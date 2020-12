Császár Károly (UDMR), vot cu gândul la rezolvarea problemelor de fond funciar în Mureș

Share



Senatorul Császár Károly, aflat pe locul 1 pe lista de candidați a UDMR Mureș pentru Senatul României, a votat, duminică dimineața, la Secția de votare nr. 365 din localitatea mureșeană Fântânele.

”Am votat cu gândul de a continua toate inițiativele pe care le-am început. Am început cu problemele iscate de titlurile de proprietate, cu fondul funciar, cu terenuri din jurul casei, și în următorii 4 ani vreau să se definitizeze această problemă. Sper ca la sfârșitul mandatului viitor toată lumea să poată să întabuleze casa, curtea și terenul din jurul casei. Acest obiectiv este important nu doar pentru comunitatea maghiară, ci pentru comunitatea din întreg județul Mureș. Problemele de fond funciar nu privesc doar o anumită comunitate etnică, ci sunt importante pentru toți locuitorii județului, și în Valea Mureșului sau în zona de Câmpie există această problemă. Totodată, există o serie de probleme specifice comunității maghiare precum folosirea simbolurilor, care ar trebui garantate fie într-o lege, fie în Codul administrativ. Cu aceste gânduri am votat, iar în plus consider că UDMR are o echipă de profesioniști. Cei care au avut un mandat de 4 ani deja cred că au demonstrat cu toții că au făcut proiecte de legi bune și au avut rezultate considerabile. În plus, îmi doresc să treacă prin Camera Deputaților și proiectul pistei de biciclete de pe traseul liniei ferate înguste Târgu Mureș – Câmpul Cetății, astfel încât să poată fi demarat prin Consiliul Județean Mureș”, a declarat senatorul UDMR Császár Károly.

Alex TOTH