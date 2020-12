Kolcsár Gyula: „Cine crede că Gorneștiul este o comună ușor de administrat, se înșeală”

Share



Continuitatea pare să fie cuvântul de ordine la nivelul comunei Gornești, dacă luăm în calcul rezultatul ultimilor alegeri, cu mici excepții, aleșii locali și-au păstrat funcțiile de conducere. Despre provocările acestui nou mandat ne-a vorbit Kolcsár Gyula, primarul comunei Gornești în interviul care urmează.

Reporter: Sub ce auspicii ați pornit în cel de-al patrulea mandat de primar al comunei Gornești?

Kolcsár Gyula: Am depus jurământul pentru un nou mandat de primar al comunei Gornești în data de 18 noiembrie. Acest lucru a fost on-line datorită faptului că Gorneștiul se află în Zona Roșie, situație peste care sperăm să trecem cât se poate de repede. Noul Consiliu Local a fost învestit pe 24 octombrie, în majoritate același, cu două excepții, doi consilieri noi din totalul de 15. Tuturor le urez putere de muncă, să putem avea o bună colaborare și în acest mandat. Din cei 15 consilieri, unde UDMR are majoritate cu 11 consilieri, urmează să fie ales și viceprimarul. Cel mai probabil vom merge pe o continuitate, astfel că în acest mandat vom merge pe același viceprimar, respective Szabo Erno de la UDMR. Sunt de principiul că în momentul în care ai început cu cineva, cu el trebuie să mergi mai departe. Dacă nu sunt probleme majore nu văd de ce să schimbi echipa din mers, mai ales când aceasta este una în beneficiul comunității.

Rep.: Comuna Gornești are în componență nouă sate. Au reprezentativitate aceste comunități în Consiliul Local?

K.G.: Dacă punem în balanță numărul locuitorilor cu numărul de localități aparținătoare, putem vorbi de o discrepanță destul de mare. Suntem sub 6.000 de locuitori, ponderea cea mai mare ca și populație fiind înregistrată în localitățile Periș și Gornești cu un număr de aproximativ 4.000 de locuitori. În ce privește întrebarea, pot spune că da. Aici mă refer în primul rând la consilierii UDMR. Întotdeauna avem grijă ca satele adiacente să fie reprezentate în Consiliul Local. Până acum, Pădureniul a fost reprezentat, atât ca și consilier cât și ca viceprimar, la fel Iara de Mureș și Petrilaca. Localitățile importante pot spune că sunt reprezentate în Consiliul Local, în ce privește UDMR. Unde nu există acoperită această chestiune, că e sat românesc sau unguresc, oamenii nu au motiv să se plângă, deoarece există în permanență o preocupare a Consiliului Local pentru fiecare sat aparținător comunei Gornești.

Rep.: Prima noutate semnificativă a acestui nou mandat este dată de noua sală de ședinte a Consiliului Local Gornești. Care este povestea ei?

K.G.: Ea se află în mansarda Centrului de Informare Turistică al Comunei Gornești, locație aflată lângă sediul Primăriei Gornești. Mereu încerc să fiu o persoană rațională, astfel că în momentul în care ne-am înhămat la acest proiect legat de centrul de informare, am cerut proiectantului să aibă în vedere și mansardarea acestei clădiri, astfel ca ea să poată fi folosită în diferite scopuri, să nu rămână spațiul ca și un pod nefolosit. Inițial, m-am gândit ca aici s-ar putea amenaja niște apartamente, astfel încât oaspeții din străinătate care ne vizitează să aibă un loc de cazare, lucru benefic pentru noi din punct de vedere financiar. Această pandemie a schimbat un pic regulile. Din cauza măsurilor privind distanțarea, fosta sală de ședințe a primit o nouă destinație, respectiv evidența populației, loc care se pretează și pentru starea civilă. Această mansardă fiind o locație mai vastă, se potrivește de minune pentru a fi folosită ca și sală de ședințe a Consiliului Local. Spre bucuria noastră acest spațiu și-a găsit în sfârșit o destinație finală. Mândria mea este că învestirea noului Consiliu Local a avut loc în acestă sală nouă.

Centrul de Informare Turistică don comuna Gornești

Rep.: Sala de ședințe este una extrem de bine pusă la punct ca și design. Ce ne puteți spune de partea de dotare?

K.G.: Va fi o sală de ședințe extrem de modernă, nu doar ca și design, ci și ca funcționalitate, la cerințele secolului XXI, o sală multifuncțională la standarde europene. Fiecare consilier va avea parte de toate dotările necesare, surse de curent și acces la internet la fiecare loc, astfel ca aceștia să-și poată prezenta anumite proiecte, lucru care se va întâmpla pe un ecran ce va fi montat special. Acest lucru va duce la o multifuncționalitate, astfel încât această sală va putea găzdui inclusiv videoconferințe, cum a fost cazul celei din data de 3 decembrie la care au participat președinții și vicepreședinții secțiilor de votare din comuna Gornești pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie.

Noua sală de ședințe a Consiliului Local Gornești

Rep.: Care sunt proiectele ce urmează a fi derulate în acest nou mandat?

K.G.: Mergem înainte cu toate proiectele începute în mandatul trecut. De la ultima noastră întâlnire, putem anunța faptul că suntem pregătiți pentru asfaltarea străzilor din Gornești și Periș. Au fost executate decolmatările șanțurilor, iar dacă ne permite vremea, s-ar putea să tragem covorul asfaltic pe anumite străzi. De asemenea, am început introducerea apei potabile și canalizarea apelor menajere în satul Pădureni, lucrare executată de către SC Probicons din Reghin, alături de care avem o foarte bună colaborare. Da asemenea, amintesc aici de schimbarea acoperișului la căminele culturale din Iara, Ilioara și Mura Mare, lucrări care vor fi terminate în cel mai scurt timp. Nu în ultimul rând, am introdus un sistem de încălzire centrală la școala din Petrilaca și la căminul cultural din Teleac. Ultima locație cu astfel de lucrare finalizată este căminul cultural din Ilioara. Ne grăbim cu punerea la punct a acestor cămine, dat fiind faptul că în aceste locații vor fi amenajate și secții de votare, fapt pentru care trebuiesc asigurate niște condiții normale pentru desfășurarea alegerilor parlamentare. La Petrilaca, în derulare se află proiectul de modernizare a căminului cultural, investiție pe fonduri europene, fapt pentru care secția de votare din acest sat a fost mutată la școală.

Rep.: Ce proiecte aveți în plan pentru perioada următoare?

K.G.: Am depus la Compania Națională de Investiții un proiect destul de mare de asfaltare, fapt pentru care am început în urmă cu două – trei luni să întabulăm toate străzile comunale. Suntem pe lista de așteptare cu acest proiect, suntem în grafic, de aceea m dorit să rezolvăm din punct de vedere jurudic aceste străzi comunale, iar anul viitor să putem rezolva și asfaltarea lor. Este vorba de toate drumurile comunale care în momentul de față nu sunt asfaltate, respectiv Gornești – Pădureni, Pădureni – Ilioara, zona dintre Mura Mare și Mura Mică, zona dintre Mura Mare și drumul Teleacului, drumul Ilioara-Periș care include și Iara de de Mureș. Pare greu de crezut, dar comuna Gornești are o rețea stradală de drumuri comunale care însumează aproape 80 de kilometri. Gândiți-vă ce povară înseamnă acest lucru pentru noi legat de întreținere, sau chiar numai pentru lucrările de dezăpezire. E aproape ca distanța care o avem față de Cluj. Rațional vorbind, cine crede că Gorneștiul este o comună ușor de administrat, se înșală, aspect care ar trebui să dea de gândit și celor care ne contestă.

Rep.: Anul 2020 a dus la anularea multor activități la nivelul comunei Gornești. Cât vă afectează această anormalitate?

K.G.: Această anormalitate ne afectează în primul rând psihic. În al doilea rând, pot spune că am avut un an destul de productiv, în condițiile în care nu am stat în această perioadă de pandemie, iar rezultatele se văd. Unul din acestea este drumul de legătură dintre Periș și Gornești care am reușit să-l facem în acest an. Este vorba de o pistă de biciclete mai exact, prin care am legat cele două localități. Nu este o legătură oarecare, este mai mult de atât, este o punte care unește cele două comunități fără niciun fel de risc. Spre bucuria mea, văd tot mai multe persoane care folosesc acest drum în diferite scopuri, inclusiv în ce privește plimbarea de seară. Acest drum poate fi luat drept exemplu de normalitate. Am observant și în țările vestice precum Olanda unde am locuit o bună parte de timp, oameni care folosesc din plin aceste mijlocare de transport precum bicicleta, ceva absolut normal și benefic din punct de vedere al traficului și al poluării. În schimb, la noi lucrurile stau cu totul altfel, iar acest drum de legătură Gornești – Periș se vrea a fi un mic exemplu de normalitate care ar putea fi preluat în întreg județul.

Rep.: Vin sărbătorile de iarnă. Ce aduc ele pentru cei mici în special?

K.G.: În fiecare an încercăm să aducem o bucurie copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Chiar dacă este această pandemie, cu reguli de distanțare, suntem în permanență alături de ei, le oferim căldura sufletească de care au atâta nevoie. În acest sens, am început deja să pregătim pachetele cu cadouri de Crăciun pentru copiii din comuna Gornești. Tot legat de copii, o preocupare importantă este rezolvarea aspectelor ce țin de învățământul on-line. Avem un operator care acoperă toată comuna prin fibră optică. Astfel, chiar dacă există la nivelul comunei și zone fără semnal pentru telefonul mobil, în schimb avem o rețea de fibră optică în toată comuna. Astfel, am cerut directorul școlii gimnaziale din Gornești date privind numărul de copii care nu au acces la internet. Suntem în relații contractuale cu acest operator, fapt pentru care vom suporta noi acele costuri legate de accesul la internet, astfel încât fiecare copil din comună va avea beneficia de acest serviciu. La nivel de comună avem undeva la 600 de copii, cu tot cu cei de la grădiniță, din care undeva la sub 30% au această problemă cu accesul la internet, problem pe care urmează să o rezolvăm în cursul acestui an. Ca și costuri, ar fi undeva la 1.000 de lei pe lună, bani suportați de Primăria Gornești.

Rep.: Un gând la final de an pentru locuitorii comunei Gornești.

K.G.: Locuitorilor comunei Gornești le doresc să aibă răbdare și încredere să putem trece cu bine peste această pandemie în termen cât mai scurt, să putem reveni la normal. Sunt de părere că omul este în primul rând o ființă sociabilă. Suntem lipsiți de momentele în care putem să socializăm, să ne bucurăm împreună de tot felul de evenimente. Sufleteșe, nimeni dintre noi nu poate să spună că are o viață normal în totalitate. Chiar și în aceste condiții, doresc tuturor sărbători cât se poate de fericite în sânul familiei, dacă altfel nu este posibil, alături de cei dragi, cu credință în Dumnezeu, și un an 2021 mult mai bun, prosper și eficace din punct de vedere economic.

A consemnat Alin ZAHARIE