meserie pe care o ador”, a rememorat Maria Elena Casoni momentul în care s-a îndrăgostit iremediabil de SMURD și de profesia de salvator de vieți.

Specializări și misiuni speciale

Pe lângă îndeplinirea sarcinilor de serviciu, Maria Elena Casoni a participat la numeroase cursuri de pregătire, schimburi de experiență, conferințe și congrese naționale și internaționale, dintre care amintim: Cursul de formator în domeniul asistență medicală de urgențe prespitalicești și spitalicești (2008), Congresul European de Medicină de Urgență EUSEM de la Stockholm (2010), Congresul Mediteranean de Medicină de Urgența – KOS (2011), Cursul ”Profesioniști în intervenția integrată la accidentele colective și dezastre Târgu-Mureș” (2013), Cursul de instructor pentru instruirea echipelor prin simulare medicală (2014), Cursul de formator în Terapie intensivă de bază pentru asistenții medicali (2014), Cursul de formator în cadrul Centrului de Formare Târgu Mures (2014), Cursul de manager de caz în cadrul ”NATO Centere of Excellence For Military Medicine” din Ungaria (2019), Conference For Simulation Applied In large Scale Exercises – Munchen (2019).

Totodată, Elena Maria Casoni a participat și la misiuni speciale, cum ar fi: transportarea în străinătate, în 2015, a unor pacienți arși de la clubul Colectiv, misiunea externă International Consequence Field Exercise Bosnia Herțegovina (2017), misiunea externă International Consequence Management Field Exercise Serbia (2018), misiunea Vigorous Warrior de la Cincu (2019), misiuni în Italia și Republica Moldova de îngrijire a unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2 (2020).

Apel la respectarea regulilor anti COVID-19

Pentru meritele deosebite demonstrate de-a lungul anilor în activitatea sa profesională, Elena Maria Casoni a fost recompensată cu Medalia ”Meritul Sanitar” clasa a III-a (2015), Crucea Regală – alături de echipa care a participat la misiunea incendiului de la clubul Colectiv, Emblema de Onoare a Departamentului pentru Situații de Urgență (2020) și Medalia de Onoare SRATI din partea Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă.

Referindu-se la principala provocare a anului 2020, Maria Elena Casoni a subliniat că în contextul luptei cu pandemia cetățenii, cadrele medicale și autoritățile ar trebui să se situeze de aceeași parte a baricadei, uniți împotriva virusului SARS-CoV-2.

”De fiecare dată ne întâlnim cu provocări. Cea mai mare provocare din acest an, ca de altfel pentru toată lumea, a fost această pandemie cu care ne luptăm în continuare pentru a putea face față situațiilor, atât ușoare, cât și critice. Pentru toată lumea această pandemie este o provocare, dar dacă ținem cont de autorități, ținem cont de toate regulile care se impun, dacă lucrăm în echipă cu siguranță împreună, cu toții, vom reuși să învingem acest virus. Important e să fim uniți și să ascultăm de recomandările autorităților, să ne facem treaba așa cum trebuie”, a menționat Maria Elena Casoni.

Alex TOTH